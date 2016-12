Jan Himmert in seinem Reich. Das Auktionshaus nutzt eine alte Industriehalle am Osterdeich. Für die Versteigerung werden die Antiquitäten beiseite geräumt und Stühle aufgestellt. (Christina Kuhaupt)

Es ist das Los mit der Nummer 3000, ein Gemälde, das seinen Platz gleich vorne am Eingang hat, weit oben an der Wand, damit niemand dran kommt. „Büschen dunkel“, sagt ein älterer Herr, ihm gefällt das nicht. „Das ist nicht entscheidend“, herrscht ihn seine Frau an, „das Motiv, schau, und der Maler!“ Es ist ein Modersohn. Mondnacht im Moor. Knapp 100 Jahre alt und von einigem Wert. Das Bild aus Bremer Privatbesitz wird mit 20.000 Euro aufgerufen. Gut möglich, dass es deutlich mehr bringt.

An diesem Sonnabend ist wieder Auktion am Hastedter Osterdeich. Die siebte und letzte im Jahr. Das Auktionshaus Weser ruft 2400 Objekte auf, ein Mammutprogramm, kaum zu bewältigen, aber der Fundus ist voll, und nun raus damit. Zum Ersten, zum Zweiten und – zum Dritten!

Am Mittwoch vor der Auktion kann das erste Mal besichtigt werden, was unter den Hammer kommt. Die Besucher schlendern durch die alte Industriehalle und lassen ihre Blicke schweifen. Sie sehen die Orientteppiche auf dem Boden, schwere Schränke, mannshoch und höher, die Kronleuchter unter der Decke, andere Lampen, sehr apart, Porzellan, Schmuck, Plastiken, Uhren, die vielen Gemälde, die Stühle, Tische und Kommoden. Ein Sammelsurium von Antiquitäten. Mal besonders wertvoll, wie die Mondnacht im Moor, mal nur hübsch, kurios oder etwas für Sammler, wie das Barometer, eingebettet in ein Blechschild vom Norddeutschen Lloyd.

Die antike Tischuhr aus Keramik wird zu einem Limit von 320 Euro angeboten. (Christina Kuhaupt)

Mittendrin der Chef, Jan Himmert, 63 Jahre alt. Er hat sich mit dem Auktionshaus einen Lebenstraum erfüllt. Zusammen mit seinem Geschäftspartner entdeckte Himmert vor zehn Jahren den Backsteinbau am Deich, der früher mal als Silbermanufaktur genutzt wurde. „Ein idealer Ort“, sagt er, „Kunstwerke brauchen Tageslicht, damit sie zur Geltung kommen.“ Im Spitzdach sind Fenster eingelassen. Der Raum ist sehr hoch, das kommt noch dazu, und groß ist er, rund 400 Quadratmeter. Nebenan gibt es noch Lagerflächen. Alles in allem genug Platz, um jedes Jahr Tausende von Kunstgegenständen durchzuschleusen.

Himmert setzt auf Qualität, das ist sein Ziel: „In der ersten Zeit haben wir auch die Kaffeekanne von Oma Gerda zur Versteigerung angenommen, und manchmal, weil wir gutmütig sind, passiert uns das immer noch, eigentlich soll die Ware aber schon ein gewisses Niveau haben.“ Den Sachverstand hat er sich selbst beigebracht. „Ich bin Autodidakt.“ Ganz unbeleckt war Himmert freilich nicht. Er hat mit Orientteppichen gehandelt und ist dabei mit dem Auktions- und Kunstgeschäft in Berührung gekommen. „Zwischendurch war es dann eben auch mal ein hochwertiges Ölgemälde, das ich vermittelt konnte.“

Bei der Bronzeskulptur damals sah er gleich, dass sie etwas Besonderes war, eine Geschichte aus dem Alltag des Auktionators. „Das war eine französische Arbeit, Jugendstil, sehr fein“, erzählt Himmert. Eine Frau kam, um die Skulptur zu bringen. Es war ein Erbstück, und sie hatte Hoffnung. „Ich habe gemerkt, dass sie Geld brauchte.“ Als die Frau von ihm hörte, dass sie mit 200, vielleicht auch 250 Euro rechnen könne, hat sie sich gefreut. So viel Geld! Die Skulptur war tatsächlich aber viel mehr wert. „Ich wollte sie mit dem Ergebnis überraschen“, sagt Himmert. Nach der Versteigerung erkundigte sich die Frau bei ihm nach dem Ergebnis. 4700 Euro! „Da hat sie geweint.“

Waffen aus dem 16. Jahrhundert

Oft sind es ganze Partien, die eingeliefert werden. Sammlungen wie diese, sie wird in einer gläsernen Vitrine präsentiert: Lauter Waffen aus dem 16. Jahrhundert, darunter ein sogenannter Radschlosspuffer aus dem Jahr 1588, ein sehr seltenes Stück, vielleicht sogar einmalig. Getragen wurde es von Offizieren der sächsischen Trabantengarde. Die Mechanik ist teilweise vergoldet. Überall Verzierungen, zum Beispiel ein Medaillon aus Silber, das Siegfried zeigt, der die Drachen tötet. Aufgerufen wird die Waffe mit 15.000 Euro.

