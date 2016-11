Sofia Leonidakis, Bürgerschaftsabgeordnete der Linken, ging im Rahmen der Protestaktion auf die Straße. (Christina Kuhaupt)

Polizeibeamte haben am Montagabend mehrere Demonstranten aus dem Bremer Presse-Club im Schnoor „herauskomplimentiert“, wie ein Sprecher gegen 20.30 Uhr den Polizeieinsatz beschrieb. Dort hatte um 18.30 Uhr eine Veranstaltung der CDU mit der Journalistin und Autorin des Buchs „Gender-Gaga“, Birgit Kelle, begonnen. Bereits vor Beginn der Veranstaltung hatten sich Demonstranten vor dem Presse-Club versammelt.

Die Linksjugend Solid hatte am Montag zu Protesten gegen die Veranstaltung der CDU mit der Publizistin aufgerufen: „Birgit Kelle ist bekannt als Vertreterin eines rückwärtsgewandten Weltbildes, in der die angestrebte Gleichstellung der Geschlechter (Gender-Mainstreaming) als 'Luxusproblem' diffamiert wird“, hieß es in dem Aufruf.

In einem Interview mit dem WESER-KURIER hatte sich die 41-Jährige für einen neuen Feminismus abseits von Gender-Mainstreaming und Frauen-Quoten ausgesprochen. „Das war eine nicht-öffentliche Veranstaltung, die CDU hat in ihrer Rolle als Veranstalter von ihrem Hausrecht Gebrauch gemacht und die Polizei um Unterstützung gebeten“, sagte der Sprecher. Die Protestaktion sei gegen 19.45 Uhr friedlich zu Ende gegangen. Die Polizei sei mit bis zu drei Einsatzwagen vor Ort gewesen.