Der Musiker Shantel (links) spielte mit seinem Bucovina Club Orkestar in Bremen. (dpa)

Ska, Polka und jede Menge Balkan-Beats sind die Zutaten für einen ebenso tanzträchtigen wie ausgelassenen Abend mit Shantel und seinem Bucovina Club Orkestar. Weil der 1968 in Mannheim als Stefan Hantel geborene Musiker und Produzent heuer sein 30-jähriges Bühnenjubiläum zelebriert, mithin an die Wurzeln seines sympathisch folkloristischen Weltmusik-Projekts erinnern will, steht es ihm gut an, dass er für seinen Auftritt im Lagerhaus eine etwas kleinere Besetzung gewählt hat als sonst für ihn üblich.

Ein Gitarrist, ein Schlagzeuger, eine in ihrer Sprödheit fast schon laszive Sängerin und Pianistin sowie immerhin drei rege Bläser finden auf der Bühne neben dem schmuck uniformierten Zeremonienmeister Platz, der sich einmal mehr darin gefällt, seine lakonischen englischsprachigen Ansagen mit einem osteuropäischen Akzent zu grundieren. Ob das nun cool sein soll oder nur verschroben ist, liegt im individuellen Ermessen des Zuhörers.

Repräsentative Werkschau

Auf die empfänglichen Ohren gibt es eine repräsentative Werkschau (mit einem leichten Schwerpunkt auf den auch kommerziell erfolgreichen Alben seit dem Jahr 2007; zuletzt, 2015, „Viva Diaspora“). Der Saal ist auf so angenehme Weise mit Menschen zwischen Mittzwanziger und Mittfünfziger gefüllt, dass er jedem Tänzer oder/und Springer hinreichend Bewegungsfreiheit garantiert. Ungeachtet dessen wird der Gig rasch ziemlich schweißtreibend für durchweg engagierte Konzertgäste – wie auch für jene, die sich vom Frontmann und seinem Perkussionisten und Animateur in Personalunion noch ein bisschen bitten lassen wollen, bevor sie gehörig abgehen.

Shantel und seine Mitstreiter spielen das Auditorium durchgehend frontal an – und betören durch ein quasi pausenloses, zur Hochgeschwindigkeit neigendes Set. Das passt gut zu einem Repertoire, dessen schier endlose Rhythmusschleifen dank variantenreicher Bläsersätze zum dynamischen Ereignis werden. Erwartungsgemäß gruppieren sich die intensivsten Anstrengungen der Gruppe, Songs in den Exzess zu treiben, um die beiden größten Erfolge Shantels.

Heiterkeit und Seligkeit

Bei „Disko Partizani“ fällt dem Publikum der dezent zungenbrecherische „Tsiganizatsia“-Part zu, mit dem der Refrain der gewitzten Multikultiverständigungshymne anhebt. Auch bei der Darbietung des programmatischen Liedes „Planet Paprika“ („I'm so exotic I'm so erotic / 'Cause I come from the Planet Paprika“) gibt es auf der Tanzfläche kein Halten mehr. Nach so viel Seligkeit kann eigentlich nichts mehr kommen. Und doch geht es noch eine Weile heiter weiter bei dieser ebenso freundlichen wie ausgelassenen Balkanisierung des Lagerhauses, die frenetischer Applaus quittiert.