Ausnahme-Jazzer Pat Metheny gastiert am 18. Oktober in der Glocke. (John Peden)

Einen kurzen Blick nach Hamburg erlaubte sich Glocke-Geschäftsführer Jörg Ehntholt zu Beginn des Pressegesprächs. Die Elbphilharmonie habe seit ihrer Eröffnung im Januar keine Konzertbesucher aus Bremen abgezogen; „wir merken nichts“, bilanzierte Ehntholt zufrieden. Eine Konkurrenz durch die Elphi, die allerdings auch 700 Plätze mehr füllen muss als die Glocke, war im vergangenen Jahr durchaus befürchtet worden.

Doch die Zahlen des Bremer Konzerthauses sind stabil: 212.669 Zuschauer kamen in der just beendeten Saison zu 361 Veranstaltungen (2015: 354 Veranstaltungen und knapp 200.000 Besucher). Ehntholt: „Da müssen wir uns nicht verstecken.“ Auch der Zuschuss der Stadt bleibt so gut wie unverändert: 846.000 Euro waren es 2015, 855.000 Euro 2016. 100.000 Euro davon fließen in die Eigenveranstaltungen, die Hälfte davon wiederum in die Musikvermittlung.

Glocke als Alternativspielstätte

Wie sich die veränderte Situation rund um das Musical-Theater auf die Glocke auswirken werde, könne er noch nicht einschätzen, so Ehntholt. Der neue Eigentümer habe sich noch nicht abschließend dazu geäußert, was mit dem Haus am Richtweg geschehen soll. Verunsicherte Veranstalter hätten bereits bei der Glocke als Alternativspielstätte nachgefragt.

Zunächst konzentriert sich die Glocke aber auf ihre Eigenveranstaltungen. Auf das einzige Konzert der Reihe „Glocke vokal“ müssen Klassikfreunde fast ein Jahr warten: Gewonnen werden konnte der Tenor Joseph Calleja, einer der neuen Sterne am Sängerhimmel. Er tritt am 14. Juni 2018 mit Arien von Verdi, Massenet und Offenbach auf. Calleja war zunächst Sänger einer Heavy Metal-Band, ehe er sich der klassischen Musik zuwandte. Er hat den Caruso- und den Operalia-Wettbewerb gewonnen und pendelt seither zwischen den großen Opernhäusern der Welt.

Die Reihe „Glocke Spezial“ startet am 12. November und präsentiert eine der beeindruckendsten jungen Fado-Sängerinnen Portugals. Carminho tritt mit einem Programm auf, das dem Schaffen des großen brasilianischen Sängers und Komponisten Antonio Carlos Jobim (1927-1994) gewidmet ist, der unter anderem den Welthit „The Girl from Impanema“ geschrieben hat. Begleitet wird sie von Jobims letzter Studioband, in der Jobims Sohn Paulo Gitarre und sein Enkel Daniel Klavier spielt. Der Schauspieler Joachim Król gastiert am 10. Januar mit einem Programm, das sich um den posthum veröffentlichten Roman von Albert Camus, „Der erste Mensch“, dreht.

Die „Glocke Jazznights“

Am 7. April ist zum ersten Mal das „Takeover!Ensemble“ mit dem Singer/Songwriter Maxim zu Gast. Die „Glocke Jazznights“ eröffnet am 18. Oktober der legendäre Jazzgitarrist Pat Metheny, am 2. Dezember stellt Jasmin Tabatabai ihre zweite CD vor. Am 4. Februar schaut der schwedische Cellist und Bassist Lars Danielsson vorbei, am 7. März gefolgt von dem Projekt „Mare Nostrum“, das aus dem Trompeter Paolo Fresu, dem Akkordeonisten Richard Galliano und dem Pianisten Jan Lundgren besteht. Zum Abschluss der Reihe reist am 23. Mai Cécile McLorin Salvant an. Die junge Sängerin aus Miami wird mit Jazzgrößen wie Billie Holiday, Sarah Vaughan und Ella Fitzgerald verglichen.

Die Abteilung „Musik im Ohr“ führt ihre verdienstvolle musikpädagogische Arbeit mit den beliebten Sitzkssenkonzerten, den Sockenkonzerten, „Ohrwurm“-Konzerteinführungen und unter anderem einer Zusammenarbeit mit dem Paula Modersohn-Becker-Museum fort.