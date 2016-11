So sehen Sieger aus (von links): Manager Mayo Ussat, Künstler Jean Luke (Mario Ellert) und Nils Völker (Musikaufnahmen) sicherten sich bei der „Großen Musikvideo Show“ die „Goldene Wurst“. (Lars Neumann)

Die Lampen an der Decke des Bremer Kunsttunnels flimmern. Im schummrigen Licht der Unterführung unterm Osterdeich tauchen zwei Figuren mit Pappkartons über dem Kopf auf. Der Mund ist animiert, bewegt sich zum Text des Songs. Der Hauptprotagonist läuft durch den mit Graffiti übersäten Tunnel, gestikuliert mit den Händen, tanzt zum Takt der Musik. Aus dem animierten Mund wird eine Mundharmonika. Dafür gibt es Szenenapplaus des Publikums.

Das Video des Künstlers Jean Luke mit dem Titel „Ghetto“ hat am Donnerstagabend die „Goldene Wurst“ bei der „Großen Musikvideo Show“ gewonnen. Im Modernes stellten sich insgesamt 13 Künstler mit ihren Musikvideos zur Wahl. Hinter dem Gewinner-Beitrag steckt Musiker Mario Ellert, der nicht das erste Mal an dem Wettbewerb teilnahm.

Musiker ist ein Multitalent

Der 41-Jährige ist Grafikdesigner und ­Illustrator, seine musikalische Karriere begann als Kind an der Heimorgel, der Berufswunsch damals: Kirchenorganist. Im Alter von 15 Jahren kam das Schlagzeug hinzu, mit 18 Jahren die erste Band mit dem Namen „Spoiler“. Sein Schaffen unter dem Namen Jean Luke begann Ellert erst nach dem Grafikdesign-Studium, Gitarre spielen und singen brachte er sich selbst bei. „Bei einem Poetry Slam im Lagerhaus hat mir die Slam-Ikone Meister Propper den Namen gegeben“, sagt Ellert.

Sein erstes Album mit dem Titel „Nachtschicht“ erschien 2008 über das Hamburger Label „Lazy Day Music“. Doch das ist nicht alles. Ellert ist ein Multitalent, zeichnet Comics und produziert Trick- oder Animationsfilme. Das alles bringt er zusammen: Bei Konzerten verkauft der Familienvater zwei Comics mit jeweils vier Songs dazu.

Teilnehmer der ersten Stunde

Bei der „Großen Musikvideo Show“ gehört Jean Luke zu den Teilnehmern der ersten Stunde. 2007 nahm er mit dem Titel „Nachtschicht“ teil, 2008 gewann er mit dem Video zum Song „Alkohol“, den er am Donnerstag auch im Modernes zum Besten gab. Es folgte mit „Spatzen duzen“ ein zweiter Platz 2015 und damit ein Auftritt bei der Breminale in diesem Jahr, weil Gewinner Vonnebrink ihn mit auf die Bühne eingeladen hatte. Mit dem jetzigen Sieg erhielt er einen Gutschein der Akademie Deutsche Pop und einen Auftritt bei der Breminale 2017. „Wahrscheinlich werde ich alleine auftreten“, verrät Ellert, der bereits an einem neuen Album und einem Video arbeitet.

„Ich bin sehr gerührt und überrascht“, sagte Ellert nach der Verleihung ins Mikrofon. Mit ihm auf der Bühne Manager Mayo Ussat und Nils Völker, der die Songs in einem Studio in Woltmershausen aufnahm. Das nächste Konzert von Jean Luke steht am 14. Dezember um 20 Uhr im Papp bei der Veranstaltung Lichter der Neustadt an. Übrigens: Rhonda, eine Hamburger Gruppe mit Bremer Wurzeln, belegte mit dem Video zum Song „Offer“ den zweiten Rang, die Bremer Doom-Rock-Band Monolith sicherte sich mit „Vultures“ Rang drei.

Weitere Infos unter www.jeanluke.de