Leitende Schauspieldramaturgin Simone Sterr (Christina Kuhaupt)

Als solches zieht es auch in der kommenden Saison wieder äußerst farbenfrohe Segel auf und präsentiert 33 Premieren. Mit an Bord ist zudem als neuer Musikdirektor des Hauses der Dirigent Yoel Gamzou, was das derzeitige Fehlen eines Generalmusikdirektors ein wenig ausgleichen soll. Der 39-jährige Gamzou, ein Mahler-Spezialist, stellte denn auch gemeinsam mit Intendant Michael Börgerding das Programm des Musiktheaters vor. Mit einem der wichtigsten Werke des Musiktheaters des 20. Jahrhunderts startet die Sparte am 10. September: „Lady Macbeth von Mzensk“ von Dmitri Schostakowitsch. Die Oper bracht Schostakowitsch in der stalinistisch geprägten UdSSR massiven Ärger ein, weil sie musikalisch kühn ist und sich inhaltlich gegen das Primat des Dogmas wendet. Gamzou steht am Pult der Bremer Philharmoniker, Regie führt Armin Petras, der mit einem weiteren Projekt vertreten sein wird: von ihm stammt die Textfassung zu dem Musiktheaterprojekt „Wahlverwandtschaften“ (nach Motiven von Goethe), das am 24. Februar 2018 uraufgeführt wird. Die Musik dazu komponieren Thomas Kürstner und Sebastian Vogel, die mit Petras bereits bei „Anna Karenina“ zusammengearbeitet haben.

2018 wäre der amerikanische Dirigent und Komponist Leonard Bernstein 100 Jahre alt geworden; das Theater Bremen nimmt ihm zu Ehren „Candide“ ins Programm und zwar ab dem 14. Oktober. Voltaires satirische Auseinandersetzung mit dem Konzept des Optimismus diente Bernstein als Vorlage für seine „Comic Operetta“, dessen musikalische Leitung in den Händen von Christopher Ward liegt. Regie führt Marco Štorman, der in dieser Spielzeit den „Parsifal“ inszeniert hat. Regisseurin Anna-Sophie Mahler und Dirigent Hartmut Keil nehmen sich der Märchenoper „Rusalka“ von Antonín Dvořák an, die sich um eine unglückliche Nixe dreht (Premiere: 11. November).

Neu im Team Musikdirektor Yoel Gamzou. (Christina Kuhaupt)

Ins Belcanto und in den Wahnsinn begibt sich in der ersten Musiktheaterpremiere 2018 Paul-Georg Dittrich, der Regie bei „Lucia di Lammermoor“, der meistgegebenen Oper von Gaetano Donizietti führt, am Pult steht Olof Boman (Premiere: 28. Januar). Am 31. März folgt dann eine Herzensangelegenheit des neues Musikdirektors, Yoel Gamzon bekannte: „Ich könnte die 'Fledermaus' jeden Tag hören.“ Felix Rothenhäusler wird die Operette von Johann Strauß inzenieren, Gamzon dirigiert die Bremer Philharmoniker. Die letzte Opernpremiere findet dann am 28. Mai 2018 statt und schließt einen Kreis. Mit Schostakowitsch beginnt die Saison, mit seinem Antipoden Igor Strawinsky endet sie: „The Rake's Progress“, ein faustischer Entwurf um den Wüstling Tom Rakewell, wird von Michael Talke eingerichtet, Hartmut Keil dirigiert.

Was die Pläne des Schauspiels in programmatischer Hinsicht anbelangt, lohnt die Lektüre des Spielplan-Editorials von Michael Börgerding. Der stellt die optimistische Weltsicht von Gottfried Wilhelm Leibniz dem Skeptizismus Voltaires gegenüber. Und zitiert den Satz, den Voltaires Candide in der gleichnamigen satirischen Novelle (1759) süffisant zum Leibniz nachempfundenen Philosophen Pangloss sagt: „Gut gesagt, aber unser Garten muss bestellt werden.“

Blicken zuversichtlich in die Zukunft: Intendant Michael Börgerding und Kulturstaatsrätin Carmen Emigholz. (Christina Kuhaupt)

Das Schauspiel bestellt den Garten personell verstärkt, ja verjüngt, wie die leitende Dramaturgin Simone Sterr bei der Präsentation sagt. Den Abgängen von Betty Freudenberg (Dresden) und Peter Fasching (Wien) stehen gleich vier Neuzugänge gegenüber: Mirjam Rast, Gina Haller, Bastian Hagen und Alexander Angeletta.

