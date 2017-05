Übergibt in einer feierlichen Zeremonie Gebeine an neuseeländische Ureinwohner: das Übersee-Museum Bremen (Matthias Haase)

Es ist die erste Übergabezeremonie dieser Art in Deutschland, über die Medien berichten dürfen: An diesem Donnerstagnachmittag übergibt das Bremer Überseemuseum die menschlichen Überreste von Māori und Moriori an Neuseeland.

Zu der Zeremonie werden fünf Repräsentanten aus Neuseeland erwartet, darunter der neuseeländische Botschafter in Berlin, Peter Rodney Harris. Sie werden die Gebeine in Empfang nehmen. Auch Bremens Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) wird an der Feier teilnehmen und eine Rede halten.

Die Gebeine seien um die Jahrhundertwende nach Bremen gelangt, erklärt Wiebke Ahrndt, Direktorin des Überseemuseums. Der Gründungsdirektor des Museums, Hugo Hermann Schauinsland, hatte sie von einer Expedition mitgebracht, ohne die entsprechenden Völker um Erlaubnis zu bitten. "Er hätte das damals nicht tun sollen. Deshalb geben wir es jetzt zurück", sagt Ahrndt. Im Jahr 2013 fragten die Neuseeländer in Bremen nach Gebeinen der Māori und Moriori. 2016 stimmte der Senat zu, die menschlichen Überreste zurückzugeben.

Zeremonie folgt Ritualen und Traditionen

Die Übergabe folgt den Traditionen der beiden indigenen Völker. So ist es verboten, den Gebeinen den Rücken zuzukehren, sagt Ahrndt. "Anders als Christen gehen die Māori und Moriori davon aus, dass die Seele mit dem Körper verbunden bleibt nach dem Tod", erläutert die Ethnologin. Die Gebeine seien somit nicht bloß sterbliche Überreste, sondern würden als Ahnen verehrt. Deshalb sei es auch so wichtig, dass die Gebeine zurück nach Neuseeland kommen.

Ebenso tabu während der Zeremonie: essen oder trinken, zu spät kommen oder früher gehen. Die neuseeländische Delegation und die Bremer Vertreter des Senats und des Überseemuseums werden auch einen Hongi, einen traditionellen Nasenkuss, austauschen. Das Übersee-Museum hat sich lange auf die Übergabe vorbereitet. Über Monate ist alles geplant worden.

Nach der Übergabe gelangen die Gebeine ins neuseeeländische Nationalmuseum in Wellington. "Im Te Papa-Museum wird es am 29. Mai eine Begrüßung für die Ahnen geben", sagt Ahrnt.

Der WESER-KURIER wird über die feierliche Übergabe mit einem Video und einer Reportage berichten.