Eigentlich ist das Bohei um die vorgeblich 1000. Folge des ARD-Krimi-Flaggschiffs „Tatort“ eine Mogelpackung. Denn wenn das Erste an diesem Sonntag um 20.15 Uhr „Taxi nach Leipzig“ mit der Hannoveraner Ermittlerin Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) und ihrem Kieler Kollegen Klaus Borowski (Axel Milberg) als Jubiläumsfall ausstrahlt (siehe Kritik links), hat die offizielle Zählweise des Senders gleich 13 Folgen unterschlagen, die zwischen 1985 und 1989 ausschließlich in Österreich gezeigt wurden. Auch sonst haben es die Macher der deutsch-österreichisch-schweizerischen Gemeinschaftsproduktion mit den Maßen des Krimiformats nicht allzu genau genommen: Zwar trägt der „Tatort“ mittlerweile zuverlässig eine Konfektionsgröße namens 90 Minuten; es gab aber schon Folgen, deren Dauer signifikant von dieser Üblichkeit abwich: So dauerte die Folge „Der Richter in Weiß“ (1971) gediegene 119 Minuten; der Casus „Der Boss“ (1971) hingegen war binnen 56 Minuten gelöst.

Der Titel der Jubiläumsfolge ist ein bewährtes Zitat der Popkulturgeschichte: „Taxi nach Leipzig“ hieß auch der am 29. November 1970 ausgestrahlte Auftakt zur seriellen Erfolgsgeschichte. Damals brach Hauptkommissar Paul Trimmel (Walter Richter) zu deutsch-deutschen Ermittlungen auf. Seitdem ist die Reihe immer wieder sonntags zu besichtigen – und, dank Tele-Twitter, in Echtzeit kritisierbar. Kein anderes für Wohnstuben unter deutschen Dächern maßgefertigtes Format spiegelt die bundesrepublikanische Wirklichkeit so kontinuierlich wider. Allenfalls die gleichfalls von der ARD verantwortete „Lindenstraße“, die es freilich erst seit dem 8. Dezember 1985 gibt.

„Taxi nach Leipzig“, das Original, entstand auf der Grundlage von Friedhelm Werremeiers gleichnamigem Roman. Das Drehbuch hatte der Autor gleich mit besorgt; Regie bei der Debütfolge führte der Routinier Peter Schulze-Rohr. Keiner der an der Produktion beteiligten Fernsehmacher konnte bei der Etablierung der Spannungsreihe deren beispiellose Erfolgsgeschichte voraussehen. Schon gar nicht deren Kultstatus, für den unter anderem anspielungsreiche Reprisen der Auftaktmission stehen, die gleichsam das Ermittlerduo der 1000. Folge antizipieren: In der Folge „Quartett in Leipzig“, die Kaspar Heidelbach 2000 drehte, fahnden die Kölner Kommissare Max Ballauf (Klaus Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) gemeinsam mit Bruno Ehrlicher (Peter Sodann) und dem vornamenlosen Kain (Bernd Michael Lade) aus Leipzig; zwei Jahre später folgte ein „Rückspiel“ in der nämlichen Besetzung. Strukturell ähnlich verhielt es sich bei der Doppelfolge „Kinderland“ und „Ihr Kinderlein kommet“ im Jahr 2012, die von den Kölnern gemeinsam mit den Dresdener Polizisten Andreas Keppler (Martin Wuttke) und Eva Saalfeld (Simone Thomalla) bestritten wurde.

Apropos Thomalla. Im echten Leben ist die Schauspielerin Simone Thomalla mit dem Ex-Schalke-Manager Rudi Assauer liiert; aus einer früheren Ehe hat sie eine Tochter. Im wirklichen Leben ist der Schauspieler Martin Wuttke mit Kollegin Margarita Broich zusammen, die ihrerseits mal ein Verhältnis mit dem Dramatiker Heiner Müller hatte, der wiederum –, aber das führt zu weit. Denn das wahre Leben ist komplex; seine Beziehungsgeflechte sind verästelt.

