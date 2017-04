Einen imaginären Hai an der Angel haben Mitglieder des Ensembles "Das letzte Kleinod" in ihrer jüngsten Produktion "Meteor". (MICHAEL BAHLO, dpa)

Mit Schlagwerk und Blasinstrumenten nimmt die Mannschaft des Expeditionsschiffs „Meteor“ auf dem Dach des Deutschen Schifffahrtsmuseums Aufstellung. Kommandant und Crew schmettern jenes schwäbische Volkslied in den blau-weißen Himmel über Bremerhaven, das nur einige Ankerwürfe entfernt seine steile norddeutsche Karriere begann: „Muss i denn zum Städtele hinaus“.

Vor 90 Jahren, als die Columbuskaje fertiggestellt wurde, hatten Blaskapellen die Melodie intoniert, wenn Ozeanriesen des Norddeutschen Lloyd wie die „Bremen“ gen Übersee aufbrachen. An dem vom Volksmund „Kaje der Tränen“ genannten Schiffsanlegeplatz waren solche Rührstücke gefragt.

Es fügt sich daher trefflich, dass auch der süßeste GI, der anno 1958 in Bremerhaven europäischen Boden betrat, dieses Lied sang: Elvis Presley veröffentlichte 1960 eine Version unter dem Titel „Wooden Heart“. Sie erlangte Weltruhm; der Anteil Bremerhavens daran kann nicht hoch genug geschätzt werden.

Rekonstruktion der ersten deutschen Atlantik-Expedition

Nun also eine sonore Neuaufnahme des sentimentalischen Liedes durch das freilufttaugliche Ensemble „Das letzte Kleinod“, das am Dienstag im und am Schifffahrtsmuseum sein neues dokumentarisches Theaterprojekt vorgestellt hat, das am 11. Mai an der nämlichen Stätte Premiere haben wird.

„Meteor“ heißt es – und ist der Rekonstruktion der ersten deutschen Atlantik-Expedition in den Jahren 1925 bis 1927 gewidmet. Die große Fahrt, die in mehr als einem Dutzend Querungen des Ozeans bestand, um tunlichst akkurat den Meeresboden wie auch die Strömungsverhältnisse zu kartieren, begann und endete in Wilhelmshaven.

Dass die auf maritime Stoffe abonnierte Theatertruppe ihr jüngstes Vorhaben nicht dort präsentierte, sondern in Bremerhaven, liegt an kompetenten Kooperationspartnern: „Das letzte Kleinod“ kooperiert mit dem Schifffahrtsmuseum, das den Akteuren Räume, Requisiten und Knowhow zur Verfügung stellt.

Vermessung der unterseeischen Welt

Da das laufende Wissenschaftsjahr unter dem Motto „Meere und Ozeane“ steht, gehört überdies das Bundesministerium für Bildung und Forschung zu den Förderern des ambitionierten Projekts. Museumsdirektorin Sunhild Kleingärtner stellt den Mimen um Regisseur und Stückautor Jens-Erwin Siemssen nur zu gern Exponate wie Rettungsringe, Ankerspill und Nebelhorn zur Verfügung.

Schließlich probt das Ausstellungshaus unter dem Leitwort „Mensch und Meer“ in jüngerer Zeit eine Neuausrichtung, die auch und gerade eine belebende Erweiterung des Portfolios vorsieht. Da trifft es sich natürlich gut, dass die rührige Theatertruppe einmal mehr an das maritime Museum andockt.

Und das ist durchaus wörtlich zu nehmen, wie die ersten szenischen Eindrücke zeigten: Vom 11. bis 14. Mai haben Zuschauer – erstmals bei freiem Eintritt – auf dem Außengelände des Museums im Rahmen der Theaterproduktion die Gelegenheit, Aufgaben und Alltag einer Forschungsexpedition in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nachzuempfinden. Einer Expedition, der nicht weniger als die Vermessung der unterseeischen Welt zwischen Europa und Nordamerika, Afrika und Südamerika oblag.

Kartografische Spezifika

Inbegriffen sind fachliche Exkurse über die Geräte, welche die Wissenschaftler um den Meereskundler Alfred Merz mit sich führten. Dass dieser nur wenige Monate nach Beginn der Expedition in Buenos Aires verstarb, mag zwar tragisch sein, dürfte aber der Dramatik der Inszenierung zuarbeiten.

Mit Fritz Spieß, kriegserfahrener Kommandant des Vermessungsschiffs und hydrografischer Referent der Nautischen Abteilung bei der Marineleitung, war immerhin ein Mann an Bord, der die Expedition fachkundig weiterzuführen imstande war.

Neben kartografischen Spezifika, die gleichsam spielerisch vermittelt werden sollen, lehrt die Aufführung auch Angler-Latein. Einen Vorgeschmack gaben am Dienstag Ensemblemitglieder, die sich am Deich in drolliger Manier in Rochen und Robben, Haie und Tintenfische verwandelten.

Für Bremen ist ein Inszenierungsauszug Ende Mai im Gespräch

Im Anschluss an den Auftakt in Bremerhaven wandert das Theaterstück auf denkbar unkonventionellem Wege an andere Spielorte: Drei Eisenbahnwaggons werden zur „Meteor“ umgerüstet – und nehmen mitsamt der Schauspieler und Musiker Kurs auf Bahnhöfe (und Abstellgleise) weiterer Städte: Wilhelmshaven, Göttingen, Stralsund und Berlin etwa (komplettes Programm unter www.das-letzte-kleinod.de).

In Hamburg, wo das Ensemble vom 2. bis 8. Mai gastiert, folgt „Das letzte Kleinod“ einer Einladung zum renommierten Festival „Theater der Welt“. Für Bremen ist gegenwärtig nur und immerhin ein Inszenierungsauszug im Haus der Wissenschaft Ende Mai im Gespräch. Besonders lebensecht wirkt das Spektakel ohnedies, wenn es nah am Meer gegeben wird, idealerweise mit Möwengeschrei und Elvis' Schmachtfetzen im Ohr.