Weniger Folk und mehr Pop (nebst Soul) hat der gereifte Milow zu geben. Auch das steht dem 35-Jährigen, weil er ein guter Handwerker ist. (Getty Images)

Der Mann ist ein mächtig begabter Motivator. Sobald Milow gegen 21 Uhr die Bühne des Bremer Musikclubs Aladin betritt, treibt er mit großen Gesten und ohrenscheinlich guter Laune die Stimmung und den Mitmachwillen des Publikums binnen kurzer Zeit hoch und höher.

So kommt es, dass sich der belgische Liedermacher, dessen bürgerlicher Name Jonathan Vandenbroeck lautet, bereits bei „Summer Days“, der zweiten Nummer an diesem Abend, auf die Gesangskünste (und die Textsicherheit) des durchgängig engagierten Auditoriums verlassen kann.

Neues Album „Modern Heart“

Vor zweieinhalb Jahren hat der 35-Jährige zuletzt in Bremen gespielt. Nachvollziehbar, dass er die Zuhörer im angenehm gefüllten Saal wissen lassen möchte, was seitdem so alles bei ihm los gewesen ist. Die entsprechende Ankündigung des gesprächigen Conferenciers gilt naturgemäß vor allem musikalischen Hervorbringungen.

So folgt mit der leise ironisch grundierten Auf-jede-Party-folgt-ein-Absturz-Moritat „No No No“ ein weiterer Arbeitsnachweis von seinem jüngsten Album „Modern Heart“, erschienen im Mai 2016. Weniger Folk, mehr Pop. Nebst einer Prise Soul. Es steht dem Musiker, weil er sein Handwerk versteht.

Bremen ist Ort des Auftaktgigs einer zehn Konzerte umfassenden Deutschland-Tour. Diesen Umstand merkt man Milow und seiner vierköpfigen Band wohltuend an: Sie wirken hungrig, energiegeladen, neugierig, verspielt, bisweilen gar übermütig. Vorne rechts hat sich der weibliche Blickfang des umjubelten Auftritts postiert: Nina Babet, gesegnet mit einer kraftvollen Stimme und der handelsüblichen Hupfdohlen-Ausdauer, ist für perkussive Animation und unterstützenden Gesang zuständig.

Spielfreude der Gitarristen

Ihr erstes Solo-Album ist im Handel; sie wird ihren Weg machen – und den Gute-Laune-Virtuosen Milow einstweilen dennoch weiterhin unterstützen. Ausgesprochen familiär wirkt das Ensemble im Umgang miteinander. Hinzu kommt die Spielfreude der Gitarristen (Milow inklusive), die bisweilen so sehr überbordet, dass nicht nur einzelne Riffs, sondern ganze einschlägige Passagen an Mark Knopflers Dire Straits oder andere Genregrößen gemahnen. Nun ja, Zitierwut ist auch eine Art, Souveränität zu demonstrieren.

Mit „Against the Tide“ ruft der gewohnt gründlich rasierte Sänger auch einen Song vom vergleichsweise wenig beachteten 2014er-Album „Silver Linings“ in Erinnerung, bevor es ans Eingemachte seiner zehnjährigen Erfolgsgeschichte geht. Zunächst spielt er das vermeintliche Liebeslied „You and Me“ (In My Pocket), dessen hauchzarte Intonation nicht über das ironische Potenzial hinwegtäuschen darf.

Das besteht in diesem Fall darin, sich einen Partner grotesker zu wünschen, als es die Geschmackspolizei eigentlich erlauben dürfte. Überhaupt ist Milow ein Meister dezenter Sottisen, wie auch dem anschließenden Song „Little in the Middle“ anzumerken ist, der – verhalten maliziös – das Maßhalten anmahnt.

50-Cent-Song „Ayo Technology“

Gleichfalls ein Fall für die Ironiegeschichte ist der bekannte Umstand, dass der Barde ausgerechnet mit einem Lied reüssierte, das er nicht geschrieben hat. Seine entschleunigte Soft-Version des 50-Cent-Songs „Ayo Technology“, die er in Bremen vor blauen Lichtsäulen zu einem Zehn-Minuten-Opus mit Zuhörer-Chören und Gitarren-Soli aufmotzt, ist ein gutes Beispiel für den ökonomischen Geist des Künstlers, der schlanke Akustiknummern gleichsam spielerisch zu bombastischen Arrangements ausbauen kann, aber ebenso gut die minimalistische Richtung einzuschlagen versteht. Beiden Optionen arbeitet der an diesem Abend vorzügliche Sound zu.

Mit „You Don't Know“ folgt als Finale des regulären Sets ein Lied, das gleichfalls den internationalen Durchbruch des sympathischen Belgiers präludierte. Hernach intoniert er gut gelaunt „Howling at the Moon“, den größten Erfolg seines aktuellen Albums. Die an Wolfsgeheul gemahnenden Intermezzi überlässt er wie selbstverständlich den Bremer Fans. Die feiern die Band, die sich zum guten Ende frohgemut in den Armen liegt.

Der Zugabenblock beginnt mit der augenzwinkernden Starkult-Parodie „I Was A Famous Singer“ – und hat seinen anrührendsten Moment, als Milow, mittlerweile mitten im Saal, die elegische Nummer „Out of My Hands“ anstimmt. Ein Mann. Eine Stimme. Eine Gitarre. Und alles passt. Großer Jubel im Aladin.