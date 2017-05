Kinostart - "Rückkehr nach Montauk". (Wild Bunch, dpa)

Darf man einen arrivierten Autor Frauenfresser nennen? Man darf. Jedenfalls dann, wenn sich dieser Autor inner- oder außerhalb literarischer Texte explizit seiner Schürzenjägerei rühmt. So wie Bert Brecht (1898-1956), dessen Eroberungen Legion waren. Und gerade so wie jener ehrgeizige Schriftsteller, der Brecht in einer berühmt gewordenen Wendung attestierte, „ein Klassiker von durchschlagender Wirkungslosigkeit“ zu sein.

Womit der Schweizer Romancier und Dramatiker Max Frisch (1911-1991) freilich nicht auf den Womanizer, sondern auf den Stückeschreiber Brecht zielte. Der Verschleiß an Gespielinnen flößte ihm, dem Nachgeborenen mit Überbietungsfuror, vielmehr verhohlene Bewunderung ein.

Als autobiografisch ausgewiesene Erzählung

Zwei Ehen, etliche Affären (darunter die exzessive Verbindung zu Ingeborg Bachmann); zudem vier Schwangerschaftsabbrüche dreier mit ihm verbandelter Frauen. Je älter er wurde, desto mehr versuchte Frauenfresser Frisch, sein Tun literarisch mit einer Moral zu bemänteln, die den Künstler als Liebenden wenn schon nicht entschuldigt, so doch immerhin erklärt.

So entstand 1975 der Text „Montauk“, der die üblichen Prosa-Verdächtigen des Schulbuch-Kanons („Homo Faber“, „Stiller“) in ästhetischer Hinsicht weit überragt. Die Rahmenhandlung der als autobiografisch ausgewiesenen Erzählung – der Protagonist trägt den Vornamen seines Erfinders – beschreibt ein Wochenende im Mai 1974.

Max, der europäische Starautor, weilt zu einer Lesereise in New York. Gemeinsam mit Lynn, einer jungen Angestellten seines amerikanischen Verlags, mit der er gewohnt rasch angebandelt hat, unternimmt er einen Ausflug nach Montauk, ein Dorf an der Ostspitze von Long Island.

Reminiszenzen und Ressentiments

Garniert ist die Beschreibung des Trips mit Reminiszenzen an seine Familie, Reflexionen über sein Werk – und Ressentiments, die gewesene und bestehende Verhältnisse zu Frauen betreffen. Nicht von ungefähr hatte der literarische Rivale Friedrich Dürrenmatt Frisch vorgeworfen, Frauen nur zu brauchen, „um sie darzustellen und somit auszubeuten“.

Man muss nicht Martin Walser heißen und 90 Jahre alt sein, um in Sachen Lebensbilanz vorzugsweise auf Frauengeschichten zu bauen. Volker Schlöndorff ist 78 Jahre, und er hat seiner Werkgeschichte viele Literaturverfilmungen eingespeist – von „Der junge Törless“ (1966) über „Die Blechtrommel“ (1979) bis „Homo Faber“ (1991).

„Rückkehr nach Montauk“, der jüngste Film Schlöndorffs, simuliert indes nur eine Literaturverfilmung. Denn für das, was Schlöndorff erzählt, gibt es keine Vorlage. Wie er es erzählt, mit starrem Blick auf Frischs libidinöse Vita, erweist er dem reduzierten Dichter, dessen Andenken der Film gewidmet ist, einen gefühlig verbrämten Bärendienst.

Täppischer Teil des Dienstes wäre vermeidbar gewesen

Dass er dennoch einen ansehnlichen Film gedreht hat, liegt an handwerklicher Finesse, die Kitsch so wenig scheut wie Altherrensentimentalität. Und an einem guten Drehbuch, das Schlöndorff mit dem irischen Romancier Colm Tóibín fabuliert hat.

Der täppische Teil des Dienstes an Max Frisch und seiner Erzählung „Montauk“ wäre vermeidbar gewesen, hätte der Regisseur der larmoyanten Hauptfigur Max (Stellan Skarsgård), die – warum auch immer – den Nachnamen Zorn trägt, zu ein paar Reflexionsebenen mehr verholfen als zur notorischen Frage, wie er auf andere Menschen wirke.

Der betreuungsintensive Mittsechziger, den der Film vorführt, wirkt passagenweise wie ein greiser Pflegeheim-Insasse auf Viagra. Mal ohne ersichtlichen Anlass aufgekratzt, mal melancholisch, mal schwärmerisch, dann wieder brütend.

Der weibliche Sidekick

Skarsgård spielt diesen wendigen bis windigen Charakter gut, keine Frage, und doch wirkt seine Rolle zu sehr mit Bedeutung, Pathos und vor allem mit Weinerlichkeit aufgeladen, als dass sie viele Sympathien lohnen würde. Nämliches gilt – leider – für den weiblichen Sidekick: Mit Nina Hoss verkörpert zwar eine der begabtesten deutschen Schauspielerinnen Max‘ verwehte Liebe Rebecca Ep-stein, eine Staranwältin.

Und doch wirkt die Figur so oberflächlich kühl wie das Interieur ihres Besserverdienenden-Apartments. Schlöndorffs Fantasie ist so frei, diese fiktive Frauenfigur mit besagter Lynn aus der Erzählung zu verweben – und dieses Mischwesen auf seine Lebensgefährtin Clara (Susanne Wolff) treffen zu lassen, die den Dichter in New York erwartet und von ihm mit Rebecca betrogen wird.

Auch die aparte Pressefrau Lindsey (Isi Laborde-Edozien) spielt in diesem Kopfkino älterer Herren eine wenig subtile Rolle. Zwischen den Zeilen haben Schlöndorff und Tóibín dem Plot weitere Verwirrungen des Herzens eingeschrieben.

Unnötige Faxen

Als Rebecca und Max in Gummistiefeln über den Strand von Long Island stapfen, sagt er: „Das Ende haben wir nicht gut bestanden, beide nicht.“ Es ist der Satz, den Frisch gegenüber Ingeborg Bachmann über das Scheitern ihrer Liebe äußert. Sein Film sei „weder eine Verfilmung des Buches von Frisch noch eine Reisebeschreibung“, hat Schlöndorff bemerkt.

Nur und immerhin die Konstellation habe er beim Autor geliehen. Wem das noch nicht kryptisch genug ist, gibt Schlöndorff noch mit, dass der Film viel über ihn erzähle. „Du solltest nicht immer über Frauen schreiben, denn du verstehst sie nicht“, hat Frischs Mutter ihren Max einst streng ermahnt. Jene unnötigen Faxen, die Schlöndorff seinen Frauenfiguren aufbürdet, rechtfertigen auch so manchen Ordnungsruf.