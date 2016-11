Das Theater Bremen hat den Löwenanteil zum Solidarpakt beigesteuert. (Jörg Landsberg)

Einer entsprechenden Beschlussvorlage stimmten am Dienstagnachmittag die Mitglieder der Kulturdeputation mit Mehrheit zu. Die Gelder stammen zum größten Teil aus dem Topf für Projektmittel (306.000 Euro) und aus dem neu geschaffenen „Solidarpakt für die Freie Szene“, durch den noch einmal 306.000 Euro zusammengekommen sind. Im kommenden Jahr kommen noch einmal 100.000 Euro von der Start-Stiftung hinzu. Weitere 82.000 Euro stammen aus diversen anderen Quellen, darunter der Zuweisung des Bundes an die Länder und überregionale Projektförderungen.

Allein 300.000 Euro steuert das Theater Bremen als größte kulturelle Institution der Stadt zum Solidarpakt bei. Möglich wird das, weil das Theater in der Spielzeit 2015/2016 einen Überschuss von einer Million Euro erwirtschaften konnte. Die restlichen 6000 Euro überweist das Focke-Museum. Über die Freigabe der Mittel muss jetzt noch der Haushalts- und Finanzausschuss in zwei Sitzungen im Dezember und im Januar befinden.

Jurys haben entschieden

Drei mit regionalen und überregionalen Fachleuten besetzte Jurys haben sich bereits Gedanken darüber gemacht, welche Projekte der freien, nicht institutionell geförderten Szene in den Genuss von Geldern kommen sollen. Der Projektmittelausschuss hat den Vorschlägen zustimmt. Das steptext dance project erhält auf mehrere Tranchen aufgeteilt den größten Betrag (71.500 Euro), wobei ein Teil davon auf den Verein Neugier entfällt, der die Schwankhalle betreibt. 35.000 Euro gehen an die Schaulust bei einer Projektlaufzeit bis 2019, ebenfalls 35.000 Euro für unterschiedliche Projekte bekommt der Verein Stadtkultur, 30.000 Euro die Bildhauerwerkstatt in der Justizvollzugsanstalt. Jeweils 15.000 Euro erhalten Klangpol, die Neue Gruppe Kulturarbeit für das Straßenzirkusfestival La Strada, 13.000 Euro die Rudolf-Alexander-Schröder-Stiftung für die Ausrichtung der Literarischen Woche.

Insgesamt haben die drei Jurys 102 Anträge auf Förderung positiv beschieden, die meisten Beträge bewegen sich in einem Bereich bis 10.000 Euro. Hinzu kommen die vielen sogenannten geldwerten Leistungen, mit denen eine ganze Reihe von Bremer Kultureinrichtungen ihre freien Kollegen unterstützt. Das geht von der kostenlosen Bereitstellung von Räumen bis hin zu professioneller Fortbildung und der Einbindung in laufende Projekte.

Während sich die Vertreter der Regierungskoalition aus Grünen und SPD vorbehaltlos erfreut über die gelungene Zusatz-Unterstützung der Freien Szene durch den Solidarpakt zeigten, gab es von der Opposition auch kritische Anmerkungen. Miriam Strunge (Linke) mahnte auf lange Sicht eine nachhaltige Finanzierung der Projekte an. Der Bedarf an Unterstützung sei gestiegen, wie man an den Anträgen gesehen habe. Hätten diese 2015 ein Volumen von 1,6 Millionen Euro ausgemacht, seien es 2016 zwei Millionen Euro gewesen. Kulturstaatsrätin Carmen Emigholz (SPD) stimmte ihr grundsätzlich zu. Man wolle durch den bis 2019 angedachten Solidarpakt eine Besserstellung der Szene erreichen und langsam Strukturen aufbauen, um dann ab 2020 zu einer beständigeren Finanzierung zu gelangen.

Leitlinienpapier soll erarbeitet werden

Dafür solle ein Leitlinienpapier erarbeitet werden. Die Deputierten waren sich einig darin, dass der Solidarpakt kein Selbstläufer sein soll. Man wolle im steten Austausch mit allen Beteiligten bleiben, um nach einem Jahr bewerten zu können, was diese neue Form der Unterstützung etablierter Kultureinrichtungen mit der Freien Szene gebracht habe.