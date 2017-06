Zum 22. Mal verleihen die Bremer Theaterfreunde den Kurt-Hübner-Preis. Dieser geht in diesem Jahr an die Jungen Akteure. Seit 2005 können sich Kinder und Jugendliche bei den Jungen Akteuren im Theater Bremen unter professionellen Bedingungen als Schauspieler ausprobieren. Mehr als 1000 junge Menschen haben das Angebot bereits wahrgenommen, mehr als 125 Produktionen sind entstanden.

Überzeugt habe das „konstant hohe Niveau“ der Arbeit der Jungen Akteure und ihr „Mut, auch kontroverse Themen zu behandeln“, heißt es in der Begründung der Jury.

Bei den vergangenen Produktionen wurden unter anderem Gernot Grünewalds Inszenierung „Kindersoldaten“ und Lola Arias' Migrationsstudie „The Art Of Arriving“ hervorgehoben. Auch in der Spielzeit 2016/17 überzeugten die Jungen Akteure durch „Authentizität und Originalität“, zum Beispiel mit „Still Out There“ und dem Tanztheaterstück „Turnen“.

Das Leitungsteam, Nathalie Forstman und Christiane Renziehausen, wird stellvertretend für die Jungen Akteure ausgezeichnet. Forstman leitet die Jungen Akteure seit der Spielzeit 2011/12. Sie studierte unter anderem Theaterpädagogik in Ottersberg und arbeitete anschließend als freischaffende Theatermacherin und Dramaturgin.

Christiane Renziehausen ist seit 2011 Theaterpädagogin bei den Jungen Akteuren. Zuvor studierte sie Medien- und Kommunikationswissenschaft sowie Pädagogik in Göttingen und absolvierte ebenfalls ein Studium der Theaterpädagogik in Ottersberg. Es folgten Engagements bei den Kammerspielen Paderborn und beim Kinder- und Jugendtheater Zamt und Zunder in der Schweiz.

Seit 1996 zeichnen die Theaterfreunde mit dem Preis Menschen für ihre herausragende künstlerische Leistung am Theater Bremen aus. Benannt wurde der mit 5000 Euro dotierte Preis nach Kurt Hübner, von 1962 bis 1973 Generalintendant des Theaters.

Die diesjährige Jury bestand aus Michael Börgerding (Intendant Theater Bremen), Ursula van den Busch (Theaterfreunde), Rainer Glaap (Theaterfreunde), Christine Gorny (Radio Bremen), Iris Hetscher (Weser-Kurier), Kirsten Kappert-Gonther (Theaterfreunde), Daniel de Olano (Theaterfreunde), Benno Schirrmeister (taz) und Rolf Stein (Kreiszeitung).

Die Preisverleihung findet am 26. Juni um 20 Uhr im Kleinen Haus statt.