Dagegen sorgt das unterkomplexe Fernsehen in der Welt der Liebe für Übersichtlichkeit. Etwa im 700. „Tatort“, den die ARD 2008 ausstrahlte. In der MDR-Folge „Todesstrafe“, die in Leipzig spielt, traten die Hauptkommissare Saalfeld und Keppler die Nachfolge des Duos Ehrlicher und Kain an. Das 2015 geschasste Ermittlerpaar hatte ein gemeinsames Vorleben: drei Jahre Ehe. Zehn Jahre war die Scheidung her, als die erste Folge lief, die Saalfeld und den just nach Leipzig versetzten Keppler unter anderen Vorzeichen wieder vereinte.

Man musste als Zuschauer nicht lange darüber rätseln, wer die Schuld an dem Zerbrechen der Verbindung trug. Denn Wuttke gab in seinem Debüt als Kommissar einen Eigenbrötler, wie er sonst allenfalls im Kieler „Tatort“ mit Axel Milberg als schrulligem Hauptkommissar Borowski zu besichtigen ist. Anders als Thomallas betont freundliche Ermittlerin war Wuttkes Kommissar ein notorischer Nicht-Grüßer, der entweder unwirsch oder herrisch wirkte – und meistens so guckte und sprach, dass man statt seiner kriminellen Klientel ihn selbst für einen Psychopathen halten konnte. Diesen Part hat in gewisser Hinsicht Hauptkommissar Peter Faber (Jörg Hartmann) von ihm geerbt, der seit dem Jahr 2012 in Dortmund ermittelt. Traumatisiert durch den Verlust seiner Familie – und rüder, als es die ­nordrhein-westfälische Polizei erlauben sollte.

Wild ist der Westen, schwer ist der Beruf. An dessen Erfordernissen, unter denen Überstunden noch das geringste Übel sind, leiden viele TV-Kommissare. Wer im „Tatort“ eine klassische Familienformation namens Vater-Mutter-Kind aufzuspüren will, sucht fast vergebens. Das verwundert insofern nicht, als es das erklärte Ziel der Krimireihe ist, Sitten und Unsitten innerhalb der deutschen Gesellschaft tunlichst realitätsnah, repräsentativ, ja maßstabgetreu abzubilden. Das gilt nicht zuletzt für Beziehungsgeflechte in einem Land, dessen Scheidungsrate ungefähr so hoch ist wie jene der Blaumeisen, die Ornithologen mit beunruhigenden 50 Prozent beziffert haben.

Armes Deutschland, wenn selbst ein Vogel keine Hochzeit mehr halten will und das Gros der Fernseh-Kommissare mit seiner Arbeit verheiratet ist. Da war Hauptkommissar Sebastian Bootz, den Felix Klare an der Seite von Thorsten Lannert (Richy Müller) im SWR, spielt zumindest in seinen ersten Fällen eine rühmliche Ausnahme: Damals lebte er noch mit seiner Frau Julia und zwei Kindern in einem Einfamilienhaus in Stuttgart. Standortvorteil: verkehrsberuhigte Zone. Dem angenehm neurosenfreien Bootz gaben die geordneten Verhältnisse jene Kraft und Ausgeglichenheit, über die seine Kollegen nicht verfügen.

Trotz dieses Vorbilds erweisen sich Deutschlands telegene Polizisten Sonntag für Sonntag als eingefleischte Singles: In Kiel erwehrte sich Axel Milbergs psychisch instabiler Kommissar Borowski über fünf Jahre der Annäherungsversuche der Polizeipsychologin Frieda Jung (Maren Eggert), bevor ihm Sibel Kekilli als Kommissarin Sarah Brandt zur Seite gestellt wurde. Im NDR- „Tatort“ aus Hannover hatte Charlotte Lindholm zwar irgendwann ein Kind; gleichwohl blieb sie alleinerziehend. Als die kühle Blondine in früheren Folgen mal verliebt war, entpuppte sich ihr von Hannes Jaenicke gespielter Interimsherzbube prompt als Krimineller. „Wir haben von Anfang an drei Folgen verabredet“, sagt Jaenicke. „In der ersten Episode lernt sie ihn kennen, in der zweiten lassen sie sich auf eine Affäre ein, in der dritten wird er entsorgt.“

