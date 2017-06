Gästetagebuch, 2. Juli, Marko Letonja

Der gebürtige Slowene folgt damit auf Markus Poschner, der sei 2007 Generalmusikdirektor (GMD) der Bremer Philharmoniker war und ab der kommenden Saison das Bruckner-Orchester im österreichischen Linz übernimmt. Er tritt seine Stelle zur Saison 2018/2019 an; die Bremer Philharmoniker werden die kommende Spielzeit ohne GMD bestreiten. Ihr künftier GMD wird allerdings bei zwei Konzerten als Gastdirigent am Pult stehen. Kulturstaatsrätin Carmen Emigholz (SPD) stellt Marko Letonja am Mittag im Rathaus vor.

Letonja, der auch ausgebildeter Pianist ist, ist seit 2012 Chefdirigent des Orchèstre Philharmonique de Strasbourg sowie Chefdirigent und Artistic Director des Tasmanian Symphony Orchestra. Er ist kein Unbekannter in Bremen: Seit 2007 hat er die Philharmoniker immer wieder als Gastdirigent geleitet und dafür anerkennende bis begeisterte Kritiken im WESER-KURIER geerntet.