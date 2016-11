Cecilia Bartoli sollte am Montag in der Bremer Glocke auftreten. (Alain Hanel)

Neun Mal war Cecilia Bartoli bereits zur Gast in der Glocke, am 21. November sollte sie mit ihrem Programm „Händel Heroines“ zum zehnten Mal in Bremens Konzerthaus an der Domsheide auftreten. Doch das Konzert musste kurzfristig abgesagt werden.

"Cecilia Bartoli ist leider erkrankt", vermeldete Carsten Preisler, Pressesprecher Glocke und Musikfest Bremen. Daher müsste das angekündigtes Glocke Vokal-Konzert mit ihrem Ensemble Les Musiciens du Prince Monaco abgesagt werden.

Trotz Bemühungen auf Seiten aller Beteiligten ließ sich kein Nachholtermin realisieren, so dass das Konzert ersatzlos entfallen muss. Bereits erworbene Karten werden von den Vorverkaufsstellen zurückgenommen und erstattet, an denen sie gekauft wurden. (isc)