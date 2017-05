Unglaublich freundlich und bodenständig: Der Schweizer DJ Bobo in der Bremer ÖVB-Arena. (Christina Kuhaupt)

Mammuts, Dinosaurier und Urmenschen trafen am Sonnabend auf ein begeistertes Publikum in der ÖVB-Arena. DJ Bobo gastierte dort mit seiner „Mystorial-Tour“ und warf zur Feier seines Bühnenjubiläums die Zeitmaschine an. Seit einem Vierteljahrhundert ist der quirlige Schweizer musikalisch unterwegs. Seinen Werdegang konnten die Zuschauer schon vor der eigentlichen Show auf dem Bildschirm verfolgen.

Während das Publikum sich die Wartezeit mit Erinnerungsfotos und den Aufnahmen aus DJ Bobos Anfangszeit vertrieb, versuchten einige Glücksritter, letzte Karten zu ergattern. Mit Erfolg, denn an der Abendkasse gab es tatsächlich noch einige Karte zu erstehen. Gleich mehrere Tickets für die Tour schienen jene Fans erworben zu haben, die in voller Bobo-Montur durch die Stadthalle wandelten. Blaue Sweatjacken, darunter T-Shirts aus der Merchandise-Abteilung und auf dem Kopf blaue und schwarze Glitzer-Hüte, die später in der Dunkelheit aufgeregt blinkten.

Seichter Einstieg

Ein wenig seicht war der Einstieg, kein lauter Knall, kein aufspringendes Publikum. Große Emotionen unter den Zuschauen ließen noch auf sich warten, bis der Hauptact seine ersten Songs präsentiert hatte und sich der persönlichen Begrüßung widmete. Wenn man eines dem Schweizer nicht absprechen kann, dann dass er nett ist.

Unglaublich freundlich und bodenständig wirkte der „größte Schweizer Popstar der Welt“, wie es im Programmheft heißt, während er von seiner gigantischen, farbenfrohen Bühne auf sein Publikum blickte. „Das heutige Konzert wird für das Fernsehen aufgezeichnet“, erklärte er mit seinem charmanten schweizerischen Dialekt und warnte: „Wenn ihr jetzt neben jemanden sitzt, mit dem ihr nicht im Fernsehen gesehen werden solltet, könnt ihr noch euren Platz wechseln.“ Wie aufmerksam!

Obgleich die Karriere des Popstars nur ein Vierteljahrhundert zählt, drehte er an diesem Abend ein wenig weiter an der Uhr und entführte seine Gäste auf eine Reise durch Zeit und Raum, die seine Bühnen- und sogar seine Lebenszeit um Längen überschritt.

Erster Halt: Paris 1887. Der Eiffelturm ist noch im Bau, Zeppeline fliegen durchs Bühnenbild, auch die Gebäude, die auf der Leinwand zu sehen waren, schienen eher wie eine Zukunftsvision aus einer noch ferneren Zeit. Musikalisch gesehen waren es nur sieben Jahre, die der DJ in die Vergangenheit gereist ist. Sein Titel „Superstar“ erschien 2010, „La Vida Es“ zwei Jahre später.

Nach einigen Minuten wurde es ruhiger. Der DJ-Bobo nahm an einem weißen Piano in der Bühnenmitte Platz. Er habe extra für diese Tour eine zweieinhalbstündige Sonate komponiert, witzelte der Schweizer und bat um Konzentration.

Er klimperte vor sich hin, spielte den instrumentalen Refrain von „Seven Nation Army“ der White Stripes, stimmte seinen 2003 erschienenen Song „Chihuahua“ an und stieg bei „Where Is Your Love“ samt Piano in die Luft. Einige Meter über dem Boden drehten sich Instrument und Sänger, hingen für einen Moment kopfüber und landeten wenig später wieder auf festen Boden.

"Jetzt fühle ich mich zuhause"

Der nächste Sprung in die Zeitkapsel führte deutlich weiter. Ein Teil der Bühne dreht sich und eine gigantische ägyptische Totenmaske erschien. Es folgte die Steinzeit, in der Dinosaurier, Mammuts und Urmenschen aufeinandertrafen und DJ Bobo mit einer Eisenbahn aus Baumstämmen durch das Bühnenbild raste. Spätestens hier wurde klar: Die Zeitmaschine muss einen Defekt haben.

Gut, dass es bei DJ Bobos Konzerten nicht um historische Korrektheit, sondern vor allem um Unterhaltung geht. Und die bekamen die Zuschauer. So erschien der DJ plötzlich in ihrer Mitte, ließ das Publikum die La Ola machen. Erst schnell, dann langsam. „Das ist schön, jetzt fühle ich mich zuhause“, spielte der Schweizer auf die seinen Landsleuten unterstellte Gemächlichkeit an.

Das Publikum hatte Spaß, reiste tanzend in die Neunziger weiter und verabschiedete seinen Star mit energetischen Zugabe-Rufen von der Bühne. Der erhörte ihre Wünsche und kehrte für einen Trip in die Zukunft zurück. Nach zwei Stunden war endgültig Schluss.

René Baumann, so Bobos richtiger Name, verließ ein letztes Mal samt Team die Bühne und die Besucher strömten aus dem Saal. In zwei Jahren könnten sich einige von ihnen wieder sehen, denn im Mai 2019 wird DJ Bobo erneut auf der Bremer Bühne zu sehen sein.