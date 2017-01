Aggressiver Maulheld: Vandam (Alexander Swoboda) pöbelt einen trunkenen Kneipengast (Betty Freudenberg) an. (Jörg Landsberg, Theater Bremen)

Knapp sieben Monate ist es her, dass dieser aggressive Maulheld in Bremen erstmals verhaltensauffällig wurde. Damals pöbelte Möchtegern-Actionheld Vandam in einer Nordbremer Bierschwemme namens Mix-it (Eigenwerbung: „Die gemütliche Kneipe zum Wohlfühlen“) andere Gäste an, spie über 38 Minuten seine martialische Weltanschauung heraus, biss in ein Glas, baggerte die Wirtin an – und rülpste mit einem Nachdruck, der keinen Widerspruch duldet.

Mit jenem hochroten Kopf und jenen rhetorischen Ausrastern, die auch Menschen ohne rechtspopulistische Diarrhoe zum Wüterich qualifizieren. Kurt-Hübner-Preisträger Alexander Swoboda, der diesen Vandam Anfang Juni 2016 beim „Auswärtsspiel“ des Theaters Bremen in Blumenthal verkörperte, hatte mithin einen ungewöhnlich langen Vorlauf, bis sein intensives Monolog-Fragment aus Jaroslav Rudis’ Roman „Nationalstraße“ in eine sozusagen komplette Inszenierung mündete. Es dürfte ihm und den Zuschauern genutzt haben, dass die komplexe Rolle weiter in ihm reifen konnte. Denn dieser Vandam ist nach Angaben seines tschechischen Schöpfers „zwar ein Schläger, ein Angeber, ein Möchte­­gern-Sheriff, der gerne provoziert, ein Narziss, aber auch ein belesener Mann, einer, der vieles mit Ironie betrachten kann“.

Im Kleinen Haus hat Theresa Welge, die schon den Appetizer in Blumenthal anrichtete, jetzt die deutschsprachige Erstaufführung dieses explosiven Textes mit der Lizenz zur politischen Allegorie besorgt. Ohnedies ist die Brandrede als Bühnenpolemik in hohem Maße tauglich. Die umsichtig geschnittene Fassung der jungen Regisseurin und ihrer Dramaturgin Simone Sterr erlaubt es, Swobodas Vandam weitere Figuren zur Seite zu stellen, die Betty Freudenberg wandellustig und expressiv verkörpert. Fluss und Gewaltförmigkeit des Textes bleiben von der personellen Aufstockung unbeeinträchtigt, ja sie gewinnen sogar noch an Drastik. Die Frontverläufe des inneren Krieges, der in Vandam tobt, arbeiten die Regie und die beiden bravourösen Darsteller ebenso klar heraus wie das mackerhafte Verhältnis dieses Cholerikers (und verhohlenen Vatersöhnchens) zu Frauen und Flüchtlingen, Europa und Patriotismus, Nazis und „Nudeltütensuppenscheiße“. Auch die leisen, gebrochenen, empfindsamen Seiten dieses ambivalenten Lautsprechers zeigt Alexander Swoboda in vorbildlicher Manier.

Schaumgeboren wie die frühe Europäerin Aphrodite (oder doch zumindest mit reichlich Schaum vor dem Mund) tritt Vandam in dem deftigen 105-Minuten-Pamphlet vor das Premierenpublikum. Bühnenbildner Jan Stepánek hat eigens für diese Eingangspointe einen moderat gischtenden Pool konstruiert, der später nimmer zum Einsatz kommt. Dafür wartet die verspielte Einrichtung mit weiteren hübschen Gimmicks auf: Im Zentrum des Szenarios steht ein (post)sozialistischer Betonwohnklotz samt Bettstatt und einschlägigen Leuchtmitteln, linker Hand glimmt ein artifizielles Lagerfeuer, an dem sich die beiden Akteure über den Gang der Welt austauschen; im Hintergrund steht zwischen vereinzelten Baumkrüppeln ein Fels, in dem ein Schwert steckt. Trotz seines Hanges zum Größenwahnsinn wird Vandam, dieser Checker der Prager Peripherie, diese Excalibur-Herausforderung meiden. Oben auf dem Betonblock arbeitet der Theatermusiker Fabian Ristau: So lange er die Darbietungen Swobodas und Freudenbergs nur mit Perkussion unterfüttert, trägt er zum eingängigen Rhythmus dieses Abends im Zeichen des Zorns bei. Anders verhält es sich bei Ausflügen ins Sphärische, die sich nicht so recht zum Flow der flotten Inszenierung fügen.

Kraftvoll mag das das erste Attribut sein, das dem Zuschauer im Blick auf die agilen Protagonisten in den Sinn kommt. Schaumschläger Swoboda, den Betty Freudenberg (mit „Grease“-Gedächtnislocken à la Sandy und entsprechender Kledage) nach seinem Bad in einen schön hässlichen blauen Anzug kleidet (der vortrefflich in Erich Honeckers Sommerkollektion gepasst hätte; Kostüme: Marthe Labes), läuft bei seinem Textmarathon zu großer Form auf. Die Rage, die er an diesem pausenlosen Abend mit Verve vorführt, überformt über weite Strecken sogar die leutselige Komik, die seine Rollen sonst oft auszeichnet. Betty Freudenberg wiederum hat großartige Szenen als Wirtin Sylva und Vandams Kumpel Froster. Ob die exzellente Harmonie der Akteure in Sachen Wortgewalt noch eines Gesangsduetts („Felicità“) bedurft hätte, ist fraglich.

Der Abend ist besonders stark, wenn die Akteure die Zuschauer frontal angehen – so bei einem heiter anmutenden Randgruppenraten, das in eine perfide ausgeleuchtete Publikumsbeschimpfung mündet. Er schwächelt dezent, als Sylva und Vandam in der Horizontalen zarte Zwiesprache pflegen. Zur früheren Betriebstemperatur findet die Inszenierung später nicht zurück. Trotz des leichten Bruches: viel Applaus für eine bemerkenswerte Produktion.

Nächste Vorstellungen von „Nationalstraße“ im Kleinen Haus: 2. Februar, 18. Februar sowie 30. März; jeweils um 20 Uhr.