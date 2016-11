Zum Martinstag und zu Weihnachten kommen traditionell oft Gänse auf den Tisch. (dpa)

Wenn an diesem Freitag in und um Bremen stimmungsvoll gefeiert wird, rührt das nicht ausschließlich vom verordneten Frohsinn jener Karnevalisten her, die sich sinnigerweise an einem Schnapszahlendatum ergötzen. Auch ein ungleich stilleres, gleichwohl traditionsreiches Fest wird an diesem Tag begangen. Denn an einem 11. November, und zwar jenem des Jahres 397, wurde der allseits beliebte Bischof von Tours zu Grabe getragen. Der Tag seiner Beerdigung wurde zu seinem Namensfest. Gewissermaßen zu einem Hochamt für jene karitative Uneigennützigkeit, die landläufig mit dem Namen Martin verbunden wird. Mit diesem Heiligen, der vor etwa 1700 Jahren im heutigen Ungarn geboren wurde, gebietet die Christenheit über einen Helden praktizierter Nächstenliebe, an den in Zeiten der anhängigen Flüchtlingskrise und deprimierender Schuldenatlanten zu erinnern lohnt.

„Der Heilige Martin von Tours und der Bettler“ heißt das rechter Hand ­abgebildete Ölgemälde. Giovanni Mansueti schuf es zu Beginn des 16. Jahrhunderts. Das Kunstwerk illustriert die bedeutsamste Legende, die sich um den altruistischen Martin rankt. Als dieser ein junger Soldat war, genauer: ein Gardeoffizier der römischen Besatzungsmacht, soll er in einem besonders strengen Winter am Stadttor von Amiens einen ­frierenden Bettler getroffen haben, mit dem er – hoch zu Pferde und doch sozusagen auf Augenhöhe – seinen Mantel mithilfe eines Schwertes teilte. Martins Lohn: eine Erscheinung in der Nacht nach dem Abtreten des wärmenden Almosens. Im Traum erschien ihm dem Vernehmen nach Jesus, der die gespendete Manteltranche in den Händen hielt. Von ihm überliefert sind diese Worte: „Was du diesem Bettler gegeben hast, das hast du mir getan.“

Vor 1.700 Jahren wurde Sankt Martin geboren (akg-images/Cameraphoto, epd)

Zuspruch von einer solch erhabenen Adresse motiviert naturgemäß. Martin, der bereits christlich getauft worden war, quittierte gegenüber seinen Vorgesetzten effekthascherisch den Militärdienst („Ich bin Soldat Christi“) und wurde zunächst Eremit, hernach Mönch und später Geistlicher.

Kardinaltugend Karitas

Etliche weitere Wohltaten sind von ihm überliefert, darunter glaubensmarktübliche Wunderheilungen. Viel ist von Religionsgeschichtswissenschaftlern gerätselt worden, was die bezeugte Präzision des Mantelschnitts anbelangt. So vermutet die Historikerin Régine Pernoud, Martin habe den oberen, mit Schaffell gefütterten Teil abgetrennt, der überdies nur lax am eigentlichen Mantel befestigt gewesen sei.

Wie auch immer: Jede opulent verkleidete Legende – ob nun christlich oder anders motiviert – ist nur und immerhin eine Deckerinnerung, hinter der sich ein potenziell missionarischer Kern verbirgt. Im Fall des später erwartungsgemäß heiliggesprochenen Martin ist dies eine Kardinaltugend ­namens Karitas.

Anno 371 soll sich jenes Ereignis zugetragen haben, dem geneigte Geflügelfreunde den Martinsgansbrauch zu verdanken haben. Damals wollten die Bürger von Tours den vollumfänglich asketisch lebenden Martin als Bischoff gewinnen. Martin aber zierte sich, und als das nichts half, sträubte er sich auch noch. So sehr, dass eine wirkungsmächtige Sage besagt, er habe sich wegen seines Widerwillens gegen das Amt in einem ­Gänsestall versteckt, sei aber durch das aufgeregte Schnattern der Viecher verraten worden – und wurde als Bischof berufen.

So bereiten Sie eine köstliche Martinsgans zu: Eine Kochanleitung auf Youtube.

Schlechte Zeiten für Verräter sieht das Christentum seit jeher vor: So wie Judas, der Jesus laut mancher Quelle als liebster Jünger galt, bis heute verrufen ist (vgl. Judaskuss, Judaslohn und das Bohei um die Ziffer 13), müssen die Gänse dafür bluten, dass ihre Laute Martins nicht ganz freiwillige Bischofwerdung einläuteten. Die Martinsgans – besonders schmackhaft mit ­gediegener Füllung, Orangensauce, Rotkohl und Klößen – ist die profane Erinnerung an die Kür eines kirchlichen Würdenträgers.

Der Asket und das Schnattergeflügel

Tatsächlich waren es vor allem die ach so lieben Kollegen, die Martins anfängliche Weigerung zum nächsten Karriereschritt zu verantworten hatten. Er sei eine „verachtenswerte Figur; unwürdig des bischöflichen Amtes sei ein Mensch von so unansehnlichem Äußeren mit so armseligen Kleidern und ungepflegtem Haar“, notierte ein Chronist über die Beweggründe anderer ­Bischöfe, der Weihe Martins fernzubleiben.

Den neuen Würdenträger focht dieser Affront nicht an. Er blieb seiner schlichten ­Lebensführung treu und lebte in einer ­Hütte statt im Palast. Renegaten gegenüber war er milde; Überzeugungsarbeit statt Kerker (oder gar Exekution) war sein Weg. Nach seinem für das Jahr 397 verbürgten Tod wurde er von der Bevölkerung als Wundertäter einvernahmt, vom merowingischen Monarchen Chlodwig als Schutzpatron des Königshauses. Kein Wunder indes, dass der legendäre Mantelrest des teuren Toten zur Reichsreliquie befördert wurde. Wie einflussreich die Kleiderspende im kulturellen Gedächtnis blieb, zeigt sich unter anderem daran, dass just ein von Künstlern entworfener ­Martinsumhang von Ungarn über Worms und Mainz und Tours auf Tour ist.

Postskriptum I: Dass die Tierrechtsorganisation Peta Deutschland gern das Martinsgans-Essen abgeschafft wüsste, wie ein Sprecher am Donnerstag mitteilte, wäre mutmaßlich im Sinne Sankt Martins. Dies deshalb, weil er spartanisch lebte und ihm – unterschiedslos! – am Wohlleben von Mitgeschöpfen gelegen war.

Postskriptum II: Am Martinstag konkurrieren zwei Bauernregeln: „Wenn an Martini Nebel sind, wird der Winter meist gelind“ und „Ist Martini klar und rein, bricht der Winter bald herein.“ Welche der beiden Regeln zutrifft, ist sowohl eine Ermessens- als auch eine Glaubensfrage.

Postskriptum III: Das Brauchtumsblatt „Apotheken-Umschau“ hat ermittelt, dass jeder vierte Deutsche an Laternenumzügen oder/und Martinsfeuer teilnimmt. Na dann: Brenne auf mein Licht!