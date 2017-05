Der Film "Churchill" kommt am 25. Mai in die Kinos. (Graeme Hunter Pictures)

Ein einsamer Flaneur am Meer. Stock und Hut stehen ihm gut; die notorische Zigarre sowieso. Wohlgemut aber ist der britische Premierminister Winston Churchill (Brian Cox) bei diesem Strandspaziergang im Frühsommer des Jahres 1944 ganz und gar nicht. Vielmehr besorgt, verunsichert, ängstlich. Denn dieser Bulle von einem Mann kann trotz seines ruppigen Auftretens seit drei Jahrzehnten keinem Meer mehr begegnen, ohne von horrenden Reminiszenzen ereilt zu werden. Keinen Strand mehr betreten, ohne Schmerzensschreie im Ohr und menschliche Torsi vor Augen zu haben.

Denn dieser fraglos große Staatsmann hat – nicht nur nach eigenen Begriffen – viel Schuld auf sich geladen, als er im Jahr 1915 mit einer gigantischen Flotte partout den Durchbruch zu den Dardanellen ins Werk setzen wollte. Als Erster Lord der Admiralität (mithin britischer Marineminister) hatte der Draufgänger die Alliierten im Ersten Weltkrieg dazu überredet, die osmanischen Festungen auf der Gallipoli-Halbinsel frontal anzugreifen.

Churchills Fehleinschätzungen

50.000 Tote auf Seiten des Empires forderte seine Fehleinschätzung, mit einem puren Seeangriff sei Land zu gewinnen. Der verspätete und überdies desorganisierte Einsatz von Landstreitkräften war die zweite Katastrophe, die wiederum Zigtausende das Leben kostete. Es verwundert nicht, dass Haudruff Winston Churchill nach diesem strategischen Desaster zum Bataillonskommandeur an der Westfront degradiert wurde.

Zweimal nur deutet der australische Regisseur Jonathan Teplitzky in dem Biopic „Churchill“ an, dass sein gebrochener Titelheld in der Vergangenheit gewisse Schwierigkeiten mit Schlachten und Invasionen hatte. Das sind zu wenige (und zu wenig konkrete) Hinweise für Zuschauer ohne einschlägige historische Vorkenntnisse.

Und so versanden alle Verbindungen zwischen der brisanten Gegenwart und der traumatisch besetzten Vergangenheit Churchills wie ein Zigarrenstumpen am Strand von Brighton. Das ist bedauerlich, weil ausgerechnet diese Verbindungen die gesamte Psychodynamik der komplexen Hauptfigur tragen sollten.

Lehrreich und unterhaltsam

Dessen ungeachtet wirft der 106-minütige Film teils lehrreiche, teils unterhaltsame (teils aber auch extrem hanebüchene) Schlaglichter auf die Vorgeschichte des sogenannten D-Day am 6. Juni 1944. Zu erleben ist, wie der 70-jährige Churchill, längst ein Staatsmann von Gewicht, in den Tagen vor der Landung der Alliierten in der Normandie die Gefahr abwenden will, erneut zum militärischen Master of Desaster zu werden.

So kommt es zu rhetorischen Scharmützeln des Bedenkenträgers mit den Generälen Dwight D. Eisenhower (John Slattery) und Bernard Montgomery (Julian Wadham) sowie mit King George VI. (großer Auftritt, moderates Stottern: James Purefoy). Als selbst Churchills leidgeprüfte Gattin Clementine (Miranda Richardson) und seine junge Sekretärin (Ella Purnell) den polternden Zweifler daran erinnern müssen, was die Kriegsstunde geschlagen hat, hadert und brummelt die Figur zwar weiter, fügt sich aber dem Einsatzplan der Schlachtexperten.

Hauptdarsteller Brian Cox

Der auf zwielichtige bis böse Rollen abonnierte Charakterdarsteller Brian Cox spielt Churchill eingängig, lies: ingrimmig, streitlüstern, rechthaberisch – und dabei doch unendlich menschenfreundlich. In der wild zerklüfteten Landschaft seines Gesichtes lässt sich lesen wie in einem alten Folianten. An Cox liegt es folglich nicht, dass das verwegene Projekt, eine Jahrhundertfigur anhand von wenigen Lebenstagen auszuleuchten, als missglückt angesehen werden muss. Da mag die Regie unter Aufbietung melodramatischer Musik noch so sehr behaupten, das persönliche Drama des Winston Churchill lasse sich exemplarisch an jenen Countdown-Tagen im Juni 1944 ablesen.

Wer mag, kann sich freilich einen kompletten Churchill aus diversen Filmen zusammenbasteln. Im Angebot wären aktuell zwei weitere Werke: John Lithgow verkörperte den britischen Staatslenker in der Netflix-Serie „The Crown“ (2016), und in einigen Monaten gibt ihn wiederum Gary Oldman in „The Darkest Hour“. Gemeinsamkeit: Schwerstarbeit für Maskenbildner.