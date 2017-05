Das Universum Bremen hatte ebenfalls in der Nacht geöffnet. (Frank Thomas Koch)

Einmal "Nachts im Museum" sein Unwesen treiben: ein Traum, den einige vielleicht spätestens seit der gleichnamigen Filmreihe mit Ben Stiller und Robin Williams haben dürften. In der erwachen die historischen Exponate des Museum of Natural History in New York City in der Nacht zum Leben. Ein spannendes und lustiges Abenteuer beginnt.

Erfolgreiche "Lange Nacht der Museen"

In diesem Jahr zählten die Bremer Museen zur "Langen Nacht der Museen" rund 19.000 Besucher. Das waren 4000 Besucher mehr als im Vorjahr. Auch in Bremen-Nord nahmen erstmals sieben Häuser teil und zogen gleich rund 900 Menschen an. Vor allem das Gerhard-Marcks-Haus (2017: 1830, 2016: 450), das Überseemuseum (2017: 2030, 2016: 1391), die Kunsthalle Bremen (2017: 3921, 2016: 2185), das Focke-Museum (2017: 1448, 2016: 698) und das Universum (2017: 1167, 2016: 633) konnten deutlich mehr Besucher anziehen, als noch im Vorjahr.

Mit Abstand am besten wurde die Kunsthalle Bremen besucht, gefolgt vom Wilhelm-Wagenfeld-Haus.

Unter dem Motto "Anders sehen" hatten am Sonnabend 22 Ausstellungshäuser in Bremen zu einer "Langen Nacht der Museen" geöffnet. Von 18 bis 1 Uhr boten die beteiligten Häuser vielfältige Programmpunkte vom Musikworkshop im Übersee-Museum bis zum Walking Act mit Improvisationskünstlern in der Weserburg an.