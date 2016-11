Sänger und Gitarrist Peter Brugger von den Sportfreunden Stiller spielt auf der Bühne des Pier 2. (Lars Fischer)

Eine ungewohnte Rolle für die Sportfreunde Stiller: Sie kamen nicht als Tabellenführer an die Weser. Die bekennenden Bayern München-Fans erwähnten die Schmach, in der Bundesliga auf den zweiten Rang zurückgefallen zu sein, bei ihrem Auftritt im Pier 2 nicht. Aber ganz ohne fußballerische Querverweise ist ein Konzert mit einer Band, deren Alben Titel wie „So wie einst Real Madrid„ oder „You Have To Win Zweikampf“ tragen, nicht vorstellbar. So fachsimpeln mit dem Publikum über Philipp Bargfrede oder spielen ein „Pizarro-Forever-Intro“, wie Sänger und Gitarrist Peter Brugger es nennt.

Was sie nicht spielen, ist ihr berühmtester Fußball-Song „54, 74, 90, 2006“, der ihnen einst zum Durchbruch verhalf. Aber so wie Claudio Pizarro hat auch das übrige Songmaterial großes Konsenspotenzial, zumal es zahlreiche weitere Hits mit ähnlich hymnischen Charakter enthält. Namenspatron des Trios war eben ein Fußballtrainer und nicht etwa Max Frisch‘ Romanfigur und so ist bei ihnen auch eher klare Ansprache als Identitätssuche gefragt. „Sturm und Stille“ heißt ihr aktuelles Album, dass sie in der Hitparade erneut dahin gebracht hat, wo ihr Verein auch fast immer steht: auf den ersten Platz. Im Pier 2 allerdings bleiben unerwartet viele Plätze frei und dass wohl nicht nur wegen der gleichzeitig spielenden Fußball Champions League.

Melancholisches Vorprogramm

Zum Auftakt des Abends gibt es deutlich nachdenklichere und melancholischere Töne als bei der Hauptband zu hören: Nicholas Müller, ehemaliger Sänger von Jupiter Jones, stellt sein neues Bandprojekt Von Brücken vor, das erst seit 2015 besteht und bereits zwei Alben veröffentlicht hat – allerdings in anderer Besetzung. Zur Band zählen mit Ulrich Rode, Anne de Wolff und Sönke Reich fast die Hälfte des aktuellen Personals von Wolfgang Niedeckens BAP, das genau deswegen nicht abkömmlich ist. Dass diese Musiker auch mit Bosse zusammenarbeiten, ist manchmal deutlich zu erkennen, Müller aber ist ein ungleich komplizierterer Frontmann, dessen Ansagen zuweilen wirr wirken und dessen Lieder introvertiert bleiben.

Damit haben die drei Sportfreunde aus dem Süden naturgemäß keine Probleme: Sie treffen sich am Schlagzeug von Florian Weber, nicken sich kurz zu und feuern ihre Hits so zuverlässig ab wie zum Schluss des Auftritts die Konfettikanonen. Dazu haben sie wie im Biergarten lange Leitungen mit Glühlampen durch den kompletten Saal gespannt und gegen Ende des Abends fällt der Vorhang hinter ihnen und sie bedanken sich mit dem gigantisch großen Schriftzug „Habe die Ehre, küss die Hand, bis auf ein Wiedersehen“ bei ihrem Publikum.

Band präsentiert sich bodenständig

Peter Burger trinkt Weißbier, Bassist Rüdiger Linhof trägt Holzfällerhemd und alles an dieser Band passt zum bodenständigen Erscheinungsbild. Man redet miteinander, als sei kein Publikum da, verspielt sich mal und erweckt nie den Eindruck mehr zu sein als drei Freunde, die ein paar Lieder zusammen singen.

Diese Lieder aber sind Hits wie „Ein Kompliment“, „Erste Wahl“ oder „New York, Rio, Rosenheim“. Mal ein wenig rotzig und punkrockiger, dann dezent elektronisch modernisiert. Einige Sampler laufen dazu vom Band, es gibt einen Akustik-Block zur Zugabe und gelegentlich wechselt Linhof vom Bass zum Keyboard. Ihre Zeile „Sing doch mal gelegentlich eine Hymne auf dich“ haben sie offenbar selbst verinnerlicht und tun genau dies laufend. Und so machen sie ein anderes Zitat wahr: „Applaus, Applaus, für Deine Art mich zu begeistern.“