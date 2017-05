Die Museen in der Böttcherstraße sind auch in diesem Jahr wieder bei der "Langen Nacht der Museen" dabei. (dpa)

"Anders sehen" ist das Motto der Langen Nacht der Museen 2017. Einige von ihnen haben sich daher in diesem Jahr um barrierefreie Führungen bemüht. In Kooperation mit dem Stadtführer "Bremen Barrierefrei" wurde das Veranstaltungsprogramm um Informationen ergänzt, wie mobilitätseingeschränkte Menschen Museen erleben können.

In der "Langen Nacht" sind alle teilnehmenden Museen mindestens von 18 bis 1 Uhr geöffnet, Eintrittsbänder gibt es im Vorverkauf bei den beteiligten Museen und im Pressehaus des WESER-KURIER. Die Bänder ermöglichen nicht nur den Eintritt in die Museen, sondern gelten auch als Fahrkarte für Busse und Straßenbahn im Tarifbereich 1 sowie für die Schiffe, die zwischen der Bremer Innenstadt und Vegesack pendeln. Die Nutzung als Fahrkarte ist von 17 Uhr bis 3 Uhr möglich.

Für Erwachsene kostet das Armband zwölf Euro, Kinder, Studierende, Arbeitslose, Menschen mit Beeinträchtigungen und Besitzer der AboCard zahlen einen ermäßigten Beitrag von neun Euro. Für Kurzentschlossene gibt es ein Late-Night-Ticket für sechs Euro, dass erst ab 23 Uhr gültig ist.

Diese Museen öffnen in Bremen ihre Türen:

Hafenmuseum Speicher XI: Was schmecken wir, wenn wir nicht riechen können? Dieser Frage geht das Hafenmuseum um 19, 20, 21 und 22 Uhr auf den Grund. Sportlich betätigen können sich die Besucher bis Mitternacht beim Tischball, einer Sportart, die gewöhnlich von Blinden und sehbehinderten Menschen gespielt wird. Im Hafenmuseum können sich auch Sehende an einer Partie versuchen. (Hafenmuseum, Am Speicher XI 1)

Wilhelm-Wagenfeld-Haus: Kunst zum Anfassen gibt es um 19 Uhr im Wilhelm-Wagenfeld-Haus für Menschen mit und ohne Sehbehinderungen. Zwischen 18 und 23 Uhr zeigen und verkaufen Sammler im Gewölbekeller Stücke aus ihren privaten Sammlungen. Die aktuelle Ausstellung „Logo. Die Kunst mit dem Zeichen“ ist bis 1 Uhr geöffnet. (Wilhelm-Wagenfeld-Haus, Am Wall 209)

Weserburg: Selbst zu einem Teil der Kunst können Kinder, Jugendliche und Erwachsene in der Weserburg werden. Von 18 bis 23 Uhr läuft dort eine Fotoaktion, für die sich Freiwillige selbst als Kunstwerk inszenieren und ablichten lassen können. Jeweils zur vollen Stunde finden von 18 Uhr bis Mitternacht unter dem Titel „Anders sehen“ Kurzführungen durch die aktuellen Ausstellungen des Hauses statt. (Weserburg, Teerhof 20)

Universum Bremen: Der Regisseur und Drehbuchautor Eike Besuden ist im Universum zu Gast. Um 20.30 Uhr gewährt er mit Wegbegleitern Einblick in die Arbeit an seinen inklusiven Filmprojekten „Weserlust Hotel“ und „All inclusive“. Wie es ist, auf den Seh- statt auf den Tastsinn zu setzen, können die Besucher von 18.30 bis 22.30 Uhr halbstündig beim Kartenspielen und Würfeln im Dunklen erfahren. (Universum, Wiener Straße 1a)

Übersee-Museum: Von der Ahnendarstellung in Ozeanien (mit Übersetzung in Gebärdensprache) bis zum Totenkult in Mexiko reicht die Themenbreite der Führungen im Übersee-Museum. Einige Angebote sind in leichter Sprache. Zusätzlich gewährt das Museum einen Blick hinter die Kulissen der Papierrestaurierung (18 und 19.30 Uhr) und der Tierpräparation (20 und 21 Uhr). (Übersee-Museum, Bahnhofsplatz 13)

