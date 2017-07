Eine Schriftprobe von Elvis Presley. (Albert Lang/Alfons Lüke "Unterschriften - Graphologisch gedeutet" (Ariston Verlag, Genf 1990))

Frau Telgenbüscher, Sie analysieren Handschriften anderer Menschen. Wie wird man Grafologin?

Antje Telgenbüscher: Man kann eine ­Ausbildung bei den Fachverbänden machen, per Fernstudium oder in Seminaren vor Ort. Die Ausbildung ist langwierig, Grafologe – heute sagt man auch Schriftpsychologe - wird man nicht mal eben in einem halben Jahr. Die Kollegen kommen aus unter­schiedlichen Fachgebieten. Es sind Psychologen dabei, Ärzte, Kollegen aus der Wirtschaft – auch Pädagogen sind als Grafologen tätig.

Was ist an unserer Handschrift denn eigentlich so interessant?

Wir alle lernen, nach einer Norm zu schreiben. Der Grafologe beurteilt die Abweichung von der Norm. Ein Grundsatz von Grafologen ist es, keine Einzelmerkmale herauszugreifen. Das Entscheidende ist, die Schrift als ein Ganzes zu sehen. Keine Handschrift gleicht der anderen. Sie ist wie ein Fingerabdruck, in ihr drückt sich etwas sehr Persönliches, Charakteristisches aus. Das sieht man zum Beispiel daran: Wenn jemand einen Unfall hatte und plötzlich gezwungen ist, mit dem Fuß oder der anderen Hand zu schreiben, dann ist seine Handschrift nach einer Weile wieder genau die gleiche wie vorher. Es dauert, aber der Duktus kommt wieder, und das ist kein Zufall.

Was lässt sich an der Handschrift alles ablesen?

Die Handschrift ist eine Hirnschrift, sie wird vom Gehirn gesteuert. Anlagen und Verhaltensweisen, wie zum Beispiel Temperament, Ausdauer und Fleiß, oder ob jemand eher der Ratio oder seinen Gefühlen folgt – all das spiegelt sich in unserer Handschrift wider. Das Selbstbewusstsein oder die Willensstärke eines Menschen lassen sich darin deutlich erkennen, ebenso wie sein Sozialverhalten. Wer eher eng schreibt, öffnet sich weniger als jemand mit einer weiten Schrift. Auch die Schriftlage sagt etwas aus. Je steiler man schreibt, desto mehr setzt der Verstand ein und desto vorsichtiger ist man anderen Menschen gegenüber. Wenn es gar in die Linkslage geht, ist da schon eine starke Reserve.

Viele Menschen halten das für Hokuspokus. Wie genau ist eine Handschriftenanalyse?

Wenn ein Grafologe sagt, er könne anhand der Handschrift Zukunftsprognosen machen, zum Beispiel über die Gesundheit, dann sag ich: Vorsicht! Das ist für mich Hokuspokus. Die Grafologie kann in gewissen Grenzen Charaktere beurteilen, sie macht aber niemanden zu einem gläsernen Menschen. Was die Grafologie ausgezeichnet kann – und da ist sie ja auch über Jahrzehnte sehr erfolgreich gewesen: Sie kann Bewerber beurteilen. Eine Stellenausschreibung ist immer mit einem bestimmten Job verbunden, der gewisse Anforderungen mit sich bringt. Wenn ich zum Beispiel eine gute Sekretärin suche, dann kann ich keinen kreativen Chaoten gebrauchen. Ob jemand Ordnung halten kann, ob er leistungsbereit ist, Sinn fürs Detail hat oder eher die großen Zusammenhänge sieht, ob er Führungsqualitäten besitzt oder nicht, all das kann der Grafologe sicher erkennen.

Wo wird die Grafologie denn heute noch eingesetzt?

Was oft verwechselt wird: Grafologen sind keine Schriftsachverständigen. Wenn jemand zum Beispiel Zweifel hat, ob die Unterschrift auf einem Testament echt ist, dann ist das nicht unsere Sache, sondern die des Schriftsachverständigen. Aber zurück zu uns: In einigen Firmen gibt es, wie gesagt, noch grafologische Tests zur Persönlichkeit der Bewerber. Ich bin auch der Meinung, dass Grafologen wunderbar mit Therapeuten zusammenarbeiten könnten, zum Beispiel, um Veränderungen bei den Klienten zu sehen. Institutionalisiert gibt es so etwas bisher, soweit ich weiß, aber nicht. Häufig werden noch Persönlichkeitsgutachten angefordert, zum Beispiel, wenn jemand Eheprobleme hat oder Ärger mit heranwachsenden Kindern.

