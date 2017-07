Fernando Bryce in der Bremer Kunsthalle. (KUNSTHALLE-BREMEN)

Der große afrikanische Elefant aus rotem Klinker hinter dem Hauptbahnhof hat es Fernando Bryce besonders angetan. Seine Geschichte stellt der zu den wichtigsten Gegenwartskünstlern Lateinamerikas zählende Zeichner in den Mittelpunkt der Werkgruppe „Unvergessenes Land“, die er nun auf Einladung des Förderkreises für Gegenwartskunst in der Bremer Kunsthalle ausstellt. Dabei dreht sich in 27 Bildern alles um die Rolle Bremens in der Kolonialzeit.

Die Liebermanns haben den Raum gewechselt – die zentrale Halle der Gemäldegalerie im ersten Geschoss der Kunsthalle hat sich in einen Ort der Geschichtsreflektion verwandelt. Fast 200 Zeichnungen in fünf seit 2014 entstandenen, eng gehängten Werkgruppen von Fernando Bryce haben die Klassiker der Moderne verdrängt, bleiben aber motivisch vorwiegend in der Zeit Liebermanns und Corinths.

Das ist dann auch die einzige Nähe zwischen dem 1965 in Lima geborenen, heute in New York arbeitenden und lebenden Künstler und den deutschen Klassikern. Fernando Bryce hat die freie Malerei vor rund 20 Jahren aufgegeben und sich seitdem der Tuschezeichnung in Schwarz-Weiß verschrieben. Das Besondere daran:

Bryce widmet sich der Geschichte des Imperialismus und des Kolonialismus im ausgehenden 19. und im 20. Jahrhundert in allen ihren Schattierungen, also nicht nur im politischen und ökonomischen Sinne. Um 2000 herum arbeitete er die Geschichte seines Heimatlandes Peru seit 1930 in etwa 500 Zeichnungen auf, dann folgten weitere Werkgruppen zum Spanischen Bürgerkrieg, zur Rolle der Hegemonialmacht USA und zur Südsee. Während eines langjährigen Aufenthalts in Berlin rückte dann Europa in sein Blickfeld.

Altes entsteht neu

Vier dieser europäischen Serien und die seit dem Frühjahr 2017 entstandene Bremer Werkgruppe hat Kuratorin Anne Buschhoff für die Ausstellung in der Kunsthalle ausgewählt, zu der es auch einen kleinen Katalog gibt. Im Mittelpunkt seiner Arbeit steht für Fernando Bryce das Interesse, die ideologisch bestimmten Mechanismen der medialen Propaganda offenzulegen. Er geht also in Archive, sieht sich alte Zeitungen, Fotografien und Dokumente an, die zugleich Produkt und Konstrukt sind.

Bryce fragt sich, welchen Zweck diese Medien hatten, fotografiert sie und zeichnet sie dann in Schwarz-Weiß mit dem Tuschpinsel neu. Fotografien, Anzeigen, Texte, Karikaturen, Porträtbilder – alles Alte entsteht neu. Allein seine Auswahl, sein Blick auch auf scheinbar Nebensächliches, bestimmt nun die Bildkomposition der Werkgruppe, die dann aus unterschiedlich vielen Einzelbildern entsteht. Fernando Bryce vermeidet dabei Hierarchisierungen, gibt dem Betrachter aber die Möglichkeit, Zusammenhänge herzustellen.

In der Kunsthalle zeigt der peruanische Erzähler in Bildern eine große Werkgruppe zu Zerstörungen der Universitätsbibliothek im belgischen Löwen und der Kathedrale Reims durch deutsche Soldaten im Ersten Weltkrieg sowie zu der Wechselbeziehung zwischen Frankreich und seinen Kolonien auf dem Gebiet der modernen Kommunikation und der Mode. Zwei weitere Serien befassen sich mit der Provenienz des Brachiosaurus-Skeletts im Berliner Naturkundemuseum und den Archiven dieses Hauses.

Fernando Bryce agitiert und wertet nicht

Ganz neu ist nun die Werkgruppe zu Bremens Rolle in der Kolonialzeit. Wochenlang hat Fernando Bryce in den Archiven der Böttcherstraße, der Handelskammer, des Überseemuseums und vor allem im Staatsarchiv koloniale Zeugnisse gesichtet und daraus dann kaleidoskopartig sein Werk „Unvergessenes Land“ geschaffen.

Zeichnung aus "To the Civilized World" von 2013 / 2014. (Fernando Bryce)

Hier treffen Zeichnungen des Elefantenmahnmals, dessen Enthüllung sich 1931/32 wegen eines Versammlungsverbots neun Monate verzögerte, der großen Gewerbe- und Industrieausstellung von 1890 im Bürgerpark, Zeichnungen und Pläne aus den Gründerjahren des Überseemuseums, zum Norddeutschen Lloyd und Werbeanzeigen für Kolonialwaren aufeinander. Porträts von Kaufleuten und Statistiken zu Investitionen in den Kolonien hängen dazwischen, sodass sich jeder Betrachter seinen Reim auf Allianzen und Zusammenhänge machen kann.

Fernando Bryce agitiert und wertet nicht, bezieht aber allein durch seine Auswahl der gezeichneten Bilder Position. Die lokale Bremer Geschichte sei für das Verständnis von kolonialen und imperialistischen Bestrebungen deutlich fassbarer als die Historie einer ganzen Nation, in der der globale Kontext notwendigerweise Unübersichtlichkeit produziere, sagt er. Deshalb sei ihm sein neuestes gezeichnetes Essay auch so wichtig geworden.

Kunsthalle Bremen; bis 19. November. Geöffnet: dienstags 10-21 Uhr, mittwochs bis sonntags 10-17 Uhr, ab 30.9. bis 18 Uhr.