Städtische Galerie: Gleich zwei Ausstellungen eröffnen zur Langen Nacht der Museen in der Städtischen Galerie. Nach einigen Grußworten um 19 Uhr sind dort Landschaftsgemälde von Thomas Hartmann, Hartmut Neumann und Norbert Schwontowski, die in Bremen studiert haben, zu sehen. Im Foyer zeigt Marikke Heinz-Hoek internationale Videokunst von Jeanno Gaussi. (Städtische Galerie, Buntentorsteinweg 112)

Kunsthalle Bremen: Bremen-Bilder von Franz Radziwill, Einblicke in die Entwicklung der Medienkunst, Skulpturen von Auguste Rodin und französische Druckgrafik sind in der Kunsthalle zu besichtigen. Um 19 und 21 Uhr gibt es Führungen für Menschen mit Sehbehinderungen, um 20 Uhr eine Führung in einfacher Sprache. Bakotessa Unplugged sorgt für die Musik. (Kunsthalle Bremen. Am Wall 207)

Focke-Museum: Das Focke-Museum steht seit Ende September ganz im Zeichen der Geschichte der deutschen Popmusik. Die Ausstellung „Oh, yeah!“ ist neben den Exponaten zur Stadtgeschichte denn auch bei der Langen Nacht zu sehen. Wer möchte, kann von 19 bis 22 Uhr Pop-Schmuck und Accessoires mit der Künstlerin Irene Streese gestalten, es gibt fortlaufend Tandem-Führungen in einfacher Sprache, und die Schülerbands der Gesamtschule Mitte covern um 19 und 21 Uhr bekannte Hits. Blaumeiers „Süße Frauen“ sind um 18.45 Uhr vor Ort. (Focke-Museum, Schwachhauser Heerstraße 240)

Gerhard-Marcks-Haus: Bremens Bildhauermuseum präsentiert seine drei aktuellen Ausstellungen in über den Abend mehrfach angebotenen Kurzführungen: „Gerhard Marcks – der Bildhauer denkt“, „Kosmos Marcks – vom Zoo zur Safari“ und „Bau Schmuck Schatulle“ von Susanne Bollenhagen. Außerdem gibt es „Ornamentspaziergänge“, eine Tastinstallation und Lesungen. (Gerhard-Marcks-Haus, Am Wall 208)

Schulmuseum: Die Schulbank drücken wie zu Zeiten des Deutschen Kaiserreichs können Interessierte im Schulmuseum. Für hörbehinderte und gehörlose Menschen gibt es um 18.30 Uhr einen Durchlauf mit einer Gebärdendolmetscherin. Diese kommt auch um 19.15 Uhr bei einer Kurzführung zum Thema „Nachkriegszeit aus Kindersicht“ zum hilfreichen Einsatz. (Schulmuseum, Auf der Hohwisch 61–63)

GAK Gesellschaft für aktuelle Kunst: Arbeiten über Ein- und Ausschluss, die von einer jüngeren Künstlergeneration stammen, zeigt die aktuelle Ausstellung der Gesellschaft für aktuelle Kunst (GAK). Ab 18 Uhr stehen dort außerdem Miniaturarbeiten von Bremer Künstlern und Getränke zum Verkauf. Eine Stunde später wird das Programm mit musikalischer Begleitung ergänzt. (Gesellschaft für aktuelle Kunst, Teerhof 21)

Galerie im Park (Krankenhaus-Museum): Neben der Dauerausstellung „Vom Narrenkäfig zur Nervenklinik“ ist in der Galerie im Park (am Klinikum Ost) das Down-Syndrom Thema. Anhand betroffener Menschen aus verschiedenen Zeiten und Ländern lassen sich hier die Geschichte sowie die künstlerische und wissenschaftliche Darstellung der auch als Trisomie 21 bekannten Genmutation nachvollziehen. (Galerie im Park, Züricher Straße 40)

Museen Böttcherstraße: Eine Führung im Tastformat bieten die Museen Böttcherstraße zu fortgeschrittener Stunde an. Ab 22.30 Uhr haben Blinde und Menschen mit Sehbehinderung die Möglichkeit, Werke von Paula Modersohn-Becker anders zu erleben. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung unter der Rufnummer 04 21/ 3 38 82 22 oder per E-Mail an info@museen-boettcherstrasse.de nötig. (Museen Böttcherstraße, Hausnummer 6-10)

