Als Naum Kleiman davon hörte, dass er in Bremen einen Preis bekommen soll, freute er sich sehr. „Jeder in Russland kennt die Geschichte der Bremer Stadtmusikanten“, sagt der russische Filmhistoriker. „Darum ist Bremen für uns alle seit der Kindheit eine Märchenstadt.“ Der Publizist, Filmkritiker und -Experte mit dem gutmütigen Lächeln erhielt am Donnerstag im Rathaus den 18. Bremer Filmpreis. Geehrt wurde er unter anderem dafür, wichtige europäische Filme der Filmgeschichte in seinem Land der Öffentlichkeit zugänglich gemacht zu haben. Die Jury des Filmpreises bezeichnete Kleiman als „Zentralfigur filmkultureller Forschungs- und Vermittlungsarbeit“ mit einer Ausstrahlung weit über die Grenzen seines Landes hinaus.

Der 1937 in Kischinew (ehemals Rumänien, heute Moldawien) geborene Kleiman begann 1956 Filmgeschichte und Filmtheorie am Filminstitut in Moskau zu studieren. Schon früh galt sein Interesse vor allem dem oft als Revolutionär des Kinos bezeichneten sowjetischen Regisseur Sergej Eisenstein. Dieser wurde unter anderem durch seine neuen Aspekte der Montage, bei denen nicht wie im klassischen Hollywoodkino nur der Erzählfluss im Mittelpunkt steht, bekannt.

1967 wurde Kleiman Leiter des „Memorial-Wissenschaftlichen Kabinetts S. M. Eisenstein“ des Verbands der Filmschaffenden in Moskau. Anschließend übernahm er im Verband drei Jahre lang den Posten der Museumsabteilung im „Kinozentr“. Danach widmete er sich ganz den Aufbau des zentralen Filmmuseums, dass 1989 eröffnete und mit ihm als Direktor in den Jahren nach dem Zerfall der Sowjetunion zu einer wichtigen Informations- und Begegnungsstätte für viele junge Filmschaffende in Russland wurde.

Bremer Filmpreis wird seit 1999 vergeben

Kleiman sei „einer der weltweit führenden Experten in Filmgeschichte, aber auch ein Museumsleiter und Film-Programmgestalter, der für sein Land eine epochale Leistung der Film- und Kulturvermittlung vollbracht hat“, begründete die Jury ihre Entscheidung weiter. 2014 ersetzte das russische Kulturministerium Kleiman als Direktor des Filmmuseums. Trotzdem setzt er sich bis heute dafür ein, dass das Museum als Ort des Gedankenaustausches und Filmerlebnisses in Russland bestehen bleibt. Der Verlust von Räumlichkeiten, Standortwechsel und fehlende Kinosäle machten dies in der Vergangenheit nicht immer leicht. Sprechen über Filmkunst und die künstlerische „Erziehung“ des Publikums waren für Kleiman aber schon immer ein wichtiger Aspekt. „Es ist eine der Aufgaben der Gegenwart, Film als Kunst zu erhalten und auch das Publikum dafür zu behalten“, sagt er. „Sonst gibt es irgendwann nur noch Entertainment-Publikum und das wäre schrecklich, das wäre eine Beraubung.“

Der Bremer Filmpreis wird seit 1999 vergeben, bis 2015 jedes Jahr, seitdem alle zwei Jahre. Er ist mit 8000 Euro dotiert und würdigt außergewöhnliche Leistungen auf ganz unterschiedlichen Gebieten des Filmschaffens und der Filmkultur. Vergeben wird er von der „Gut für Bremen Stiftung“ der Sparkasse in Bremen in Kooperation mit dem Kommunalkino City 46. 2015 erhielt die Schweizer Filmproduzentin Ruth Waldburger die Auszeichnung, zuvor sind mit dem Bremer Filmpreis unter anderen Sylvie Testud, Béla Tarr, Ulrich Seidl, Ken Loach und Tilda Swinton geehrt worden.

In diesem Jahr gab es mit dem Filmwissenschaftler Felix Lenz erstmals auch einen zweiten Preisträger, der den Bremer Nachwuchsfilmpreis erhielt. Ausgewählt wurde dieser von Naum Kleiman selbst. Lenz lebt und arbeitet in Frankfurt am Main. Auch er hat sich unter anderem der Arbeit Eisensteins gewidmet und seine Dissertation über ihn geschrieben. Heute ist er Lehrbeauftragter an mehreren deutschen Universitäten, wo die Theorie, das Filmwerk, die Sehschule und die dazugehörigen Montagetheorien Eisensteins zu seinen Lehrschwerpunkten gehören. Außerdem arbeitet Lenz selbst als Regisseur und Editor kleinerer Kurz- und Experimentalfilme. Am Freitag werden er und Kleiman im City 46 ein Forum mit Filmen und Vorträgen zu Sergej Eisenstein gestalten.