Zu viel Liebesglück scheint der Glaubwürdigkeit eines „Tatort“-Ermittlers abträglich. Zu wenig Glück dagegen arbeitet dem Mitleid des Zuschauers zu. In dieser Hinsicht unterscheiden sich neuere Kapitel der deutschen Sittengeschichte im Spiegel des „Tatort“ kaum von früheren: Horst Schimanski (Götz George) war ein bindungsscheuer Schwerenöter (sic!); Oberinspektor Marek (Fritz Eckhardt) zog seinen Dackel jeder Frau vor, Hauptkommissar Stoever (Manfred Krug, NDR) sein jazziges Liedgut jedem auf Vereinnahmung zielenden Annäherungsversuch. Die liebste Musikrichtung von Franz Markowitz (Günter Lamprecht), der in Kreuzberg ermittelte, war nicht von ungefähr der Blues. Glück in der Liebe ist auch den Bremer Ermittlern Inga Lürsen (Sabine Postel) und Nils Stedefreund (Oliver Mommsen) nicht vergönnt. Und selbst der Frauen zugetane Paul Trimmel (Walter Richter), der den seriellen „Tatort“-Reigen eröffnete, frönte auffällig oft der heiligen Dreifaltigkeit aus Skat, Zigarren, Korn‘n‘Bier, nachdem seine Freundin bei ihm eingezogen war.

Insofern war das Liebesleben des nach Buletten süchtigen Kommissars Heinz Haferkamp (Hansjörg Felmy), der in 20 WDR-Fällen ermittelte, symptomatisch: Erst nach seiner Scheidung fand er zu seiner Ex-Frau Ingrid (Karin Eickelbaum), die ihn bei Whodunit-Fragen unterstützte. Helden, so scheint es, müssen einsam reiten. Für diesen wie für alle anderen Gesetzeshüter gilt das Schiller-Wort: Der Starke ist am mächtigsten allein. Die bürgerliche Familie ist, einem wirkungsmächtigen Lehrsatz der Psychoanalyse zufolge, die Keimzelle aller Neurosen. In dieser Hinsicht scheint es, als beugten die ARD-Ermittler allen Verbandlungen vor, die im Geruch stehen, psychischen Auffälligkeiten zuträglich zu sein. Von Berufs wegen wissen sie, dass Leidenschaft oft Leiden schafft. Wer bis spät in die Nacht Brandschatzer, Meuchler und Psychopathen jagen muss, den gelüstet es nach Feierabend nicht nach einer weiteren Prise – diesmal ehelichen – Wahnsinn, sondern nach etwas Normalität. Um die zu bekommen, gehen Fahnder wie der Münsteraner Frank Thiel (Axel Prahl) und die Münchener Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) lieber auf ein Bier in ihre Stammkneipe. Und schwärmen sporadisch für eine Zufallsbekanntschaft, die sich dann zuverlässig als Hauptverdächtige herausstellt.

Auch tendenziell asexuelle Typen gibt es im „Tatort“, der sich bemüht, den gesellschaftlichen Proporz so getreulich widerzuspiegeln wie die regionalen Krimis jenen der ARD-Senderfamilie. So interessiert sich der narzisstische Forensiker Karl-Friedrich ­Boerne (Jan Josef Liefers) in Münster naturgemäß nur für sich selbst. Tote Hose auch in Ludwigshafen: Der vierschrötige Mario Kopper (Andreas Hoppe) würde wohl schon gern wollen, aber niemand will ihn. Und Ulrike Folkerts, bekennende Lesbe, hat sich offensichtlich ausbedungen, dass ihre Serienfigur Lena Odenthal von libidinös unterfütterten Drehbüchern verschont bleibt.

Wie es scheint, muss das Liebesleben der Guten pausieren, weil das Böse immer und überall ist. Solange wenigstens, bis die ARD ihren so programmatischen wie löblichen Anspruch aufgibt, in der „Tatort“-Reihe deutsche Befindlichkeiten zu spiegeln, deren augenfälligste die chronische Angst vor Bindungen ist.

