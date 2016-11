Der Weg zum vaterländischen Dichter, der in den anti-napoleonischen Befreiungskriegen heroisch sang und wacker kämpfte, führt selbst in Friedenszeiten durch gefahrvolles Terrain. Etliche Tretminen (vulgo: Hundehaufen) liegen im glitschigen Gras, oft perfide von bräunlichem Herbstlaub überdeckt. Auch ohne darin auszurutschen, dürfte selbst wohlwollenden Betrachtern schwanen: Es gibt gravitätischere Zugänge zu einem literarischen Ehrenhain als diese von einer Hecke und einem hufeisenförmigen Kopfsteingässlein umstandene Wiese am Theodor-Körner-Wall im Bremer Viertel.

Und doch ist dies der denkwürdige Ort, an dem das kulturelle Gedächtnis in Gestalt eines verwitterten Bronzedenkmals die Erinnerung an einen Schriftsteller bewahrt, dessen Überzeugungen so gar nicht in diese bunte, alternative und friedensbewegte Gegend passen wollen.

Es ist ja nicht so, dass das Monument, das Theodor Körner (1791–1813) mit angestammten patriotischen Insignien wie Degen und Leier vorführt („Leyer und Schwerdt“ heißt eine posthum erschienene Gedichtsammlung Körners aus dem Jahr 1814), der einzige Hinweis auf den überschwänglichen Kriegslyriker im Stadtbild Bremens wäre. Lediglich zwei, nun ja, Hundehaufenwürfe vom Monument beginnt die parallel zum Ostertorsteinweg verlaufende Theodor-Körner-Straße, ein von schicken Bremer Häusern bestandenes Kleinod ist auch sie in Sachen innerstädtischer Lage, Lage, Lage.

„Der Vetter aus Bremen“

Der auch im Weichbild anderer deutscher Städte allgegenwärtige Burschenschafter und Staatsdichter Theodor Körner darf immerhin insofern als ambitionierter Dichter gelten, als sein notorisch hoher Ton die Güte seiner Schöpfungen prägte, wenn nicht gar überformte. Seine Tragödien gelten Germanisten der Gegenwart als unbotmäßig pathetisch, seine Komödien als allenfalls bedingt komisch. Eine von ihnen trägt den Namen „Der Vetter aus Bremen“. Sie ist der einzige offenkundige (und zumindest halbwegs nachvollziehbare) Grund dafür, dass man dem gebürtigen Dresdener in Bremen derart prominente Flecken widmete – und noch immer fraglos widmet. Es verwundert daher nicht, dass die Tageszeitung „Bremer Morgenpost“ weiland die Frage formulierte, inwieweit die Errichtung des Denkmals gerechtfertigt sei, „da der Gefeierte doch zu Bremen in keiner speciellen Beziehung“ stehe.

Der Dramatiker und Lyriker Theodor Körner dichtete, wie eingangs erwähnt, erbauliche Lieder im Freiheitskampf gegen die napoleonische Herrschaft. Gebracht haben ihm das Singen und Dichten allerdings so wenig wie einem gewissen Orpheus, der laut Mythos vergeblich versuchte, seine Frau aus dem Totenreich zu trällern. Körner fiel im Lützowschen Freikorps, einem martialischen Freiwilligenverband der preußischen Armee in den Befreiungskriegen.

Der schicksalsgläubige Militarist hatte derlei beim Verseschmieden geahnt: „Die Wunde brennt, die bleichen Lippen beben, / Ich fühl’s an meines Herzens mattem Schlage, / Ich stehe an den Marken meiner Tage! / Gott, wie Du willst! Dir hab ich mich ergeben“, heißt es in einem seiner den Tod auf dem Feld der Ehre würdigenden Werke, dem Sonett „Abschied vom Leben“. Von Zeilen wie diesen rührt es, dass der Mann im

19. Jahrhundert zum patriotischen Helden stilisiert wurde. Als Namensgeber etlicher Burschenschaften und Schulen, Straßen und Plätze zwischen Schwerin und München firmiert er, ohne dass sein zweifelhaftes Engagement in Friedenszeiten hinterfragt worden wäre.

Schlicht bis schlecht

„Der Vetter aus Bremen“, dieses 1812 entstandene „Spiel in Versen“ (Untertitel), ist, gelinde gesagt, weder komisch noch verspielt. Es ist vielmehr stilistisch schlicht bis schlecht, inhaltlich altbacken bis grauenvoll. Und das beileibe nicht nur, weil sich darin „Bremen“ auf „schämen“ reimt. Und doch ist dieses sogenannte Lustspiel der äußere Anlass dafür, dass gut 50 Jahre nach seinem Ableben auch Bremer an Körners Hagiografie arbeiteten. Zudem feierte in den 60er-Jahren des 19. Jahrhunderts der Nationalismus fröhliche Urständ‘. Körners weihevoll artikulierte Vaterlandsliebe, sein Hass auf die Franzosen und seine Verklärung des Krieges arbeiteten dem Projekt zu, das erste überhaupt in Bremen einem Dichter geltende Denkmal ihm zu widmen.

Initiiert (und teilweise finanziert) wurde das knapp lebensgroße Mal vom Bremer Bauunternehmer Heinrich Carl Oldehoff, gestiftet vom Theodor-Körner-Denkmalcomité, das eine öffentliche Sammlung vorangetrieben hatte. Der Entwurf stammt von Johann Andreas Deneys, einem in St. Petersburg wirkenden Bremer Bildhauer. Oldehoff hatte auf einem von ihm mit Bremer Häusern bebauten Areal eigens den Körnerwall freigelassen, einen nahe dem Sielwall gelegenen Platz, an den sich pittoreske Bremer Häuser schmiegten und schmiegen. Dabei waren es affektgeladene autobiografische Motive, die Oldehoff den Liebesdienst am Vaterlandsdichter soufflierten. Dem Vernehmen nach hatte er in seiner patriotisch bewegten Jugend an Theodor Körners Grab den Eid geleistet, diesem in seiner Heimatstadt ein Denkmal zu setzen.

