Die Fotografin Claudia Grabowski hat die Bilder ihrer ersten Ausstellung an der deutsch-österreichischen Grenze gemacht. (Karsten Klama)

Die Fotos, die an der Wand des Ring-Saals in der Stadtbibliothek hängen, sind bedrückend: ein einsamer Kleiderhaufen, eine Matte mit Kissen und Decke, zerrissenes Papier auf einer Fußmatte. In der Ausstellung „Sie haben Ihr Ziel erreicht“ zeigt die Bremer Fotografin Claudia Gra­bowski Bilder von Schleuserwagen bei Passau an der deutsch-österreichischen Grenze. Sie fotografierte bewusst keine Menschen, sondern Gegenstände, die Raum für eigene Vorstellungen des Betrachters lassen.

Die Schleuser nutzen Kastenwagen, Kleintransporter, unscheinbare Familienwagen oder Mittelklasselimousinen, um die Menschen über die Grenze zu transportieren. Grabowski hat die verschiedenen Automodelle und Laderäume auf ihren Fotos festgehalten. „Ich war zwei Tage mit der Polizei in Passau unterwegs“, erzählt sie. „Die Autos sammeln sie auf einem Hof im Industriegebiet. Sie müssen sie so lange aufbewahren, bis ein Strafverfahren gegen die Schlepper eingeleitet ist.“

Die 35-Jährige war die erste Fotografin, die die dramatischen Fluchtbedingungen mithilfe der dafür genutzten Fahrzeuge darstellte. „Auf meinen Fotos sieht man die Hinterlassenschaften von Menschen“, sagt sie. „Man sieht, was bleibt. Es ist nicht so offensichtlich. Die eigene Vorstellungskraft wird angeregt. Durch die vielen Bilder in den Nachrichten sind wir abgestumpft.“

„Europa sollte sich schämen“

Die zurückgelassenen Gegenstände zeigen, unter welchen entwürdigenden Bedingungen die Menschen auf der letzten Etappe ihrer Reise nach Deutschland eingesperrt waren. Im Laderaum eines Sprinters liegt noch ein alter Teppich, der als Unterlage für die Flüchtlinge diente. Decken, Schuhe, zwei Stück Zucker, Papierschnipsel und bunte Dino-Sticker befinden sich in den zurückgelassenen Fahrzeugen.

Im Führerhaus oder auf der Pkw-Ablage erinnern leere Cola-Flaschen, Zigarettenschachteln und Straßenkarten andie Schlepper. Es wirkt so, als könnte jederzeit ein Mensch in das Auto steigen, um seine vergessenen Sachen abzuholen. „Die Menschen stehen über Stunden aufrecht nebeneinander. Es gibt keine Pausen. Die Notdurft wird genau dort verrichtet“, sagt Grabowski. „Und das ist noch nicht mal der gefährlichste Teil ihrer Reise. Europa sollte sich schämen.“

Unter einigen Fotos stehen Angaben dazu, wie viele Menschen in dem Laderaum über Stunden eingepfercht waren: Etwa 27 Syrer – 14 Männer, fünf Frauen und acht Kinder auf 5,8 Quadratmetern. Die in das Metall gebohrten Luftlöcher lieferten wenig frische Luft in den stickigen Raum. „Durch den Sucher meiner Kamera habe ich eine gewisse Distanz dazu“, sagt die Fotografin. „Einmal hat ein Beamter in einem Auto die Tür zugemacht und wir haben eine Vorstellung davon bekommen, wie das für die Menschen sein muss. Ich hatte ein sehr mulmiges Gefühl und wollte sofort wieder raus.“

Ein Benjamin-Blümchen-Plüschtier baumelt am Spiegel eines VW-Polos. (Claudia Grabowski)

Ausstellung zeigt tragische Aufnahmen

Das Foto, das Grabowski am meisten bewegt, zeigt eine leere Ladefläche. An der Tür klebt ein Sticker von der ungarischen Disko „Magic Floor“. „Dabei ist die Ladefläche nicht gerade magisch“, sagt sie. Dieser Widerspruch mache die große Tragik des Themas deutlich, weil für die Flüchtlinge die Schlepperautos als einziger Weg nach Deutschland in gewisser Weise „magisch“ seien. Um den Verdacht der Polizei von sich zu lenken, nutzen die Schleuser Mittel, wie etwa eine Plüschfigur von Benjamin Blümchen, die am Spiegel eines VW-Polos baumelt.

Ein weiteres Foto zeigt zerrissenes Papier, das auf dem Boden verteilt liegt. „Nach dem Dublin-Abkommen müssen Flüchtlinge in dem europäischen Land bleiben, in dem sie zuerst ankommen“, sagt Grabowski. „Deshalb zerreißen sie alle Papiere, damit sie nichts als Beweis dabei haben. Sonst werden sie zurückgeschickt.“

Mit zwölf Jahren bekam Grabowski ihre erste Spiegelreflexkamera geschenkt. Seitdem ist Fotografie ihre große Leidenschaft. Nach ihrem Politik-Studium in Münster zog sie nach Bremen. Veröffentlicht hat die Fotografin ihre Bilder bisher noch nicht. Nun ist für sie das richtige Thema gekommen.

Die Ausstellung „Sie haben Ihr Ziel erreicht“ ist bis zum 19. November in der Ring-Galerie der Stadtbibliothek im zweiten Obergeschoss zu sehen. Der Eintritt ist frei.