In romantischer Umgebung: Die drei Damen von Ganes. Am Freitag treten sie in der Music Hall Worpswede auf. (Kerstin Rolfes)

Die drei Südtirolerinnen von Ganes verfolgen seit rund sechs Jahren ein ungewöhnliches Bandprojekt. Die Schwestern Elisabeth und Marlene Schuen sowie ihre Cousine Maria Moling singen auch Ladinisch, eine Sprache, die nur von einer überschaubaren Zahl von Menschen in Südtirol gesprochen wird. Gleichwohl ist die Formation sehr erfolgreich, und das keineswegs nur in ihrer Heimatregion. Eine Tatsache, aus der sich folgern lässt, dass das Publikum vor allen Dingen durch die Musik und in Sonderheit durch den Gesang der drei Frauen verzaubert wird.

Gerade eben haben Ganes ihr fünftes Album „an cunta che“ veröffentlicht, und das verzaubert noch ein wenig mehr, denn es ist ein Konzeptalbum geworden, das sich mit den Sagen und Mythen der Dolomiten beschäftigt. Diese Sagen haben sie, wie Elisabeth Schuen erläutert, „schon als Kinder von unseren Eltern erzählt bekommen. Wir sind also mit diesen Sagen aufgewachsen. Wir dachten, es wäre schön, davon zu erzählen, zumal unser Bandname Ganes ja auch aus dieser Sagenwelt kommt“.

Mit Ganes wird nämlich im Ladinischen eine Wassernixe bezeichnet. Nachdem sich Elisabeth und Marlene Schuen entschlossen hatten, diese Sagen und Mythen zum Thema ihres neuen Albums zu machen, haben sie zunächst allerhand Primär- und Sekundärliteratur gelesen und sich die Arbeit an den Songs zu den Geschichten aufgeteilt: „Marlene hat den Fanes-Zyklus übernommen, der eine Geschichte im Stile von ,Der Herr der Ringe‘ ist. Ich habe einzelne Geschichten zu Songs bearbeitet, von denen manche skurril, manche einfach schön, manche lustig sind.“

Ganes führen den Hörer in eine Fantasiewelt

Die Dritte im Bunde, Maria Moling, hat zwar bei den Studioaufnahmen mitgewirkt, hat ansonsten aber wenig Zeit, da sie mit dem Duo Me + Marie in diesem Jahr ein erstes Album publiziert hat und damit unterwegs ist. „Deshalb haben Marlene und ich vorwiegend die Arbeit an diesem Album gemacht und die Stücke geschrieben. Aber auf der Bühne ist Maria natürlich auch mit dabei“, erklärt Elisabeth. In den Songs führen Ganes eine alte, mitunter seltsame Welt vor, in der es Feen, Prinzessinnen und liebe Murmeltiere gibt.

„Man kann sich dann schon fragen, spricht mich das heute noch an. Aber wenn etwas über Jahrhunderte erzählt wird, dann hat das schon seinen Grund. Ich denke, in diesen Sagen findet sich doch viel Aktuelles“, befindet Marlene Schuen. Musikalisch haben Ganes Soundlandschaften entwickelt, die mal mit Popmotiven, aber auch mit Elementen der Klassik spielen, „insgesamt ein bisschen wie Filmmusik“.

Auf der Bühne werden Ganes zu viert sein. „Wir spielen verschiedene Instrumente, aber wir benutzen auch Samples. Und: Wir haben einen Erzähler, aber der ist nicht aus Fleisch und Blut, das ist unser Murmeltier. In Wirklichkeit ist das unser Bruder, der die Texte eingesprochen hat, die wir dann abspielen, so dass der Abend einen durchgängigen Erzählfaden bekommt.“ So können die Zuhörer dem fremden Ladinisch doch folgen.

Am 16. Dezember, 21 Uhr, stellen Ganes die CD in der Music Hall, Worpswede, und einen Abend später, am 17. Dezember, 20 Uhr, in der Oldenburger Kulturetage vor.