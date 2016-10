Auch das ist Stadtbibliothek: Einfach mal schmökern ohne störende Erwachsene. (Karsten Klama)

Bremen hat bereits ein Mal eine Initiative im Bundesrat gestartet, um einen Paragrafen im Arbeitszeitgesetz ändern zu lassen, der die Öffnung ­ermöglichte – und war damit nicht erfolgreich. Ein entsprechender Antrag fand im Sozialausschuss keine Mehrheit und wurde vertagt, einem Wiederaufruf steht eine Mehrheit im Sozialausschuss entgegen, auch die Kirchen und Gewerkschaften sperren sich.

Trotzdem will man das Thema weiter vorantreiben. Hintergrund der Diskussion und Beschlussfassung in der Kulturdeputation war dabei ein Bericht mit dem Titel „Stand und Perspektive der Sonntagsöffnung der Stadtbibliothek Bremen“. Im Herbst und im Winter 2012/2013 gab es ein Modellprojekt, in dessen Rahmen die Zentralbibliothek am Wall einmal im Montag sonntags von 14 bis 18 Uhr öffnete – in anderen europäischen Ländern gängige Praxis. In Bremen musste dafür eine arbeitsrechtliche Ausnahmegenehmigung erteilt werden.

Sonntage werden gut angenommen

Besonders bei Familien mit Kindern seien diese Sonntage gut angenommen worden, die Reaktionen überwiegend positiv gewesen, so der Bericht. Die Belegschaft der Bibliothek allerdings war gespalten, und das hat eine Wiederholung bisher verhindert. Denn da die Regelung im Arbeitsrecht nicht geändert werden kann, müssten die Beschäftigten freiwillig antreten. Personalrat und Gewerkschaft hätten bereits signalisiert, dass es dazu nicht kommen werde.

Das wollten die Deputierten so nicht hinnehmen. Es gebe ganz offensichtlich einen „großen Bedarf“, erklärte Kirsten Kappert-Gonther (Grüne) und regte an, sich in Mönchengladbach zu informieren. Die dortige Bücherei biete familienfreundliche Öffnungszeiten auch sonntags an. Diesen Vorschlag griff Kulturstaatsrätin Carmen Emigholz (SPD) auf. Claas Rohmeyer (CDU) und Ulf-Brün Drechsel (FDP) sprachen sich für eine erneute Initiative Bremens im Bundesrat aus.

Miriam Strunge (Linke) erklärte, ihre Fraktion sei gespalten. Während ein Teil die Position der Gewerkschaften unterstütze, sei sie anderer Auffassung und befürworte eine Sonntagsöffnung – auch, weil finanziell schlechter gestellte Menschen so die Möglichkeit bekämen, am Kulturleben teilzunehmen. Auch die SPD habe keine einheitliche Meinung, führte Elombo Bolayela aus.

Solidarpakt für Freie Szene nimmt Gestalt an

Auf der Tagesordnung stand ebenfalls der im September gestartete Solidarpakt für die nicht institutionell gebundene Freie Szene (wir berichteten), der inzwischen Gestalt angenommen hat. Eine ganze Reihe Bremer Kultureinrichtungen hat sich bereit erklärt, mit sogenannten geldwerten Leistungen ihre freien Kollegen zu unterstützen, wobei die größten finanziellen Beiträge vom Theater Bremen, den Bremer Philharmonikern und dem Focke-Museum beigesteuert werden, wie in der Deputation bekannt wurde.

Die Leistungen machen insgesamt ein Volumen von 725.000 Euro aus. Der Pakt erstreckt sich zunächst auf ein Jahr und sei als Testballon gedacht, der jährlich überprüft werden solle, so die Kulturstaatsrätin, die sich mit diversen Nachfragen konfrontiert sah. So monierte Claas Rohmeyer (CDU) unter anderem die mangelnde Transparenz der Auflistung. Miriam Strunge (Linke) betonte, dass sie grundsätzliche eine stärke institutionelle Förderung der Szene für wünschenswert halte und den Solidarpakt nur als einen Baustein zu deren Absicherung sehe.