Marko Letonja (l.), hier im Bild mit dem Intendant der Bremer Philharmoniker Christian Kötter-Lixfeld (M.) und dem Generalintendant des Bremer Theaters Michael Börgerding. (Frank Thomas Koch)

Zehn Jahre lang hat Markus Poschner mit den Bremer Philharmonikern gearbeitet und aus ihnen ein Orchester mit frischem, aufregendem Klang geformt. In den vergangenen Monaten hat die musikinteressierten Bremer daher die Frage umgetrieben: Wer kommt, wenn der Mann geht? Stürzen die Philharmoniker post-Poschner wieder auf freundliches Durchschnittsniveau ab? Denn ein gutes Orchester braucht am Pult jemanden, der es stets fordert, der hungrig ist und wagemutig. Solche Leute aber sind, wie in jeder Branche, rar und teuer.

Seit Freitag ist klar: Die Angst ist unbegründet. Mit Marko Letonja hat die Auswahlkommission einen Kandidaten verpflichten können, der auch abgesehen von seiner beeindruckenden Vita viele Qualitäten aufweist.

Seit 2007 hat er immer wieder mit dem Orchester gearbeitet und jedes Mal Musiker wie Zuhörer begeistert. Wenn er in der Spielzeit 2018/19 seinen Posten antritt, gibt es also schon eine veritable Basis für die Zusammenarbeit.

Warum er der Wunschkandidat der Musiker ist, konnte man am Freitag erkennen: Er präsentierte sich als Teamplayer, dem Egotrips fremd sind. Nicht aber hochgesteckte Ziele. Er wolle das Niveau der Philharmoniker mindestens stabilisieren, so der neue GMD.

Und noch etwas ließ aufhorchen. Beim Ausarbeiten der Programme interessiere ihn auch, was das Publikum hören wolle. Das alles lindert den Poschner-Abschiedsschmerz doch gewaltig.