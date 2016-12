Die Stadtteiloper "Sehnsucht nach Isfahan" der Kammerphilharmonie Bremen und der Gesamtschule Ost wurde mit dem Deutschen Engagementpreis 2016 ausgezeichnet. (Wolfgang Rußek)

Die Stadtteiloper ist eines von fünf Projekten, die am Montag bei der Preisverleihung im Deutschen Theater in Berlin ausgezeichnet wurden. Die Bremer wurden in der Kategorie "Grenzen überwinden" geehrt. In den anderen Bereichen ("Chancen schaffen", "Leben bewahren", "Generationen verbinden" und "Demokratie stärken") gingen die Preise an Projekte aus München, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Jede Kategorie ist mit 5.000 Euro dotiert.

Projekt für Integration im Stadtteil

Die Stadtteiloper ist ein Projekt der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen. Die Philharmoniker haben bereits mehrere Opern in verschiedenen Stadtteilen durchgeführt. Mit dem Engagement-Preis ausgezeichnet wurde das Projekt in Tenever mit der Gesamtschule Ost. Die Oper mit dem Titel "Sehnsucht nach Isfahan" wurde im Oktober 2015 aufgeführt.

Blick hinter die Kulissen 2015: Der gelernte Schneider Sabri Shikho aus Syrien zeigt Halime Erkek (von links) und Monika Port, wie die manchmal schweren Stoffe genäht werden müssen. Die Stadtteiloper ist zu einem internationalen Projekt geworden. (Petra Stubbe)

Die Stadtteiloper greife die Themen des Stadtteils auf und sei ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt für das soziale Zusammenleben geworden, sagte Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) anlässlich der Preisverleihung. In Tenever spielten Armut und Zuwanderung eine große Rolle. "Der Stadtteiloper gelingt es, den ganzen Stadtteil mit einzubinden in Produktion und Vorbereitung - vom Bühnenbild zu den Kostümen und den jungen Musikern aus der Schule", sagte Stahmann.

Mehr als 900 Teilnehmer im Wettbewerb

Zusätzlich zu den Preisen in den fünf Kategorien wurde auch ein mit 10.000 Euro dotierter Publikumspreis verliehen. Er ging an Marisa Schroth aus Baden-Württemberg für ihr Engagement bei der Organisation für Entwicklungszusammenarbeit "Govinda". Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) lobte in Berlin das freiwillige Engagement als "Motor, der unsere demokratische Gesellschaft am Laufen hält". 2016 hätten mehr als 900 Personen und Projekte im Wettbewerb um den Deutschen Engagementpreis teilgenommen.

Der Preis ist ein Dachpreis für bürgerschaftliches Engagement und wird seit 2009 verliehen. Nominiert werden stets automatisch die Preisträger regionaler und überregionaler Engagement-Preise. Initiator und Träger ist das "Bündnis für Gemeinnützigkeit", ein Zusammenschluss gemeinnütziger Dachverbände und Organisationen in Deutschland. Der Preis wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, dem Generali Zukunftsfonds und der Deutschen Fernsehlotterie gefördert.