Die militärgeschichtliche Sammlung in der Scharnhorst-Kaserne ist nicht bei der Langen Nach der Museen dabei. Das Archivbild zeigt Wilfried Drygala vom Verein für die Pflege der Sammlung. (Karsten Klama)

Eigentlich sollte es zur Langen der Museen am 20. Mai von 18 bis 1 Uhr auch wieder Kurzvorträge und Führungen durch die Sammlung „Die Farben Schwarz-Rot-Gold und die Bürgerwehr in Bremen“ geben. Doch nun teilt der Verein für die Pflege der Militärgeschichtlichen Sammlung in der Scharnhorst-Kaserne Bremen mit, dass daraus nichts wird.

Der Grund laut Heiko Hermans und Wilfried Drygala vom Verein: Die Bundeswehr überprüft derzeitig alle Einrichtungen, Ausstellungen und Sammlungen auf „Konformität der gesetzlichen Vorgaben“ wie es heißt. Dies geschehe vor dem Hintergrund des Skandals um den Soldaten Franco A., der unter Terrorverdacht steht. In mehreren Kasernen bundesweit ist im Zuge von Durchsuchungen bereits Material gefunden worden, dass einem neonazistischem Umfeld zugerechnet wird.

Auch die Militärgeschichtliche Sammlung Bremen wird routinemäßig unter die Lupe genommen und wird daher bis zum Abschluss der Untersuchung nicht öffentlich gezeigt.