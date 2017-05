lange Nacht der Museen in Bremen-Nord Geschichtenhaus im Alten Speicher (Christian Kosak)

Die Lange Nacht der Museen riecht nach Guinness vom Fass und Steaks vom Schwenkgrill. Jedenfalls am Alten Speicher, unweit des Vegesacker Hafenbeckens. Die fünfte Auflage des Irish-Folk-Festivals, eine publikumsträchtige Parallelveranstaltung mit – angeblich – perfekt gezapften Pints, lockt am Sonnabendabend mit deftiger Kost und handgemachter Musik an einen Ort im permanenten Wandel:

Das vis-à-vis gelegenene Haven Höövt steht vor einschneidenden Veränderungen; das erhabene Speichergebäude, dessen Bau auf den Beginn des 19. Jahrhunderts datiert, hat eine markante Zäsur bereits hinter sich – nach der Umwidmung vom Spicarium, einer interaktiven Ausstellung zum Schiffsbau, zu einem Geschichts- und Geschichtenhaus (halb Theater, halb Museum) mit löblich viel Lokalkolorit.

Wer das pittoreske Gebäude betritt, darf sich gleich der Aufmerksamkeit eines Mannes vom Fach sicher sein. „Himmel und Hölle, der Amtmann ist nicht da. Ich bin Käptn Sager – zwei Jahre mit einem Dreimaster auf See, 55 Männer an Bord – und will die Heuer für meine Besatzung holen“.

Der mit Ohrringen, Seemannskluft und Schandmaul angetane Polterer ist ein Laienschauspieler, der den historisch verbürgten Kapitän und späteren Werftbesitzer Jürgen Sager (1777-1854) verkörpert, nach dem in Vegesack eine Straße benannt ist.

Versandete Weser, trunkene Matrosen

An diesem Abend hat Sager freilich weniger zu sagen als zu beklagen. Sein larmoyanter Bariton fügt sich trefflich zum Tenor der anderen Mitwirkenden an den spielerischen Führungen, die teils Injobber sind, teils befristete Anstellungsverträge haben – und ihren anachronistischen Part gestisch und mimisch ausnahmeslos sehr engagiert gestalten.

Denn ihre mit gespielter Weinerlichkeit gepaarte Skepsis betrifft mitnichten den aktuellen Arbeitsmarkt, sondern den entbehrungsreichen Alltag im Vegesack des 19. Jahrhunderts: Weserversandung, zunehmende Konkurrenz als Fischfang- und Schiffbauort durch die Gründung Bremerhavens, sturztrunkene Seeleute, die – wie Wirtin Beta nicht ohne Genugtuung erläutert – „von ihren Frauen an den Haaren aus der 'Wal-Schänke' gezerrt werden müssen“.

Zufrieden mit dem Publikumszuspruch zeigt sich Silvia Claus, Leiterin des im März eröffneten Hauses. Obwohl sich der überwiegende Teil der Besucher aus Bremen-Nord und Gemeinden des niedersächsischen Umlandes rekrutiert, Gäste aus der sogenannten Innenstadt mithin unterrepräsentiert sind. Aber mit diesem Factum brutum hat sie sich ohrenscheinlich arrangiert. Wie so viele Menschen im duldsamen Norden des episch langen Elends Bremen.

Nur und immerhin 900 Menschen zogen jene sieben Häuser, die sich im Norden an der Langen Nacht beteiligt haben. Man sollte diese ausbaufähige Ziffer als Ermutigung nehmen. Und seitens der Museen sowie der Wirtschaftsförderung, vor allem aber des Verkehrsverbundes bis zur nächsten Auflage überprüfen, wie die Zahlen zu steigern sind. „Eine Stadt – ein Tarif“ ist ja gut und schön.

Wer nicht will, der hat schon

Und doch bedeutete die Abschaffung der sogenannten Preisgruppe II im Jahr 2015 noch nicht das Ende der Apartheid. Anders ist schwerlich erklärlich, dass der Verkehrsverbund nur einen einzigen Schiffshuttle vom Martinianleger (ab: 15.15 Uhr) nach Vegesack (an: 17 Uhr) anbot, der überdies kostenpflichtig war. So wird das nichts mit einer nachhaltigen Überwindung der Teilung.

Einerseits. Andererseits: Wer nicht will, der hat schon. Und besonders malerisch, ja majestätisch sitzt man seit jeher ohne Menschenmengen am Utkiek, den die Sonne bis gegen 21.30 Uhr nachgerade feierlich illuminiert. Um diese Zeit hat Stephanie Gräser schon Dutzende Male erläutert, wo die Bilder des Paula-Becker-Verreißers Arthur Fitger und wo jene der Eheleute Overbeck zu finden sind. Ähnlich viel freundliche Geduld bringt Stefan Schuchardt auf, der Kinder instruiert, die mit Quizfragen durch das Alte Packhaus Vegesacks stapfen.

Auch diese denkmalgeschützten Räumlichkeiten, deren Treppen erhaben ächzen und knarren, erleben an diesem Abend viel fröhlichen Publikumsverkehr. Man staunt über den anmaßenden Stil des Arthur Fitger, der sich nur zu gern als Bremer Malerfürst etikettieren ließ. Man weidet sich an formidablen Vegesacker Hafenansichten (Fritz) und anheimelnden Auebildern aus Schönebeck (Hermine). Und man lauscht im angeschlossenen Café, das den gewitzten Namen Erlesenes trägt, dem spanischstämmigen Streicher Joseph Maria Antonio.

Die dritte Station, mit der Vegesack aufwartet, ist eigentlich kein Museum. Oder hat schon mal jemand an einem Museumsexponat einen Zettel mit dem Vermerk „Verkauft“ gesehen? So oder so ist der Charme der sogenannten Havengalerie in der Alten Hafenstraße groß. Das liegt am hellen Interieur.

Und am schwarzen Humor des Künstlers, dessen Werke hier in Serie ausgestellt werden: Tetsche, geboren 1946 in Soltau, hat Vegesack sogar einen einschlägigen Cartoon gewidmet, der einen Besen und einen Müllbeutel auf Jobsuche zeigt. Nicht nur sie werden fündig in einem der meistunterschätzten, tragikomischsten und schönsten Stadtteile Bremens.