Als mein frischgebackenes zwölfjähriges Ich Ende der 1990er-Jahre freudig strahlend vor seinen Geburtstagsgeschenken saß, sorgte ein eckiges Geschenk im ersten Moment erst einmal nicht für Jubelschreie. Harry Potter? Nie gehört. So lag das dicke Buch, dessen Cover ein Junge mit Blitznarbe auf der Stirn zierte, erst einmal eine Weile in der Ecke. Es dauerte ein paar Wochen, bis sich in der Schule langsam eine Art Parallelwelt bemerkbar machte. Überall vernahm man plötzlich Begriffe wie „Hogwarts“ oder „Muggle“; wie „Dumbledore“ oder „Voldemort“.

Magie lag in der Luft, und die Jungs mit Brille waren plötzlich gar nicht mehr so uncool. Als ich bemerkte, dass all dies mit genau dem Buch zusammenhing, dass ich zuhause wochenlang mit Missachtung gestraft hatte, war ich nicht mehr zu halten. Ich musste es sofort lesen, viele andere waren mir mindestens 200 Seiten voraus, und als Zwölfjährige will man schließlich mitreden. Es dauerte keine zehn Seiten, bis ich merkte: Diese Geschichten sind etwas ganz besonderes, und sie werden mich noch lange begleiten.

Seit dem sind unfassbare 20 Jahre vergangen. Am 26. Juni 1997 veröffentlichte der britische Bloomsbury-Verlag mit „Harry Potter and the Philosopher’s Stone“ den Grundstein für ein gigantisches Imperium der Zauberwelt und machte die damals alleinerziehende Sozialhilfeempfängerin Joanne K. Rowling quasi über Nacht zum Star. Im Juli 1998 erschien mit „Harry Potter und der Stein der Weisen“ die deutsche Übersetzung.

Quidditch in Bremen

Sechs weitere Bände, Kinofilme, eine Goldgrube für Merchandising-Unternehmen und vieles mehr sollte folgen. Etwa 450 Millionen Buchexemplare wurden bis heute verkauft, die Geschichten in insgesamt 77 Sprachen übersetzt. Kinder, die vorher selten ein Buch in der Hand gehabt hatten, wurden plötzlich zu Leseratten und mussten zum Teil sogar mit ihren Eltern darum kämpfen, wer den neusten Roman der Reihe als Erster lesen durfte.

Wer schlau war, stand schon in der Nacht vor dem Erscheinungstermin vor der Buchhandlung Schlange und versuchte für seine Familie gleich zwei Exemplare zu ergattern.

Auch heute hallt die damalige Begeisterung noch immer laut nach. Kneipen veranstalten Harry Potter-Quizabende, mehr als 40 feste oder sich im Aufbau befindende Quidditch-Teams gibt es alleine in Deutschland, unter anderem auch in Bremen. In Orlando existiert ein eigener Harry Potter-Themenpark, und die Figur der Hermine wird auf Protestmärschen gegen Donald Trump als feministisches Vorbild benutzt – um nur einige Beispiele zu nennen.

Harry Potter soll am Broadway zu sehen sein

Erst im vergangenen Jahr startete mit „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ eine Spinoff-Reihe aus der Harry Potter-Welt. Im gleichen Jahr kam mit dem Theaterstück „Harry Potter und das verwunschene Kind“ der achte Teil der Saga, der die Geschichte um Harry, Ron und Hermine weitererzählt, ans Londoner West End. Im kommenden Jahr soll sie auch am Broadway zu sehen sein.

All das lässt hoffen, dass auch zukünftige Generationen noch in den Bann der fantastischen Potter-Welt gezogen werden. Viele der heutigen Endzwanziger bis Mittdreißiger sind gemeinsam mit Harry und seinen Freunden erwachsen geworden, viele Erwachsene wurden durch die Romane eine Zeit lang wieder Kind. All das verbindet, auch wenn es sich bei dem langjährigen Wegbegleiter nur um eine Romanfigur handelt. Denn seien wir mal ehrlich, wer wünscht sich nicht hin und wieder ein kleines bisschen Magie?