Das heißt, wenn ich Partnerschaftsprobleme habe, dann schick ich Ihnen einen Text von meinem Partner, und Sie gucken dann, wo das Problem liegt?

Ja, man könnte Ihnen da sicher Hilfreiches sagen. Allerdings darf keine Beratung ohne Einverständnis des Schreibers geschehen. Außerdem sollten auch Schriften von beiden Partnern vorliegen; so kann man besser sehen, was sich zwischen ihnen abspielt.

Wo stößt die Grafologie an ihre Grenzen?

Die Handschrift ist etwas Doppeltes, und das macht es oft so schwierig. Auf der einen ­Seite drückt sich durch die Handschrift etwas ­Unbewusstes aus. Aber Handschrift ist auch noch etwas anderes, und das prägt sich vor allem in Unterschriften aus: Sie ist auch ­Darstellung. Wer schreibt, möchte – mehr oder weniger – einem positiven Selbstbild entsprechen und auch so gesehen werden. Man kann also beispielsweise seine Kleinheitsängste kompensieren, indem man sich schreibend besonders groß und selbst­bewusst darstellt. Oder sich dynamisch ­geben, obwohl man mit Phlegma zu kämpfen hat. Dies zu durchschauen, ist für einen Grafologen schwer, selbst wenn er dem Grundsatz folgt, dass alles, was an einer Schrift übertrieben wirkt, ihn auf die richtige Spur bringen kann. Mit allzu tiefgehenden psychologischen Diagnosen und mit Typisierungen bin ich daher sehr vorsichtig.

Man schreibt ja nicht jeden Tag gleich. Was beeinflusst die Handschrift?

An manchen Tagen fühlt man sich nicht wohl, nicht so lebendig oder gehetzt. Das sieht man sofort an der Handschrift. Genauso, wie man sieht, wenn der Schreiber im Kopf ein Problem hin und her wälzt, von dem er nicht loskommt. Er schreibt dann nicht so locker und entspannt wie sonst, weil die Konzentration woanders ist.

Stimmt es, dass sich die Handschrift verändert, wenn man eine Lüge aufschreibt, so wie sich auch die Gestik und Mimik beim Lügen verändern?

Handschrift ist ja auch eine Art Körpersprache, daher gibt es tatsächlich Merkmale für Unaufrichtigkeit – aber Vorsicht! Auch hier zählt der Gesamteindruck der Schrift. Ich bin eher zurückhaltend mit dem Begriff Lüge, aber es lässt sich sagen, ob ein Mensch eine gewisse Fassade aufbaut, nicht alles von sich zeigt oder etwas zurückhält. Schwieriger ist es festzustellen, was das ist und mit welcher Absicht er das tut.

Könnte man so nicht zum Beispiel auch Verbrechern auf die Schliche kommen?

Ich würde gerne einmal die Handschriften von Menschen analysieren, die im Gefängnis sitzen und ihre Unschuld beteuern. Bisher ist mir aber leider nie ein Fall zu Ohren gekommen, wo die Glaubwürdigkeit eines Menschen durch Grafologie vor Gericht beurteilt wurde. Es gibt Untersuchungen über Kriminalität und Handschrift, aber wie so manches in der Grafologie sind sie wissenschaftlich noch nicht systematisch genug. Glücklicherweise gibt es aber heute eine Gruppe von Wissenschaftlern, die daran arbeitet, die Validität der Grafologie zu belegen. Es tut sich etwas.

Zur Person

Antje Telgenbüscher ist promovierte Literaturwissenschaftlerin und arbeitete unter anderem als Lehrerin, Autorin (unter ihrem Mädchennamen Friedrichs) und Lektorin. Außerdem deutet sie als ausgebildete Grafologin die Handschriften anderer Menschen.

Drei prominente Handschriften im Blick:

Angela Merkel:

Schriftprobe: Angela Merkel. (FR)

Mehr sein als scheinen. Die Handschrift wirkt bescheiden und unauffällig, man sollte ihre Urheberin aber nicht unterschätzen (große Anfangsbuchstaben bei kleiner Schrift). Gewandt und eigenständig, begegnet sie ihrer Umwelt freundlich, doch ohne Überschwang (runde, weiche Formen, sogar das „A“ ist ohne Spitze, das „M“ ist auf den Kopf gestellt, girlandenförmig).

