Lässt sich von den Konsum-Zombies nicht beeindrucken: Die Bremer Musikerin Rosario Jaen. (Frank Thomas Koch)

Vor der Thaibox-Schule Carabao versammelt sich eine kleine Menschenmenge. Sie wirkt ganz normal auf den ersten Blick. Aber sieht man genauer hin, merkt man schnell: Irgendetwas stimmt mit dieser Gruppe nicht. Die Art, wie sie sich fortbewegt – ungewöhnlich langsam und grobmotorisch. Ein bisschen ungepflegt sehen diese jungen Leute auch aus. Die Strumpfhosen völlig zerrissen, die Haare wild und ungekämmt.

Plötzlich zieht dichter Nebel auf und die Gruppe beginnt, darin zu tanzen. Und was ist das? Blut klebt in ihren Gesichtern, einige haben große offene Wunden, andere beängstigend weiße Haut und tiefe Augenringe. Bei genauem Hinsehen wird klar: Das sind keine normalen jungen Menschen, die sich in der Östlichen Vorstadt versammelt haben. Es sind Zombies.

In der Stadt ist aber kein gefährliches Virus ausgebrochen, das die Menschen zu hungrigen Untoten macht, verantwortlich für diese gruselige Zusammenkunft ist die Bremer Musikerin Rosario Jaen – und die Wunden der Zombies, sagt sie schnell zur Beruhigung, bestünden natürlich nur aus Kunstblut, Make-Up und Toilettenpapier. Jaen dreht im Viertel und in der Bremer Innenstadt Teile eines Musikvideos für ihr selbst geschriebenes Lied „Zombie Mode“ (spanischer Titel: „Sombis De La Moda“). Sie singt darin auf Englisch und Spanisch.

Reggaeton, Hip Hop und Cumbia

Musikalisch ist das Werk eine Mischung aus Reggaeton, Hip Hop und Cumbia (traditionelle rhythmische Musik aus Panama). Am wichtigsten ist der Musikerin aber die Botschaft, die sie mit ihrem Song vermitteln will: „Das Lied ist eine harte Kritik an der Werbung, der Schönheitsindustrie und dem Konsum“, sagt sie. „Wir werden so stark von diesen Dingen manipuliert, und ich will die Leute dazu anregen, mehr darüber nachzudenken.“

Vor neun Jahren kam Rosario Jaen von Panama nach Bremen. Die gelernte Krankenschwester widmet sich außer ihrem Beruf vor allem einem: der Musik. Sie sang in verschiedenen Bands, fing dann aber irgendwann an, selbst Musik zu komponieren. „Mir ist es wichtig, in meinen Liedern etwas zu erzählen. Die Leute sollen verstehen, was ich will“, sagt sie. Musik ist in ihren Augen eine der besten Möglichkeiten, anderen Menschen etwas über das Leben zu berichten und Werte zu vermitteln.

Die Idee zu „Zombie Mode“ kam ihr, als sie Anfang des Jahres zufällig die RTL-Sendung „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ einschaltete und einige der stark operierten Teilnehmerinnen sah. „Ich war geschockt darüber, dass jemand etwas für schön hält, das so weit von der Realität entfernt ist“, sagt sie. „In meinen Augen sahen diese Frauen aus wie Zombies.“

Eine schockierende Entwicklung

Dass immer mehr Menschen denken, sie müssten sich operieren lassen, um gewisse Schönheitsideale zu erfüllen oder sich auf andere Weise von den Massenmedien vorschreiben lassen, was sie zu tun oder wie sie zu sein haben, ist für die Musikerin aus Zentralamerika eine so schockierende Entwicklung, dass sie beschloss, ein Lied darüber zu schreiben.

Ein Freund aus Panama produzierte die Musik, ein weiterer Freund aus Kuba bereitete eine Choreografie für das Musikvideo vor und ein fast 20-köpfiges Team aus Freiwilligen half Jaen dabei, ihren Traum vom ersten eigenen Video wahr werden zu lassen. „Kamerun, Serbien, Portugal, Spanien, Ägypten oder Mexiko – die Teammitglieder stammen aus 13 verschiedenen Nationen“, erzählt Jaen.

Fast drei Monate lang haben Rosario Jaen und ihre Zombies die Choreografie für das Musikvideo zu "Zombie Mode" jedes Wochenende geübt. (Frank Thomas Koch)

Fast drei Monate lang haben sie an den Wochenenden geprobt, haben getanzt und das Make-Up getestet. Und das alles ehrenamtlich. „Ein so tolles Team zu haben, ist unbezahlbar. Es sei denn, ich gewinne mit dem Lied den Grammy“, sagt Jaen mit einem Lachen.

Als Kameramann hat sich „Digitale Medien“-Student Christoph Meyerdierks zur Verfügung gestellt. „Als ich von dem Projekt erfuhr, war ich direkt angetan“, sagt er. Das Lied habe ihm gefallen, genauso wie die Botschaft, die Jaen mit ihrer Musik vermitteln will. Ähnlich sehen es auch alle Freunde und Bekannte, die sich als Zombies zur Verfügung gestellt haben. „Für viele Menschen ist klar, dass die Medien und die Werbung versuchen, uns zu beeinflussen“, sagt zum Beispiel Michael Tessarek. „Aber gerade für die Jüngeren ist es wichtig, dies immer wieder zu thematisieren.“

Ausgelassene Stimmung bei den Zombies

„Ich brauch mehr Blut“, ruft jemand aus der Zombiemenge. Schnell wird hier und da noch einmal das Make-up nachgebessert, dann geht es weiter in Richtung Ziegenmarkt. Hier soll auf der Straße der zweite Teil des Videos gedreht werden. Die Stimmung ist ausgelassen. Einige Zombies stimmen auf dem Weg sogar noch Michael Jacksons „Thriller“ an.

Dann wird weiter gedreht: Die Untoten gehen shoppen, posieren für Selfies oder schotten sich mit Kopfhörern von ihrer Umwelt ab. „Mach dir nichts draus, das hatte ich auch mal, das geht wieder weg“, sagt ein Mann im Vorbeigehen, während er einem der Zombies, der eine besonders große Wunde im Gesicht hat, mitfühlend auf die Schulter klopft. Andere Passanten gehen nur schmunzelnd vorbei oder gucken verwundert. Einen Zombie auf offener Straße sieht man schließlich nicht alle Tage.

Vom Viertel geht es weiter Richtung Innenstadt. Hier steht der letzte Dreh an. Bis zum Abend sind die Zombies unterwegs. „Wir sind müde, aber glücklich“, sagt Jaen am Ende des Tages. Anfang Juni soll das Video fertig sein. Einige Medien in Panama warten laut Jaen schon darauf, das Lied in ihrem Heimatland bekannt zu machen. Und auch hier in Bremen plant die Sängerin ihren Durchbruch: „Ich will, dass jeder meine Botschaft hört“, sagt sie. Und diese ist gleichwohl simpel wie wichtig: Lebe, wie es dir gefällt und lass dich nicht von anderen kontrollieren. Denn das Leben ist sehr kurz.