Der Spielplan ist eine ansprechende Mixtur aus Klassikern, jüngerer Dramatik, Spartengrenzgängen und den unvermeidlichen Prosa-Adaptionen. Mit einer solchen beginnen die Spiele am 26. August. Gegeben wird "Scherbenpark" nach dem Roman von Alina Bronsky. Die Schauplätze bewegen sich zwischen Hochhaus-Ghetto und Elite-Gymnasium. Es inszeniert Ralf Siebelt, ein Kollege Simone Sterrs aus Tübinger Zeiten. Beide gemeinsam hatten im März 2016 in der Bremischen Bürgerschaft "Peter Weiss' "Ermittlung" eingerichtet.

Musikalisch geht es weiter: Nach dem letzten Album des 2016 verstorbenen Liedermachers Leonard Cohen ist ein Liederabend benannt, den Felix Rothenhäusler und Matthias Krieg besorgen. „You want it darker“ dürfte mithin ästhetisch an die Songrevue „I'm Your Man“ anknüpfen. Premiere: 9. September. Am 22. September stellt Alexander Riemenschneider „Amerika“ nach dem Romanfragment von Franz Kafka vor. Wie bei seiner „Schloss“-Adaption arbeitet der Regisseur mit der Prager Kafka-Band zusammen. Und noch mehr Musik im Schauspiel: Wie im Fall Cohen liegt memorable Liebe vor, wenn Tom Ryser am 9. Juni 2018 das Musical „Lazarus“ vorstellt, dessen Songs David Bowie noch vor seinem Tod vollendete.

Der Dramatikerin Dea Loher ist die leitende Schauspielregisseurin Alize Zandwijk seit langer Zeit verbunden. Am 30. September stellt sie das Loher-Stück „Fremdes Haus“ vor. Es geht um Exil – und eine Vergangenheit, die nicht vergeht. Was auch nicht vergeht, ist der Reigen mit szenischen Lesungen nach Karl Ove Knausgårds Romanzyklus „Mein Kampf“: „Spielen“ hat am 15. Oktober Premiere, „Leben“ am 29. März 2018; beide Teile inszeniert Frank Abt.

Wie sehr sich das Theater Bremen im urbanen Raum verortet, soll sich unter anderem bei zwei Exkursionen zeigen: Am 21. Oktober lädt die Theatergruppe Rimini Protokoll unter dem Leitwort „Remote Bremen 2017“ zu einem „kollektiven Audio-Walk im Stadtraum“. An sechs Tagen im Juni 2018 erfolgt die zweite Auflage jenes spartenübergreifenden „Auswärtsspiels“, das im vergangenen Sommer im Nordbremer Stadtteil Blumenthal stattfand. Dem Vernehmen nach hat dort bereits der Regisseur Mirko Borscht Quartier bezogen, der in Bremen unter anderem mit „Europa“ für Furore sorgte.

Lessings Drama „Nathan der Weise“ nehmen sich Monika Gintersdorfer und Knut Klaßen vor, die am Schauspiel zuletzt Büchners „Dantons Tod“ inszenierten. Untertitel: „Weichmacher für den Glaubenspanzer“ (16. November). Ein Klassiker ist auch das Familienmärchen zehn Tage darauf: John von Düffel travestiert Twains „Tom Sawyer“. Felix Rothenhäusler verschneidet „Ödipus“ und „Antigone“ (Premiere: 9. Dezember), Leonie Böhm besetzt „Effi Briest“ nur mit Männern (3. März 2018), Alize Zandwijk inspiziert Gerhart Hauptmanns „Die Ratten“ (10. März). Akin E. Şipal, neu als Dramaturg, lässt Frank Abt sein Stück „Ein Haus in der Nähe einer Airbase“ uraufführen (2. Februar 2018), Alexander Giesche präsentiert die Performance „Superposition“ vertreten (7. Januar 2018). Es folgen „Club Paradies“ von Nisrine Mbarki (26. April und Ewald Palmetshofers „Die Unverheiratete“ (28. April). Welch bunter Garten!