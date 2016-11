Bremer lieben Schmähgedichte,

Das lehrt die Ironiegeschichte.

Und nach dem Ekel Erdogan

Ist jetzt einmal Trumps Donald dran.

Abgehoben in seinem Tower

Träumt er beredt von einer Mauer.

An der Grenze zu Mexiko

Erschallen Trumpets of Jericho.

Ich dagegen denk an Pumpgun,

Nicht um ihn zu töten, Mann,

Sondern wegen Waffenlobbyisten

Und weißen Killerpolizisten.

So viel Hass hat Trump gesät

So viele rhetorisch umgemäht.

Behinderte, Muslims und die Frauen

Werden nimmer ihm vertrauen.

Trump is a numb nut and a chump

He is a lump and he is a stump.

And to make this absolutely clear

He also is a Trampeltier.

Und hässlich ist er obendrein

Wie allenfalls ein Warzenschwein.

Trump is no trump card any longer

Public anger will get stronger.

Und der Volkszorn, so sieht‘s aus,

Richtet sich aufs Weiße Haus.

Ungeachtet jeder roten Ampel

Zieht man bald gen Piesepampel.

Rupft rigoros an seinen Haaren,

An den falschen, an den wahren.

Enttarnt rückhaltlos jegliche Lüge,

Auf dass seine Nase sich verbüge.