Der europäische Film und das Kino sollen an diesem Datum im Mittelpunkt stehen, so wurde es beim diesjährigen Filmfestival in Cannes vom Internationalen Arthouse-Kinoverband CICAE beschlossen; unterstützt wird die Initiative von der französischen Kulturministerin Audrey Azoulay und der deutschen Kulturstaatsministerin Monika Grütters. „Kino ist so viel mehr als Hollywood. Erst mit den vielen hochklassigen europäischen Filmen werden unsere Kinoprogramme bunter“, betont Detlef Rossmann, Präsident der CICAE.

Die beteiligten Kinos der Bremer Filmkunsttheater zeigen daher am Sonntag ein Programm mit Premieren, Gästen, Gesprächen und „kleinen und großen Überraschungen“. In der Schauburg wird Regisseur Dany Levy zu Gast sein, um seinen neuen Film „Die Welt der Wunderlichs“ vorzustellen (15 Uhr), der am 13. Oktober in den Kinos anläuft. Levy bringt den Schauspieler Steffen Groth mit; nach dem Film kann man mit beiden über die Komödie diskutieren. Um 15.15 Uhr hat in der Schauburg zudem der Märchenfilm „Das kalte Herz“ Premiere.

Gondel zeigt eine weinselige Komödie

Eine weitere Erstaufführung findet abends in der Gondel statt: Die weinselige Komödie „Saint Amour – drei gute Jahrgänge“ mit Gérard Depardieu wird um 20 Uhr in der französischen Originalfassung mit deutschen Untertiteln gezeigt. Dazu gibt es eine Weinverkostung und französische Häppchen. Im Atlantis ist die dritte Premiere zu sehen.

„Welcome to Norway“ heißt es um 20 Uhr. Der Film von Rune Denstal Langlo erzählt die Geschichte eines Hoteliers, der die aktuellen Flüchtlingsströme kurzerhand in Bares ummünzen will. Als er sein marodes Hotel in der norwegischen Provinz zur Flüchtlingsunterkunft umfunktioniert, droht er an Vorgaben und Vorurteilen zu scheitern – wäre da nicht ein unverhoffter Freund unter vermeintlich Fremden.

Außer diesen vier Premieren zeigen die Kinos den ganzen Tag über in Sondervorstellungen ambitionierte Werke, darunter „Toni Erdmann“ (Schauburg, 11.30 Uhr), „Alles, was kommt" (Atlantis, 12 Uhr) oder „Nebel im August“ (Gondel, 12 Uhr, 17.30 Uhr). Das detaillierte Programm finden Sie unter www.bremerfilmkunsttheater.de