In ihrer normalen Schrift (mit vollen Kleinbuchstaben) erlaubt sie sich, mehr Gefühl zu zeigen als in ihrer Unterschrift, in der sie sich als pragmatische Politikerin darstellt. Auf das Wesentliche konzentriert (magere, vereinfachte Schrift) entscheidet sie nicht „aus dem Bauch heraus“, sondern mit dem Kopf (die Unterlänge wird vernachlässigt, die Oberlängen betont).

Schriftprobe: Angela Merkel. (FR)

Überstürzt zu handeln, ist nicht ihre Sache; sie bleibt besonnen (Steillage, Abstand nach dem „M“) und verlässt sich auf Diplomatie und Konfliktvermeidung (kleiner werdende Wortenden).

Doch dass sie sich dabei behaupten kann, wird in der früheren Unterschrift, als sie noch nicht Kanzlerin war, noch leise angedeutet (die Wortenden sind quergestellt beziehungsweise abgerissen), während die Unterschrift als Kanzlerin in dieser Hinsicht harmonisch geglättet scheint, die Wortenden laufen sanft aus.

Günter Grass:

Schriftprobe: Günter Grass. (Jochen Meyer)

Die vorliegende Schriftprobe stammt aus dem Jahr 1958. Sie zeigt einen streitbaren Menschen, der danach strebt, sich durchzusetzen, recht zu behalten und seine Meinung anderen nahezubringen (Winkel; sporadischer Druck; Rechtslage; Punkt hinter der Unterschrift). Mit Hingabe und Willenskraft widmet er sich seiner Sache, verfolgt tatkräftig sein Ziel.

Als Künstler schöpft er stark aus dem Unbewussten, Triebhaften, ist zugleich Realist und im Konkreten verwurzelt, mit praktischem Sinn und genussfähig (Unterlängenbetonung). Er möchte größer sein, als er ist, will etwas gelten, sich immer verbessern (Unterschrift größer als der übrige Text; überhöhte enge Anfangsbuchstaben; große Längenunterschiede bei kleinem Mittelband). Obwohl er Sinn für das Wesentliche hat, erlaubt er sich hier und da egozentrische Schnörkel.

Nur scheinbar passt er sich an, hält sich bedeckt und gibt nicht alles von sich preis (unerwartete eigenwillige Arkaden: „a“ in „Graß“ oder bei „Günter“). Dass die Buchstaben im Vornamen ansteigen, zeigt Eifer und Optimismus. Man könnte meinen, er neige in Bezug auf seine Person zu Illusionen – doch 41 Jahre später erhielt er für seinen ersten Roman „Die Blechtrommel“ den Nobelpreis.

Elvis Presley:

Schriftprobe: Elvis Presley. (FR)

Zwei Unterschriften: Die erste (großes Bild oben), mit Gefühl und Fantasie gestaltet, ist so schwungvoll und originell, wie es zu einem Musiker wie Elvis passt. Sie zeigt aber auch Maßlosigkeit, Egozentrik und Größenideen (extreme Schleifen; große Anfangsbuchstaben). Dieser Mensch legt Wert aufs Äußere, ist in sich selbst verliebt – und nicht ganz zu durchschauen. Wie ist das merkwürdig geformte „P“ mit „Elvis“ verbunden?

Die zweite Unterschrift wirkt nüchterner, normaler, doch die typischen Schleifen, zu üppig, um harmonisch zu sein, gibt es auch hier. Graphologen weisen auf Suchtgefahr hin. Der Schreiber neigt zu Selbsttäuschungen und liebt sinnliche Genüsse (Schleifen in der Ober- beziehungsweise Unterlänge). Ruhelos will er über sich selbst hinaus, doch mangelt es ihm an Selbstsicherheit (große Längenunterschiede in der einen Unterschrift).

Er erwartet Großes von sich, verbunden mit einer fast kindlichen Weltsicht (große Anfangsbuchstaben; betontes Wortende). Die eine Unterschrift erscheint auch angestrengter, weniger zügig und geschlossen (winklige Unterlängenschleife, die abreißt), der Schwung gehemmt. So steigt die Schrift im Familiennamen an, fällt jedoch zum Ende hin ab. In welcher Stimmung oder Lebenssituation treffen wir den Schreiber jeweils an?

