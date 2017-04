Wann Generalmusikdirektor Markus Poschner wieder dirigieren kann, ist unklar. (Christina Kuhaupt)

Bremens Generalmusikdirektor Markus Poschner wird beim elften Philharmonischen Konzert am 14. und am 15. Mai nicht am Pult der Bremer Philharmoniker stehen können. Poschner (46) habe sich an der Schulter verletzt, erklärte Barbara Klein, Sprecherin der Philharmoniker. Wann er wieder dirigieren könne, sei noch unklar.

Nach WESER-KURIER-Informationen hatte Markus Poschner einen Autounfall, als er in der vergangenen Woche mit seiner Familie auf dem Rückweg aus dem Urlaub war. Das Theater Bremen hatte deswegen die Vorstellung von Richard Wagners "Parsifal" am vergangenen Sonntag abgesagt. Die nächsten vier Vorstellungen von "La Damnation de Faust" (30. April, 11., 13., 28. Mai) dirigiert Studienleiterin Jinie Ka, so Pressesprecher Frank Schümann. Am Montag teilte auch die NDR-Radiophilharmonie Hannover mit, bei den mit Markus Poschner geplanten Konzerten am 27. und am 28. April springe sein Kollege Robert Trevino ein.

Beim elften Philharmonischen Konzert ("Entfernte Welten") mit Werken von Debussy, Dutielleux und Dvořák wird Andrew Gourlay die Bremer Philharmoniker leiten. Gourlay ist seit Januar 2016 Musikdirektor des Orquesta Sinfónica de Castilla y Léon. Markus Poschner ist seit zehn Jahren Bremens Generalmusikdirektor. Zum Ende der Spielzeit wechselt er zum Bruckner-Orchester Linz. Wer ihm nachfolgt, wurde noch nicht bekannt gegeben.