Julian Claus ist Mitglied der Worpsweder Band Phaenotypen. (Lars Fischer)

Als Hoffnungsträger haben sich die Phaenotypen etabliert. Die Worpsweder Band zählt zu den spannendsten und erfolgversprechendsten Newcomern der Region und das schon seit einigen Jahren sowie diversen Preisen und Contest-Siegen.

Die Band verweigert sich keinesfalls, den nächsten Schritt zu tun, aber sie nimmt sich dafür reichlich Zeit. So entstand bislang lediglich eine EP, dafür aber eine konstante Live-Präsenz, die sie jetzt erneut als abendfüllende Hauptattraktion auf die größte Bühne ihrer Heimat, die der Music Hall, brachte.

Wie schon im Vorjahr ist der Auftritt eine Art Work-In-Progress-Präsentation und gleichzeitig eine Party mit vielen befreundeten Musikern. Vier davon spielen als Mad Monks schon mehr als ein Jahrzehnt zusammen. In ihren Anfängen traten auch sie bei einem Bandwettbewerb 2006 in der Music Hall auf, mittlerweile gehört die geschrumpfte Ska-Formation zu den Konstanten der Bremer Musikszene.

Offbeats spielen eine große Rolle

Dass ihr Musikverständnis für viel Stimmung und Bewegung im Publikum sorgt ist keine Überraschung; genauso wenig, dass es bestens zum Konzept der Hauptband passt, auch wenn diese auf Bläsereinsatz verzichtet. Auch bei den Phaenotypen spielen Offbeats eine wichtige Rolle, sie verbinden ihren Rock mit Reggae, Dub und Elektronik.

Bei ihrem Heimspiel nehmen Felix Stärz (Bass, Gesang), Julian Claus (Gitarre, Gesang), Joel Warnken (Synthesizer, Percussion) und Lukas Kuhn am Schlagzeug dann auch Kevin de Haas offiziell als fünftes Bandmitglied auf. Der Gitarrist spielt außerdem in dem Duo Giesbert und der Hase und hat dessen Akkordeonistin Frauke Giesbert mitsamt des gemeinsamen Songs „Das Schwein in der Mitte“ mitgebracht.

Rapper Freigeist als zweiter Gast

Ebenfalls aus Bremen stammt der zweite Gast, der Rapper Freigeist. So beweist die junge Band musikalische Weitsicht. Und – so viel Zeit sie sich auch bei ihrer Karriere, die an einem entscheidenen Punkt angekommen ist, lässt –so sehr sprudelt sie vor neuen Ideen. Zu den schon bekannten Szenehits wie „Locker bleiben“ oder „Anders orientiert“ gesellen sich neue Stücke, die ebenso charmant chaotisch und hintergründig lustig sind.

Da drei Fünftel der Band ursprünglich Schlagzeug spielten, liegt es nahe, den rhythmischen Akzent zu betonen: Und so gibt es als Höhepunkt des Auftritts ein fulminantes sechshändiges Percussion-Solo.