Zur Versteigerung kommt auch eine Batterie von Flaschen mit wertvollem Whiskey. (Christina Kuhaupt)

Oder die Flaschen, eine ganze Batterie davon und gefüllt mit Whisky. Alte Sorten, edel. Bowmore zum Beispiel, ein Single Malt, sein Limit in der Auktion liegt bei 120 Euro. „Das kann durchaus das Doppelte werden“, meint Himmert. Eine Frau hatte die Flaschen gebracht, ihr Mann war gestorben, es war seine Sammlung, mit Liebe aufgebaut, aber was sollte sie schon damit machen? Den Whiskey austrinken? Also kommt der Schnaps jetzt in die Versteigerung.

Geboten werden kann im Saal, aber auch vorher, das sind die Vorgebote, sie werden schriftlich abgegeben oder per Mail. Solche Bieter warten ab, kommt die Rechnung in der Woche darauf, haben sie den Zuschlag erhalten. Wenn nicht, dann eben nicht. Geboten werden kann auch am Telefon. Himmert erinnert sich, das eine Mal war's arg, Anrufer aus dem In- und Ausland: „Ich musste zwölf Leitungen offen halten.“ Versteigert wurde ein Werk des niederländischen Künstlers Jan Schoonhoven. Das Rennen machte ein Händler aus Belgien, für 54.000 Euro.

Design aus den 1970er-Jahren

Das war die Spitze, für mehr Geld ist im Auktionshaus am Osterdeich bislang noch nichts an den Bieter gegangen. Das meiste spielt sich den Regionen unter 500 Euro ab. Manchmal sind es wahre Schnäppchen für zehn, 20 oder 30 Euro. Die Lampe dort zum Beispiel, die an der Decke hängt, sieht aus wie dieses Modell von Ikea, ist aber nicht aus Plastik, sondern aus Papier. Design aus den 70er-Jahren, Limit: 30 Euro.

„Die Ausrufpreise halten wir bewusst moderat“, erklärt der Auktionator. Ein Trick, damit was abgeht bei der Versteigerung. „Das bringt Dynamik hinein. Hat ein Bieter erst einmal Blut geleckt, lässt er so schnell nicht nach.“ Ein Bieter-Battle, wenn's gut läuft – das freut das Publikum und bringt Ertrag. Vom Preis, der erzielt wird, gehen 15 Prozent vom Verkäufer an das Auktionshaus. Dazu kommen 20 Prozent des Preises, die der Käufer an Gebühr entrichten muss.

Eine Stehlampe fürs Wohnzimmer. Die Blütenblätter sind cremeweiß und aus Metall. (Christina Kuhaupt)

Manche Besucher kommen nur, um zuzuschauen. Ein kleines Spektakel ab und an, zwischendurch aber auch lange Strecken, um bei der Versteigerung zäh abzuarbeiten, was alles in dem riesigen Angebot ist. „Zwei Drittel gehen in der Regel weg“, sagt Hinnert. Der Rest landet im Nachverkauf, mit einem Rabatt von zehn Prozent auf das Limit. Das sind dann die Schnäppchen unter den Schnäppchen.

An dem Mittwoch vor der Auktion ist ein älteres Ehepaar gekommen und will zunächst einmal nur wissen, was es da in den Händen hält, ob die Sachen von Wert sind. Kleine Schachteln mit Kuchengabeln und zwei goldgerahmte Miniatur-Gemälde. „Nur so aus Spaß“, sagt der Mann, neugierig ist er aber doch. Ein anderes Paar schleppt eine Wanne voll Porzellan an: „Bevor wir es wegschmeißen.“ Das ist das, was Himmert mit der Kaffeekanne von Oma Gerda meint. Einer seiner Mitarbeiter, er hat fünf davon, nimmt das Porzellan trotzdem an. „Wir haben noch mehr“, sagt das Paar, es ist jetzt regelrecht angefixt, „ein schönes Service von Hutschenreuther, sollen wir's morgen vorbeibringen?“

Himmert würde Nein sagen, aber er kann an diesem Tag ja nicht überall sein. „Klar, es gibt auch bei Hutschenreuther oder Rosenthal Ausnahmen“, sagt er, „ein besonderes Dekor vielleicht, das hundert Jahre alt ist.“ Sonst aber seien diese Marken Mittelklasse, so wie ein Opel bei den Autos, und eigentlich nichts für sein Programm. Anders bei Meißen oder KPM, „das ist Mercedes, nein, Rolls Royce“.

Der Hammer des Auktionators. Am Sonnabend kommt er nicht zum Einsatz. (Christina Kuhaupt)

Den Hammer lässt er weg, wenn an diesem Sonnabend die Versteigerung beginnt. 2400 Objekte, das ist zu viel, „da können sie nicht jedes Mal aufs Holz klopfen“. Den Zuschlag per Zuruf, so wird es sein. Wenn der Auktionator schnell ist und die Bieter mitspielen kommt er 200 Positionen in der Stunde. Zum Ersten, zum Zweiten – zum Dritten: Wie ein Schleusenwärter am Warenfluss.

Das Auktionshaus Weser lädt an diesem Sonnabend, 10. Dezember, zur Weihnachtsauktion. Die Versteigerung beginnt um 11 Uhr.