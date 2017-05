Wie sehr Eindrücke von unterschiedlichen Auftritten auch bei seit langer Zeit etablierten Künstlern auseinander gehen können, zeigte jetzt Kool Savas im Schlachthof. Der selbsternannte deutsche „King of Rap“ trat vor zwei Jahren im Aladin auf und präsentierte eine Show, die so dermaßen Old School-Rap war, dass sie wirklich nur absolute Hip-Hop-Puristen mitnahm, zudem erzählte der Deutsch-Türke reichlich viel Unsinn.

Nun präsentiert er sich zwar nicht unbedingt geläutert – das würde seine Fangemeinde sicherlich auch eher enttäuschen -, aber musikalisch doch deutlich flexibler aufgestellt und zumindest zwischen den Stücken mit freundlichen und friedensstiftenden Botschaften.

Ganz losgesagt von seinem Frühwerk, das schlicht und ergreifend Verbal-Pornographie ist, hat er sich nicht, aber zumindest sind Stücke wie „LMS“, zu dem Piktogramme auf der Videoleinwand kopulieren, mittlerweile eher Ausnahme statt Regel. Aber auch neuere Stücke wie etwa „Steinzeit“, einer der zahlreichen Songs von der als Mixtape apostrophierten aktuellen CD „Essahdamus“, finden nach wie vor derbe Wortbilder, die allerdings nicht mehr nur Selbstzweck sind.

Mehr Miteinander statt Gegeneinander

Augenscheinlicher sind die musikalischen Veränderungen. Zu der klassischen Besetzung mit zwei Rappern und DJ Sir Jai ist mit der Polin Karen Firlej eine dritte Vokalistin hinzugekommen, die hier und da tatsächlich singen darf. Die Position des Backup-Rappers, wie der Zweitvokalist offiziell heißt, hat Takt32 von Laas Unltd übernommen. Der neue zweite Mann setzt die gewohnten Battles mit Kool Savas natürlich fort, aber inzwischen steht das Miteinander deutlich über dem Gegeneinander.

Mit Olli Banjo gibt es zudem einen weiteren Gast für einige Stücke und zur ersten Zugabe „Candyman“ holt Savas sogar eine akustische Gitarre hervor, die ein Kumpel spielt, und zu der er mehr singt als rappt. Überhaupt sucht er hier und da immer mal wieder Anschluss an den Mainstream-Pop, indem es in den Refrains immer mal wieder Gesangsteile einbaut, die dann meistens Firlej kurzzeitig aus dem Hintergrund in den Mittelpunkt rücken lassen.

Wie beinahe immer im Hip Hop kann die Live-Präsentation nicht mit der klanglichen Vielfalt der Studioproduktion mithalten. Dort ist Savas inzwischen deutlich experimentierfreudiger und abwechslungsreicher, als es sich mit einem DJ auf der Bühne umsetzen lässt. Aber es gibt dennoch mehr Abwechslung als bei früheren Shows und außerdem einen deutlich angenehmeren Saalmix, der auf übertreiben brachiale Bassfrequenzen verzichtet. Den Rest macht der Rapper mit seiner nach wie vor messerscharfen und extrem präzisen Technik wett.

Mag manches, was er da von sich gibt, auch weiterhin Blech sein, wie er es von sich gibt, rechtfertigt nach wie vor seine Spitzenstellung unter den deutschen Wortakrobaten. Das kann so für seine Vorband Vega & Bosca nicht gelten, aber sie huldigen dem „King Of Rap“ standesgemäß.