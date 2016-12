Der Musiker begeisterte das Publikum im ausverkauften Saal. (dpa)

An Selbstironie mangelt es Chilly Gonzales schon mal nicht. Er habe zuletzt viel komponiert, sei dieses Jahr daher deutlich weniger aufgetreten als im Vorjahr. Doch die Bühne habe ihm sehr gefehlt, spricht er, halb auf Deutsch, halb auf Englisch in den ausverkauften Großen Saal der Glocke. Sofort ist der Konzertbesucher geneigt, dem Mann zu glauben. Nicht zuletzt deshalb, weil Gonzales in einen Bademantel gehüllt zu seinem Publikum spricht.

Die große Show und die Musik sind für diesen Künstler augenscheinlich untrennbar miteinander verbunden. Gonzales, so scheint es, will alles. Und das spiegelt sich auch in seiner Musik. Mit einem Klaviersolo geht es los.

Den Impressionismus muss dieser Musiker lieben, klingen die ersten Takte des Abends doch, als hätte Eric Satie sie komponiert. Beinahe heimlich aber wird es jazzig. Dezent deutet Gonzales schon einmal an, was das Publikum an diesem Abend bis zuletzt zu erwarten hat: einen ebenso virtuosen wie wüsten Mix der Stile, gepaart mit ein wenig Comedy.

Der Rap kommt zum Schluss

Wobei es der Künstler offenbar genießt, sein Publikum im Unklaren darüber zu lassen, wo er gerade klaut. Statt seine Musik ernsthaft einzuordnen, spricht Gonzales lapidar von „Pieces“ (Stücken), die er spiele. Auch redet er viel von Rap, ohne aber tatsächlich zu rappen, was er sich für den Schluss aufhebt. Stattdessen hält er es zunächst ein wenig mit dem Musikkabarett. Inzwischen sitzt das Kaiser-Quartett, die Instrumente im Anschlag, auf der Bühne.

Gonzales aber lässt die Streicher minutenlang einfach nicht mitspielen. Immer, wenn sie gerade einsetzen wollen, hängt er einfach noch ein paar Noten dran. Allein den Schlussakkord überlässt er schließlich dem Quartett. Es ist eindeutig: Diesen Gag muss er sich in alten Mitschnitten bei dem großen Schweizer Clown Grock abgeguckt haben. Witzig bleibt die gekonnt gesetzte Pointe dennoch.

Weiter geht’s mit einem kleinen Streifzug durch die neuere Musikgeschichte. Ausgehend von Joseph Haydns „Kaiserquartett“ persiflieren Gonzales und sein leibhaftiges Kaiser-Quartett zunächst die Rolling Stones, um über einige Takte aus Steven Spielbergs Horrorfilm „Der weiße Hai“ zu vorgeblich bislang unerprobten Eigenkompositionen überzuleiten.

Virtuos am Klavier

Offenkundig wird Gonzales nun nach und nach beinahe übermütig, was sich in technisch immer anspruchsvollerer Musik und einem fast schon satirischen Zugriff niederschlägt. In seine Variation des berühmten Es-Dur-Präludiums von Johann Sebastian Bach hämmert er gar immer wieder ein groteskes Staccato, geradeso, als könnte er den wunderbaren Fluss der Komposition nicht lange ertragen. Der legendäre dänische Pianist und Komödiant Victor Borge lässt grüßen.

Allerdings nur kurz. Zum Ende seines gut zweistündigen, pausenlosen Konzerts setzt Gonzales noch mehr auf Virtuosität, spielt etwa eine rasante Eigenkomposition, die mit ihrer irritierenden Chromatik und den sagenhaften Läufen ein bisschen an die Musik guter Vampirfilme erinnert, quasi an eine holprige Kutschfahrt durch Transsylvanien.

Schließlich geht eine Art Gewitter auf die tiefen Tasten des bedauernswerten Flügels in der Glocke hernieder: Jetzt tobt sich der Herr im Bademantel regelrecht an dem Instrument aus. Doch auch das Kaiser-Quartett sowie ein Schlagzeuger, der sich inzwischen hinzugesellt hat, dürfen glänzen. Gonzales liebt unorthodoxe Arrangements, gönnt sogar der Bratsche und dem Cello Soli. Es geht verblüffend „demokratisch“ zu. Ebenfalls Konsens scheint im Publikum zu herrschen, das dieses so starke wie überdrehte Konzert mit großem Jubel würdigt.