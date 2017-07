Nadja Niestädt mit ihrem blauen Pilgerpass. Er war das wichtigste Utensil auf ihrer Reise. (Karsten Klama)

„Auf meine erste Pilgerreise musste ich sieben Jahre warten“, sagt Nadja Nie­städt. 1998 hatte sie sich angemeldet, um zu den heiligen Stätten der Bahá‘í zu pilgern. 2005 konnte sie schließlich nach Haifa fahren. Nun war sie wieder als Pilgerin in Bremens Partnerstadt in Israel.

Das lange Warten fand sie beim ersten Mal nicht schlimm. „Das machte es zu etwas Besonderem“, sagt Nadja Niestädt. Bei der Anmeldung im vergangenen Spätsommer ging alles viel schneller. Innerhalb einer Woche bekam die Bremerin ihre Einladung. Vor Kurzem ist sie von der zweiten Pilgerreise zurückgekehrt. Für sie war es wieder inspirierend.

„Ich fand es intensiver“, sagt sie. Bei ihrer ersten Pilgerfahrt war noch alles neu, beim zweiten Mal fehlte „das Überraschungsmoment“. Dies habe das Erlebnis unvergleichlich gemacht. Sie konnte sich auf das Wesentliche konzentrieren: beten, meditieren, eintauchen in die Geschichte des Bahá‘í-Glaubens.

Die Grabmale von Mirza Mihdi (Sohn Bahá‘u‘lláhs, der im Gefängnis gestorben ist) und der Ehefrau Bahá‘u‘lláhs, Navvab, können während eine Pilgerreise ebenfalls besucht werden. (frei / Nadja Niestädt)

Seitdem Hape Kerkeling pilgerte und ein Buch darüber schrieb, wird pilgern offenbar immer beliebter. Selbst Bundeskanzlerin Angela Merkel unternahm einen fünf Kilometer langen Spaziergang auf dem Jakobsweg – aber in offizieller Mission und mit Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy.

Nadja Niestädt war eine von etwa 250 Pilgern. Alle 14 Tage beginnt eine solche Pilgerreise. Dann kommen Bahá‘í aus aller Welt in Haifa zusammen, neun Tage lang. Gemeinsam begehen sie die Begrüßung und die Verabschiedung. Dazwischen besuchen sie in Kleingruppen die heiligen Stätten. Ein Pilgertagebuch oder Ähnliches gibt es bei den Bahá‘í nicht, auch keine kräftezehrenden Wanderungen.

Nadja Niestädts wichtigstes Utensil in der Zeit: ihr Pilgerausweis. Mit dem hatte sie Zutritt zu den heiligen Stätten, wenn die Touristen schon längst wieder draußen sein mussten. Zur Pilgergruppe der 46-Jährigen gehörten neben wenigen Deutschen unter anderem US-Amerikaner, Australier, Neuseeländer, Inder und Brasilianer. Der Austausch untereinander ist ein wichtiger Aspekt dieser Pilgerreise.

Eine noch junge Religion

Bahá‘í ist eine junge Religion. Die Pilger können noch viele Stätten und Gebäude besichtigen, an denen die zentralen Personen des Glaubens gelebt haben. In den Bahá‘í-Gärten, die am Hang des Berges Karmel liegen, führen die Treppen hinauf zum weißen Tempel mit der goldenen Kuppel: Der Schrein des Bab ist das Wahrzeichen Haifas. Dort sind zwei zentrale Personen des Bahá‘í-Glaubens beerdigt. Der Religionsstifter Bahá‘u‘lláh wurde 1892 im Landhaus Bahji in der Küstenstadt Akkon beerdigt. Die Unesco nahm diese Pilgerstätten der Bahá‘í in Haifa und West-Galiläa 2008 in die Liste des Welterbes auf.

„Ganz besonders ist immer der zweite Tag“, erzählt Nadja Niestädt. Dann besuchen die Pilger den Schrein, in dem Religionsstifter Bahá‘u‘lláh beerdigt ist. „Das ist für uns der heiligste Ort auf der Welt.“ Mobiltelefone und Kameras bleiben dann im Pilgerhaus. „Das brauchst du da alles nicht.“ Man versuche, dort zu beten und zu meditieren.

Der erste Blick auf die oberen Terrassen und den Schrein des Báb. (frei / Nadja Niestädt)

Die Bahá‘í-Religion habe kaum Rituale, erklärt Niestädt. Es sei eine „unaufgeregte“ Religion. Das heißt beispielsweise auch, dass jeder beten kann, wie er möchte: im Sitzen, Stehen oder auf den Knien, laut oder still. Anschließend werden die Pilger vom Geistigen Rat, der höchsten Körperschaft der Bahá‘í, begrüßt. „Das ist die größte Wertschätzung, die Pilgern gegenüber erbracht wird.“

Sechs Jahre, nachdem sie Bahá‘í kennengelernt hatte, erklärte sich die vormalige Atheistin Nadja Niestädt als Bahá‘í. Damals war sie 23. „Die Bahá‘í-Religion war und ist für mich die einzige Religion, die mir erklären kann, warum es die anderen Religionen gibt“, sagt sie. Bahá‘í glauben an eine fortschreitende Offenbarung: Gott offenbart sich der Menschheit nicht nur einmal, sondern immer wieder.

Die Lehren der Offenbarer bauen aufeinander auf. Zu denen zählen Moses, Jesus Christus, Mohammed und Buddha. Mit jeder Religion habe die Menschheit also nicht etwas Neues erhalten, sondern ein bisschen mehr zum Alten hinzubekommen. Im Kern hätten die Religionen immer die gleichen Aussagen, sagt Nadja Niestädt. „Was uns trennt, sind die Gebote des Alltags.“ Sie ist sich sicher: „Bahá‘u‘lláh ist nicht der Letzte, es wird weitere Offenbarer geben.“

Partnerschaft der Hafenstädte

Auch vielen Bremern dürften die Gärten der Bahá‘í in Haifa bekannt sein. Denn neben anderen Sehenswürdigkeiten sind sie Ziele der regelmäßigen Bürgerreisen, die die Deutsch-Israelische Gesellschaft seit 2005 jährlich in Bremens Partnerstadt veranstaltet.

Regelmäßigen Kontakt zwischen Bremen und Haifa gibt es schon seit den 1970er-Jahren. Besiegelt wurde die Partnerschaft der beiden Hafenstädte 1988 anlässlich des 40. Jahrestags der Unabhängigkeit Israels und zum Gedenken an den 50. Jahrestag der Reichspogromnacht.

Auch wenn Nadja Niestädt durch die Pilgerreise Kraft schöpfen konnte: „Urlaub ist anders“, sagt sie. Ihr persönliches Ziel konnte sie verwirklichen: „Ich hatte wirklich eine Liste von Menschen, für die ich beten wollte – und das war keine kleine Liste.“ In fünf Jahren kann sie sich erneut für eine Pilgerreise anmelden. Doch wahrscheinlich wird sie länger warten. Diese Reise sei sehr intensiv gewesen, sagt sie: „Davon werde ich lange zehren.“