Altes Pumpwerk: Einen Blick in die Welt unter Bremen bietet das Alte Pumpwerk in Findorff, denn die Führungen offenbaren neben den gewaltigen Gerätschaften in der Maschinenhalle auch die unterirdischen Abwasserkanäle. Eine Ausstellung zeigt zudem, wie es in Bremen zuging, als es noch kein geordnetes Abwassersystem gab. Das Bläserensemble Namenlos ergänzt den Abend mit Musik. (Altes Pumpwerk, Salzburger Straße 12)

Das Depot – Bremer Straßenbahnmuseum: Auf eine mehr als 140 Jahre andauernde Geschichte können die Besucher im Bremer Straßenbahnmuseum blicken. Neben einem Einblick in die Entwicklung der Fahrzeugtechnik, erfahren Interessierte dort auch, was es mit den Ampelsignalen für die Straßenbahnen auf sich hat und wie die Fahrkarten sich im Laufe der Zeit verändert haben. (Das Depot, Schloßparkstraße 45)

Museen in Bremen-Nord:

Vegesacker Geschichtenhaus: Auf ins 19 Jahrhundert geht es im Vegesacker Geschichtenhaus. Bei Spielführungen von 18 bis 21 Uhr erfahren die Besucher nicht nur einiges über die Historie von Bremens Norden, sie können sich auch selbst an der Seilherstellung versuchen. Hernach folgt ein Konzert des Schné-Ensembles mit Projektionen des Medienkünstlers Boris Eldagsen. (Vegesacker Geschichtenhaus, Zum Alten Speicher 5)

Havengalerie: Cartoons, Kurzfilm, Livemusik und Bosnische Spezialitäten – so lässt sich das Programm der Havengalerie zusammenfassen. Zu sehen sind dort Zeichnungen und Objekte von Tetsche, der in der Illustrierten „Stern“ veröffentlicht, sowie ein Kurzfilm über seine Arbeit. Livemusik steuern zwischen 19 und 22 Uhr Andy Jones und Mister Swing bei. (Havengalerie, Alte Hafenstraße 27)

Heimatmuseum Schloss Schönebeck: Mit einer Führung und einer Kreativstunde für Kinder beginnt im Schloss Schönebeck die LangeNacht der Museen. Im Laufe des Abends folgen unter anderem Vorträge über die Geschichte des Schlosses und über das Elternhaus des bekannten Afrika-Reisenden Gerhard Rohlfs. Spanische Gitarrenmusik und ein Klangschalenkonzert runden das Programm ab. (Schloss Schönebeck, Im Dorfe 3)

Overbeck-Museum: Im Overbeck-Museum schlüpft Bärbel Fuhrmann für eine szenische Führung um 20 Uhr in die Rolle der Künstlerin Hermine Overbeck. Musikalisch wird der Abend immer wieder mit Renaissance-Musik, Fado und Flamenco von Joseph Maria Antonio an der Viola de gamba aufgelockert. Außerdem im Programm: eine bauhistorische Führung im Alten Packhaus um 21 Uhr. (Overbeck-Museum, Alte Hafenstraße 30)

Stiftung Haus Kränholm: Stündliche Führungen durch den Skulpturengarten im Dunklen gibt es bei der Stiftung Haus Kränholm ab 22.30 Uhr. Wer bereits vorher einen Blick auf Kunstobjekte werfen möchte, kann dies auch bei Tageslicht tun. Für 18.30 Uhr ist eine Einführung in die Stiftungsarbeit samt Führung geplant. Im Anschluss gibt es eine Kuratorenführung und Musik. (Haus Kränholm, Auf dem Hohen Ufer 35)

Denkort Bunker Valentin: Bis Mitternacht sind der Rundweg am und die Ausstellung im Bunker Valentin geöffnet. Zu jeder vollen Stunde gibt es dort 15-minütige Vorträge mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten. Den Anfang macht um 18 Uhr ein Vortrag über Raymon Portefaix, einen Franzosen, der als Zwangsarbeiter am Bau der Bunkeranlage beteiligt war. (Bunker Valentin, Rekumer Siel)

Galerie Birgit Waller: Eine Filmvorführung über das Schaffen von Pablo Picasso um 19 Uhr und eine Gesprächsrunde zum Thema „Anders sehen“ um 20 Uhr hält die Galerie Birgit Waller für ihre Gäste bereit. Im Anschluss können die Galerie und das Atelier besichtigt werden. Darüber hinaus gibt es Führungen durch den anliegenden Skulpturenpark Lesmona bei Fackelschein. (Galerie Birgit Waller, Am Kapellenberg 5)

(wk)