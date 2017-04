Ob auf der heimischen Couch, in der Straßenbahn oder unter freiem Himmel: Lesen geht fast überall. (Paul Zinken und DPA, picture alliance / dpa)

Zwischen zwei Buchdeckeln versteckt entdecken Lesefreunde seit Jahrhunderten fantastische Welten. Gefeiert wird dies allerdings erst seit nunmehr 26 Jahren am Welttag des Buches. 1995 von der Generalkonferenz der Unesco ausgerufen, ist der 23. April ein festes Datum in den Veranstaltungskalendern von Bibliotheken, Buchhandlungen und anderen Institutionen. Auch an Bremen geht dieser Tag nicht spurlos vorüber.

Beliebig gewählt ist der 23. April jedoch nicht. An diesem Tag endete das Leben gleich zweier bedeutender Autoren. Sowohl der britische Dramatiker William Shakespeare als auch der spanische Schriftsteller Miguel de Cervantes starben am 23. April 1616. Shakespeares Geburtstag ist ebenso auf den 23. April datiert. Hinter dem Datum steht allerdings auch eine weitere Begebenheit. So ist es in der spanischen Provinz Katalonien Brauch, am 23. April, „Sant Jordi“, dem Tag des Heiligen Georg, geliebten Menschen ein Buch oder eine Rose als Zeichen der Wertschätzung zu überreichen.

Ganz nah dran am begehrten Lesestoff sind die Verlage, die den Welttag des Buches nutzen, um Interessierten einen Einblick in ihre Arbeit zu ermöglichen. In der Alten Neustadt öffnet der Kellner-Verlag seine Türen. Am 23. April bietet das Medienunternehmen in seinen Räumlichkeiten am St.-Pauli-Deich Führungen an. „Die Besucher können sich über typische Verlagstätigkeiten informieren und entdecken, wie gute Bücher entstehen“, fasst Verlagsleiter Klaus Kellner das Programm zusammen. Die jeweils einstündigen Führungen seien kostenlos und beginnen um 14 und um 16 Uhr.

Autoren-Besuch in Findorff

Wer sich lieber zurücklehnen und zuhören möchte, der wird im Findorffer Bücherfenster fündig. Dort stellt Barbara Landbeck um 15 Uhr ihr Kinderbuch „Robby aus der Räuberhöhle“ vor. Für ältere Leser gibt es um 18 Uhr einen weiteren Autoren-Besuch. Takis Würger liest in der Buchhandlung aus seinem Debüt-Roman „Der Club“. Für den Eintritt werden nachmittags drei, am Abend zwölf Euro fällig.

Auch das Instituto Cervantes bietet mit Bezug zum Weltbuchtag eine Veranstaltung an – allerdings erst am 26. April. In der Stadtbibliothek ist dann ab 15.15 Uhr auf Einladung des Instituts eine spanische Autorin zu Gast. In einem Workshop mit Kindern von fünf und zwölf befasst sich Mercé Arànega mit dem Thema Märchen. „Es ist eine ganz tolle Autorin“, findet eine Mitarbeiterin des Instituts.

Arànega schreibe nicht nur eigenen Märchen, sondern illustriere ihre Bücher auch selbst. Das Angebot in der Stadtbibliothek richte sich in erster Linie an Kinder, deren Mütter oder Väter aus spanischsprachigen Ländern stammen. Die sollen nämlich nicht nur die Sprache, sondern auch die Kultur ihrer Vorfahren kennenlernen. Zwar ist die Teilnahme kostenlos, da der Platz jedoch begrenzt ist, wird telefonische Anmeldungen unter 04 21 / 340 39 11 gebeten.

Lektüre-Empfehlungen der Buchhändler

Ganz unabhängig vom Welttag des Buches lässt sich das Buch mit einer passenden Lektüre feiern. Entsprechende Empfehlungen halten drei Bremer Buchläden bereit. Unter den Sachbüchern sei in der Buchhandlung Logbuch in der Überseestadt „Simplissime – Das einfachste Kochbuch der Welt“ besonders gefragt, sagt Sabine Stiehler. Maximal sechs Zutaten werden für jedes der Rezepte benötigt. „Burli“ von Bernd Fischauer sei im Bereich Belletristik sehr beliebt.

„Sehr amüsant, mitunter überraschend und spannend“ sei der Roman über das Leben eines 13-Jährigen, der in der Nachkriegszeit in Graz heranwächst. Kinder legen Stiehler und ihre Kollegen gerne das illustrierte Sachbuch „Eule oder Uhu?“ von Emma Strack ans Herz. In dem Erklärbuch finden sich Paare aus Bereich wie Tierwelt, Lebensmittel und Geografie, die sich zum Verwechseln ähnlich sind. Zwar richtet sich das Buch an Kinder ab acht Jahren, doch „bei uns im Laden hatten auch schon ältere Leser so ihr Aha-Erlebnis“, sagt Stiehler.

Aus der Thalia-Filiale in der Innenstadt kommt die Empfehlung, das Sachbuch Hillbilly Elegie von J. D. Vance zu lesen. „Denn wer Trumps Wähler verstehen möchte, muss dieses Buch lesen“, erklärt Buchhändlerin Marianne Baron. Zur Unterhaltung empfehle sie „Ragdoll“, einen Krimi von Daniel Cole, der einen überraschenden Twist bereithalte. Politisch gehe es hingegen im Roman „Löwen wecken“ von Ayelet Gundar-Goshen, zu, der die Flüchtlingsdebatte thematisiert. Bei Kindern sei der elfte Band der Reihe „Gregs Tagebuch“ von Jeff Kinney besonders gefragt.

Freunden des englischen Humors legt Angelika Boughanmi von der Buchhandlung Balke „Wie die Steeple Sinderby Wanderers den Pokal holten“ von J. L. Carr ans Herz. Außerdem eine Empfehlung wert sei „Die Frauen von La Principal“ von Lluis Llach, eine kunstvolle Geschichte über starke Frauen.