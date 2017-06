Der Heinbach-Plan von 1748. (Christina Kuhaupt)

Er misst einen Meter und sechseinhalb Zentimeter in der Breite und 75,5 Zentimeter in der Höhe. Er hat an den Rändern leichte Blessuren, ist aber laut Konrad Elmshäuser in einem sehr guten Zustand. Er ist, wie damals üblich, nicht nach Norden, sondern nach Südwesten ausgerichtet.

Die Rede ist von dem fast 270 Jahre alten und handkolorierten Heinbach-Plan. Elmshäuser hat als Leiter des bremischen Staatsarchivs dafür gesorgt, dass der Plan von 1748 nicht an einen Sammler verkauft wurde, sondern im öffentlichen Besitz Bremens bleibt (wir berichteten). Er konnte ihn dank der Karin und Uwe Hollweg Stiftung vor einer Auktion bei Sotheby’s kaufen.

Die Kolorierung der Karte sei angesichts ihres Alters sehr gut erhalten, sagt der Historiker Elmshäuser. Die kleineren Schäden am Rand seien schon vor einiger Zeit eingedämmt worden, indem die Karte auf ein Trägerpapier aufgebracht wurde. Die Restauratorin des Staatsarchivs habe nichts mehr ausbessern müssen beziehungsweise können: An seinen Faltstellen hat der Plan gelitten.

Was dort fehle, könne man auch nicht wieder ergänzen. Auch gewisse Schattierungen müsse man hinnehmen, jede Ausbesserung wäre ebenfalls sichtbar und damit eine Verschlimmbesserung. Der Plan ist das einzige Überbleibsel von einst vier Exemplaren; die drei anderen Karten gingen im Zweiten Weltkrieg unwiederbringlich verloren.

Eine dauerhafte Ausstellung tue dem Dokument nicht gut

An diesem Sonntag wird der Plan anlässlich des Welterbetags der Unesco in Bremen der Öffentlichkeit präsentiert. Das geschieht im Rathaus, das zum Tag der offenen Tür einlädt, von 12 bis 17 Uhr. Es ist womöglich nicht die einzige, aber eine der wenigen Gelegenheiten, das Original zu betrachten. Anschließend wird es angemessen im Staatsarchiv verwahrt. Eine dauerhafte Ausstellung tue dem Dokument nicht gut.

Es gebe einen Spruch unter Archivaren, sagt Elmshäuser: „Es gibt zwei Wege, Papier zu vernichten – man kann es verbrennen oder rahmen lassen.“ Für alle, die den Plan aber gerne gerahmt oder auf andere Weise in ihrem Besitz hätten, gibt es ihn auch zum Mitnehmen. Gemeinsam mit dem WESER-KURIER gibt das Staatsarchiv einen Nachdruck heraus, der am Sonntag im Rathaus und vom kommenden Dienstag an in den WK-Kundenzentren erworben werden kann.

Seitdem er den Plan selbst in Augenschein nehmen konnte, habe er sich noch einmal intensiver in seine Entstehungsgeschichte vertieft, sagt Elms­häuser. So habe er sich die Ratsprotokolle aus dem Jahr 1748 angesehen. Dort sei nachzulesen, dass Johann Daniel Heinbach (1694 - 1764) dem Rat (gewissermaßen Vorläufer des heutigen Senats) seine Karte zum Kauf angeboten habe. Der Rat sei bereit gewesen, sich den Plan 40 Reichstaler kosten zu lassen, unter einer Bedingung: Heinbach musste die Grenzsteine eintragen.

Erster Plan als souverän anerkanntes bremisches Staatswesen

„Das ist hochinteressant, denn erst mit den Grenzsteinen wird der Plan zu einer Art Staatskunstwerk mit einem Nutzen für Bremen. Deshalb ist der Plan ein ganz wichtiges Dokument für die Entstehung des bremischen Staatsgebietes. Es ist der erste Plan, in dem das von allen anderen Mächten als souverän anerkannte bremische Staatswesen kartiert wird“, so Elmshäuser. Entsprechend zeigt der Plan Bremen samt seiner (damals) ländlichen Gebiete.

Auch mit dem Kartografen hat sich der Leiter des Staatsarchivs beschäftigt: Heinbach wurde in Marburg geboren. Er machte in Kassel eine Ausbildung zum Gärtner, bevor er 1727 nach Bremen kam, um als Artillerist in die Dienste des Stadtmilitärs einzutreten. Der berufliche Hintergrund habe offenbar zu Heinbachs ersten Karten geführt, auf denen er Bremen nach Militärbezirken einteilte.

Später löste er sich von dem militärischen Hintergrund und begann, sich darüber hinaus dem Kartografieren Bremens zu widmen. Mehrere Heinbach-Pläne und -Ansichten verwahrt das Focke-Museum für die Nachwelt. Der „große Plan der Stadt Bremen“ von 1734 ist in der Dauerausstellung zu sehen. „Heinbach hat es verstanden, aus seiner Liebhaberei einen Nebenverdienst zu machen“, so Elmshäuser.

"Katierung des Geländes nach Augenschein vorgenommen"

Der Historiker vermutet, dass Heinbach seine Ausbildung in einer der weitläufigen Garten- und Park-Anlagen in Kassel absolviert hat, in Wilhelmshöhe, der Orangerie oder Karlsaue. So erklärten sich seine Kenntnisse über Geländeformen und sein Gespür für Proportionen.

Für den Plan von 1748 habe er vermutlich Jahre gebraucht, so der Leiter des Staatsarchivs. „Es gab zwar eine einzige Bremen-Karte, die er vielleicht kannte, aber nicht verwandt hat. Das heißt, er musste die Kartierung des Geländes nach Augenschein vornehmen.“ Johann Daniel Heinbach muss also zumindest einen großen Teil des Plans selbst abgelaufen haben.

Konrad Elmshäuser hat das kürzlich nachempfunden, auf zeitgenössische Weise. Er hat sich aufs Rennrad gesetzt, erzählt er, und nachgesehen, auf der Straße Niederblockland auf dem Wümmedeich: „Die beiden eingezeichneten Grenzsteine sind noch da, als Pfosten für ein Gartentor.“

Der Plan für zu Hause Den Heinbach-Plan gibt es an diesem Sonntag, 4. Juni, im Rathaus (12 bis 17 Uhr), und vom 6. Juni an in den Kundenzentren des WESER-KURIER zu kaufen, in zwei Varianten. Die kleinere Variante besteht aus dem (gefalteten) Plan in A2-Format mit Erläuterungen auf der Rückseite für 4,90 Euro. Die größere Variante besteht aus dem Plan, annähernd in Originalgröße (90,6 x 68 Zentimeter), auf die Hälfte gefaltet, sowie aus einem 16 Seiten starken Booklet mit Erläuterungen und einer historischen Einordnung von Konrad Elmshäuser. Preis: 9,80 €.