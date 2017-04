Mehr als 40 Seiten hat das Sammelheft, in dem man viel über Bremen und seine Eigenarten erfahren kann. So geht es um die Stadtgeschichte, die regionale Wirtschaft und die Lebensart. Prominente Köpfe spielen eine Rolle – und natürlich Werder. (Ingo Wagener)

Es muss mehr als 15 Jahre her sein, als ich mit ein paar Mitschülern auf dem Schulhof saß. Auf unseren Knien lagen aber keine Erdkundebücher, sondern Panini-Alben. Jene Hefte, in die wir die Fußballer der aktuellen Bundesligasaison klebten. Die Bildchen gab es am Kiosk, und so wurde der Schulhof zur Tauschbörse.

Es war 9.30 Uhr, große Pause, genau 30 Minuten Zeit, um endlich den Sticker meines damaligen Idols zu ertauschen: Aílton Gonçalves da Silva, kurz Aílton. Der Werder-Stürmer aus Brasilien war damals eine große Nummer. Entsprechend begehrt war sein Aufkleber. Und daher gab es ihn auch nicht im Eins-zu-eins-Tausch. Wer „Toni“ haben wollte, der musste schon mehr zu bieten haben.

Panini-Alben gibt es noch heute. Der italienische Hersteller aus Modena gibt Hefte zu jeder Bundesliga-Saison heraus, zu Welt- und Europameisterschaften sowie zu allerhand anderen Anlässen. Und ab sofort gibt es auch ein Sammelalbum für Bremen.

Für eine Stadt, die auch abseits des Fußballs viel zu bieten hat. „Bremen sammelt Bremen“ heißt das Heft, das genauso wie die Aufkleber ab dem 2. Mai für 1,95 Euro am Kiosk, an Tankstellen, in Supermärkten und natürlich im Kundenzentrum des WESER-KURIER erhältlich ist. Ein Sticker-Päckchen mit fünf Aufklebern gibt es für 60 Cent.

Von Koschnick bis Böhmermann

Zum Start der Aktion wird unserer Zeitung am Dienstag ein Gratis-Sammelbogen mit sechs Aufklebern beiliegen. Die 282 Motive der Klebebilder zeigen Liebenswertes, Historisches und jede Menge bekannte Gesichter aus dem kleinsten Bundesland.

Vom Bürgermeister Hans Koschnick über die Rapperin Lady Bitch Ray bis zum TV-Moderator Jan Böhmermann. Es ist ein Streifzug durch die Heimat: Stadtgeschichte, Bauwerke, Persönlichkeiten, das Beste von Werder – alles drin! Das Motto lautet: „Tausche die Eiswette gegen Pizarro, biete die Böttcherstraße, suche das Haus der Bürgerschaft.“

In der Rubrik „Stein auf Stein“ steht Bremens alte und neue Architektur im Mittelpunkt, Raumfahrt, Kunst und Kultur sind ebenso Thema im neuen Aufkleberheft wie typisch bremisches Essen oder die Geschichte des Mercedes-Werks in Sebaldsbrück. Am Ende entsteht so ein umfangreiches Bremen-Lexikon, das man sich ins Regal stellen oder auch als Lehrer in der Schule nutzen kann.

Das Sticker-Sammeln lohnt sich gleich doppelt: Einige Seiten werden – wenn man sie vollgeklebt hat – zu Gutscheinen. Etwa für eine Freifahrt mit der Hal-över-Fähre nach Bremerhaven oder einen kostenlosen Besuch im Werder-Wuseum. Unter allen, die das Album bis zum 30. September komplett haben, verlost der WESER-KURIER unter anderem ein Beck’s-Jahresabo (zwölf Kästen), einen handsignierten Roman von Sven Regener und ein aktuelles Werder-Trikot. Und der Erste, der im Kundenzentrum ein volles Album abliefert, wird mit einer Begleitperson von der Meierei im Bürgerpark zu einem Candlelight-Dinner eingeladen.

Marco Bode nimmt an Tauschbörse teil

Zum Kleben gehört natürlich auch das Tauschen von Panini-Bildern. Deshalb ist sogar schon eine Tauschbörse geplant. Am 21. Juni um 16 Uhr in der Veranstaltungsetage der Bremischen Volksbank an der Domsheide. Ex-Nationalspieler und Werder-Aufsichtsratschef Marco Bode hat seine Teilnahme an der Tauschbörse bereits zugesichert.

Denn natürlich darf auch Werder nicht im Bremen-sammelt-Bremen-Album fehlen. 28 Aufkleber zeigen die Geschichte, Stars und Erfolge dieses Klubs. So wie im Jahr 2004 – eine Saison wie im Rausch. Mit einem 3:1-Sieg bei den Bayern machte Werder den Titel perfekt. Die Tore erzielten Ivan Klasnic, Johan Micoud und Torjäger Aílton, der auf 28 Saisontore kommt. Am Ende wurden die Grün-Weißen auch noch Pokalsieger.

Meine Schulhof-Geschichte von damals fand übrigens ein gutes Ende: Nach harten Verhandlungen konnte ich tatsächlich Aílton gegen die Abziehbildchen von Razundara Tjikuzu (auch er bei Werder) und Olli Kahn (damals beim FC Bayern) tauschen. Der Tag war gerettet, auch wenn auf dieses kurze Glück direkt eine Mathestunde folgte. Der Kugelblitz hat selbstverständlich auch im neuen Bremen-sammelt-Bremen-Album seinen Platz. Mal sehen, wie lange es dieses Mal dauert, ihn einzutauschen.

Kleben und Co „Bremen sammelt Bremen“ – das liebevoll gestaltete und informative Album ist ab dem 2. Mai zum Preis von 1,95 Euro an fast allen Kiosken, Tankstellen und Supermärkten in Bremen und natürlich im Kundenzentrum des WESER-KURIER zu haben. Die Tütchen mit je fünf Aufklebern kosten 60 Cent. Es gibt 282 verschiedene Sticker, die übrigens direkt bei Panini in Modena in Italien gedruckt werden.