Oldehoff, der die Verwirklichung seiner Vision nicht mehr erlebte, hatte nur und immerhin an einen einfachen Gedenkstein zur Würdigung des Helden der Freiheitskriege gedacht. Nach seinem Tod setzten sich Freunde für sein Projekt ein. 1863, zum 50. Jahrestag der Völkerschlacht bei Leipzig, begann das patriotisch unterfütterte Fundraising. Immerhin 1100 Taler kamen zusammen. Das reichte für mehr als bloß einen einfachen Gedenkstein. Gespart wurde dafür bei der Bronzestatue dezent an der Größe der Ausführung. Die Einweihung des Mals am 26. November 1865 war Chronisten zufolge ein gesellschaftliches Ereignis. Dass das vormals auf Granit thronende Standbild nach dem Zweiten Weltkrieg auf einen schlichteren Sockel aus Sandstein gestellt wurde, war dem Zeitgeist – im ideologischen Zweifelsfall eine Nummer kleiner – geschuldet, bedeutete aber mitnichten eine Infragestellung von Körners Denkmalwürdigkeit insgesamt.

Ein Denkmal kann nichts für Geschichte

Dass das Mal trotz der ihm eingeschriebenen Kriegsapologie nach 1945 weder geschleift noch als sogenannte Metallspende genutzt wurde, führt Beate Mielsch in ihrem 1984 veröffentlichten Standardwerk „Kunst im Bremer Stadtbild“ darauf zurück, dass sich der Körnerwall seinerzeit im Privatbesitz der Anwohner befand. So war die Statue 1940 demontiert worden, um unter dem Platz einen Tiefbunker auszuheben. Zwar musste sie acht Jahre später erneut abgebaut werden, als der Bunker gesprengt wurde, wurde aber auf Betreiben der Anwohner am 6. März 1949 wieder am Körnerwall installiert. So lebt die subtile ikonografische Botschaft Körners – auf sie mit heroischem Gebrüll! – fort und fort.

Gewiss: Ein Denkmal kann nichts für Geschichte. Gewiss: Anders als andere Körner gewidmete Denkmäler des 19. Jahrhunderts ist die Bildsprache des hiesigen Monuments kaum als kämpferisch interpretierbar. Die Figur hält ihren Degen gesenkt, ihre Uniform wird nahezu vollständig verborgen unter einer majestätischen Toga. Fast (aber nur fast) mit Rührung registriert der Betrachter, dass die Figur die Leier, das Symbol der lyrischen Dichtkunst, an ihr bronzenes Herz drückt. Hach! Gern wird dieses herzige Accessoire-Arrangement in Bremen-Reiseführern und Online-Foren als Hinweis darauf gelesen, dass es zuallererst der Dichter und nicht etwa der Kriegsapologet sei, dem das prägnante Denkmal am Körnerwall gelte. Doch dieser entpflichtende Gestus läuft eingedenk der Geschichte des Heroenmals argumentativ leer. Da mögen Lokalpatrioten noch so sehr darauf pochen, andere Körner zugeeignete Gedenkorte, zumal in seiner sächsischen Heimat, seien martialischer als jener in Bremen.

Zeitgemäß und moralisch wertvoll?

Spontane Umfrage unter zehn Passanten beziehungsweise Anrainern des Theodor-Körner-Walls: Die Gespräche ergeben erwartungsgemäß wenig Wissen bezüglich des Namensgebers und umso mehr Unverständnis, warum ein als 21-Jähriger gefallener Bellizist, der nie auch nur einen Fuß nach Bremen setzte, ausgerechnet an dieser Stelle der Stadt so flächendeckend geehrt wird. Da böte sich mancher teure Tote an, der geeigneter erscheint. Etwa der Bremer Erzähler Friedo Lampe (1899–1945), der unweit des Körnerwalls in einem Haus am Osterdeich aufwuchs – und nicht bloß eine alberne Komödie mit vagem Bremer Bezug schrieb, sondern das sinnliche Prosa-Nocturno „Am Rande der Nacht“, das ungleich besser zum Viertel und zu dessen nachtaktiven Bewohnern passt.

Anruf beim Bremer Landeskonservator Georg Skalecki: Keine Frage, der anmutig geschwungene Körnerwall füge sich wunderbar ins städtebauliche Konzept. Ob die Inhalte, für die der Namensgeber stehe, zeitgemäß und moralisch wertvoll seien, stehe freilich auf einem anderen Blatt. Immerhin gebe es in begründeten Zweifelsfällen die Möglichkeit, ergänzende Hinweise an dem Denkmal anzubringen, sagt der Bauhistoriker.

Das wäre doch immerhin ein Anfang! Denn am dubiosen Dichterstandbild in bester Innenstadtlage prangen nur Lebensdaten, aber keine Hinweise darauf, was für ein Typ dieser Theodor Körner war, der sich nicht nur in „Leyer und Schwerdt“ pathetischen Stuss zusammenreimte: „So bleibt mir hold! – Des Vaterlandes Fahnen, / Hoch flattern sie am deutschen Freiheitsport. / Es ruft die heil‘ge Sprache unsrer Ahnen: ‚Ihr Sänger, vor! und schützt das deutsche Wort!‘“