„Boy, boy, crazy boy....“ wenn die Jets und die Sharks in der New Yorker West Side aufeinandertreffen, ist ganz schön was los. (Christina Kuhaupt)

Die „West Side Story“, bisweilen als „Mutter des Musicals“ bezeichnet, ist ein Schlüsselwerk des Musiktheaters, in dem das universelle, tragische Romeo-und-Julia-Thema effektvoll in zeitgemäßer Weise aufgegriffen wird. Die Uraufführung erfolgte 1957 mit begeisterter Publikumsresonanz; das Stück wurde dann ziemlich schnell verfilmt – die Leinwandversion wurde 1962 mit zehn Oscars ausgezeichnet. Jeder, der sich an die Neu-Inszenierung dieses Werkes wagt, muss sich am Original messen lassen.

Bei der Aufführung des Broadway-Klassikers im Bremer Musical-Theater tat man daher gut daran, sich eng an diese Vorgabe zu halten. Und der Erfolg gab dem derzeit auf Welttournee befindlichen Team um Regisseur Joey McKneely Recht. Die ursprüngliche Choreografie, erstellt von Jerome Robbins, wurde dabei praktisch deckungsgleich übernommen. Donald Chan, der den Komponisten Leonard Bernstein noch in Meisterkursen erlebte, zeichnet für die musikalische Umsetzung verantwortlich.

Das aufwendig gestaltete Bühnenbild stellt ein typisches New Yorker Straßenbild nach mit beiderseits mehrstöckigen Häuserfronten samt Balkons und Feuerleitern, im Hintergrund die Projektion von Wolkenkratzern. Und mittendrin das Gewusel zweier feindlicher Jugendgangs: Die Jets und Sharks, testosterongesteuerte Youngsters mit unterschiedlichem Migrationshintergrund und aggressivem Imponiergehabe, fechten in zunehmender Rasanz ihre Terrainstreitigkeiten aus.

Kostüme machen Szenerie authentisch

Die Kostüme – die Männer in legeren Freizeitklamotten, die Gruppe junger Frauen in erotisch angehauchten Flatterkleidchen – tragen bestens dazu bei, die Szenerie aktuell und authentisch erscheinen zu lassen. Die oft provokativen Wortgefechte (auf Englisch) wirken niemals aufgesetzt. Leider hakt es jedoch gelegentlich mit der eingeblendeten deutschen Übersetzung, durch die sehr eindrückliche Mimik und Gestik der Darsteller bleibt der Handlungsfaden dennoch nachvollziehbar.

Die Spannung des Stückes ist vom ersten Moment an zu spüren und wird durch die schlüssige Einheit von Musik, Tanz und Bühnendarstellung ständig neu befeuert. Die durchweg jungen Darsteller agieren mit vollem Einsatz; die Umsetzung der komplexen, teils akrobatisch ausgeführten Gruppenchoreografien läuft ungemein stringent. Das im Graben positionierte Orchester präsentiert den bekannten Soundtrack mit größter Verve; dass manches Detail durch die nicht immer optimal ausgewogene Verstärkung auf der Strecke bleibt, ist lediglich eine Marginalie.

Der Erstkontakt der beiden Protagonisten Tony (Kevin Hack) und Maria (Jenna Burns), eine Liebe auf den ersten Blick, geschieht hoch emotional; es ist der stark kontrastierende Einschnitt beim zunächst eher betulichen, dann ausgelassen wilden „Dance at the Gym“.

Gruppenszenen sind enthusiastisch

Tonys „Maria“-Song, einer der großen Hits der „West Side Story“, erscheint anfangs etwas unruhig, gefällt aber in volumenstarker, steigend emphatischer Ausführung. Mit „Tonight“, dem schwärmerischen Lied der berühmten Balkonszene, präsentiert sich Jenna Burns mit weitem Stimmumfang und ungetrübtem Strahlglanz. Die schmachtende Sehnsucht nach gemeinsamer Zukunft, ausgedrückt im Duett „One hand, one heart“, wird unter violettem Licht zur ergreifenden Romanze: Herzkino pur, aber wohlweislich, wie auch beim ebenso anrührend gefühlvollen „Somewhere“, nicht in Schwülstigkeit abgleitend.

Enthusiastisch geraten die Gruppenszenen; etwa der „America“-Disput der Freundinnen, der mit Witz und Pep unterschiedliche kulturelle Vorstellungen und Träume der puerto-ricanischen Einwanderer thematisiert. Nicht minder mitreißend, dabei sympathisch albern, fast an Slapstick angelehnt ist auch der Beginn des zweiten Akts mit „I feel pretty“ als heftiger Gegensatz zum tödlichen Ausgang des Bandenkonflikts. Pure Dramatik bestimmt das Werk bis zum bitteren Ende, an dem Maria ihren ermordeten Tony in den Armen hält: eine fast wie eingefroren wirkende, zutiefst unter die Haut gehende Pietà. Frenetischer Beifall für die herausragende Inszenierung eines genialen, hochgradig aktuellen Broadway-Klassikers.

West Side Story: Sonnabend, 19. November, 15 und 20 Uhr, und Sonntag, 20. November, 14 Uhr, im Bremer Musical-Theater.