Hochzeitsquerelen in der Stadt: Pilot Yang Sun (Alexander Swoboda) mit seiner gedoppelten Braut Shen Te (v.l.: Nadine Geyersbach, Fania Sorel). (fr, Theater Bremen / Jörg Landsberg)

Was für ein bezaubernder Abend im Theater am Goetheplatz! Poetisch und bildmächtig, verspielt und ideendrall, gewitzt und anrührend, leicht und doch von abgründiger Tiefe. Alize Zandwijk, seit Beginn der Spielzeit leitende Regisseurin am Theater Bremen, hat Bertolt Brechts, nun ja, Belehrungsstück „Der gute Mensch von Sezuan“ wohltuend zeigefingerlos und moralinsäurefrei inszeniert.

Insofern fügt es sich trefflich zu dieser von den Zuschauern begeistert aufgenommenen Schauspielpremiere, dass am Ende nicht jener resignierte Epilog steht, den der Kritiker und Brecht-Fan Marcel Reich-Ranicki seinerzeit dem „Literarischen Quartett“ als Schlussformel eingespeist hatte („Wir stehn selbst enttäuscht und sehn betroffen / Den Vorhang zu und alle Fragen offen“).

Gestrichen ist dieses Bonmot zwar, aber nicht ersatzlos. Stattdessen blicken die Akteure und mit ihnen das Publikum im Schlusstableau auf ein aufsteigendes Gestirn, auf dem neue Hoffnung darauf wachsen mag, dass es möglich sei, „gut zu sein und doch zu leben“.

Drei Götter im verderbten Sezuan

Denn das ist der hehre Anspruch, mit dem sich drei Götter in die Welt herablassen, genauer: in die verderbte Stadt Sezuan. Eine weitere Babel-Parabel des Städtebewohners Brecht also, die mit Fernost nur bedingt zu tun hat. Entsprechend werden zwei Referenztexte des 1940 mit doppelter Mitarbeiterinnenhilfe beendeten epischen Theaterstücks in der Sekundärliteratur besonders hoch gehandelt: die mythisch verbrämte Mär vom ärmlichen Pärchen Philemon und Baucis, das sich in Ovids „Metamorphosen“ bei Götterbesuch gleichwohl zu großzügigen Gastgebern aufschwingt.

Und, sozusagen als abschreckende Antithese, die biblische Erzählung von den sündhaften Städten Sodom und Gomorrha, die Gott mit Mann und Maus untergehen lässt, weil darin keine anständigen Kreaturen zu finden sind.

Ähnlich aussichtslos scheint die Lage, als die drei in schwarze Anzüge gewandeten Götter (Simon Zigah, Peter Fasching, Guido Gallmann) unternehmensberatergleich in Sezuan einfallen und ein Quartier für die Nacht begehren. Wasserverkäufer Wang (Martin Baum) fragt im Auftrag des zunächst cool bis blasiert anmutenden Trios bei Nachbarn nach, wird aber wiederholt abgewiesen.

Einzig die Prostituierte Shen Te (Nadine Geyersbach, Fania Sorel), die als großherzig gilt, erbarmt sich der Obdachlosen. Doch auch sie birgt eine asoziale Seite – in Gestalt ihres großmäuligen, geschäftstüchtigen Vetters Shui Ta, als der sie sich in der literarischen Vorlage verkleidet, wenn es opportun erscheint, also eng wird.

Doppelte Kraft

Alize Zandwijk entscheidet sich für eine Doppelbesetzung beider Rollen: Geyersbach und Sorel verkörpern Shen Te und Shui Ta, „denn Shen Te braucht die Kraft zweier, um in der Welt von Sezuan zu überleben“, wie Dramaturgin Marianne Seidler im Programmheft anmerkt.

Das Konzept des gedoppelten Schlecht- und Gutmenschen, wie es im siamesischen Hochzeitskleid augenfällig wird, geht auf: Mal müssen Geyersbach und Sorel Männer mit Bärten sein, dann wieder klopfen sie chorisch philanthropische Erbauungssprüche. Die tun auch Not, nachdem die Götter Shen Te eine Kapitalspritze zum Kauf eines Tabakladens gegeben haben. Ist erst Geld im Spiel in Brechts Modellwelt, fangen die Probleme richtig an.

Verfremdungseffekte sorgen für Vielseitigkeit

Viele Verfremdungseffekte – V-Effekte, wie der Gymnasiast sagt – bietet die vielseitige Inszenierung. Und das, obwohl es einem angesichts des unaufhaltsamen Niedergangs der Shen Te selbst bei ihrer Hochzeit mit dem arbeitslosen Piloten Yang Sun (Alexander Swoboda) nicht einfiele, romantisch zu glotzen. So spricht Guido Gallmanns Gott vom Sake- statt vom Wasserverkäufer – und wendet sich mit „Was sage ich da, Schätzelein?“ an die Souffleuse.

Überhaupt diese Götter, die wohl verrückt sein müssen: Absolvieren Sekundenschlaf in der Vertikalen, tänzeln mit Sektkelchen und Brezeln in Fat Suits (Kostüme: Sabine Snijders) über die in gleich drei beeindruckende Spielebenen geteilte Bühne (Thomas Rupert). Gegen Ende veranstaltet die hoch komische Troika noch einen Mummenschanz mit Masken, die – aber sehen und staunen Sie selbst.

Ensembleleistung vom Feinsten

Nicht alle bemerkenswerten Szenen der gelungenen Inszenierung sind aus Daffke motiviert. Tolle Bilder hat Zandwijk für die Heirat des Fliegers und der Tabakhändlerin gefunden, wenn die Hochzeitsgesellschaft in Zeitlupe zu Balkanfolklore über das Parkett schwebt. Für die mal seelenvoll gezupfte, mal mitreißend getrommelte Musik ist Beppe Costa zuständig, ein Weggefährte Zandwijks, dem man gern öfter lauschen würde.

Auch an Paul Dessaus Begleitklänge ist gedacht: Unter anderem Martin Baum und Guido Gallmann intonieren bewegende Lieder über Wohl und Wehe des Gutmenschen. Weiterer Höhepunkt: ein von Nadine Geyersbach inszeniertes Schattenspiel nach dem „Lied vom achten Elefanten“. Über allem aber thront – nein, keine Gottheit – eine bravouröse Ensembleleistung.

Nächste Aufführungen im Theater am Goetheplatz: 12. und 15. Oktober (19 Uhr), 23. Oktober (18 Uhr).