Herr Schakinnis, die Spielzeit 2016/17 liegt hinter Ihnen. Sind sie zufrieden?

Knut Schakinnis: Mit den Zahlen bin ich sehr zufrieden, weil wir seit einigen Jahren auch mit mehr Konkurrenz, wie dem GOP oder dem Fritz auskommen müssen. Auf dem Theaterschiff haben wir es geschafft, unsere Zahlen die vergangenen drei Jahre zu halten. Wir liegen immer so zwischen 41 000 und 43 000 Zuschauern bei unseren Eigenproduktionen. Beim Packhaustheater sind wir jetzt bei knapp 20 000 Gästen. Auch da konnten wir seit der Wiedereröffnung die Zahlen stetig erhöhen. Aber man muss immer ein bisschen unzufrieden bleiben, das treibt einen ja.

Im Packhaustheater gab es diese Woche mit „Scharfe Brise“ bereits die erste Premiere. Worauf kann das Publikum sich freuen?

Wir haben vergangenes Jahr wieder mit der alten Tradition angefangen, im Packhaustheater den Sommer durchzuspielen. Dafür suchen wir immer Produktionen, die in den Sommer passen. In diesem Jahr ist es die „Scharfe Brise“ mit den Rettungsschwimmern vom Tittisee. Die Besitzerin der Frittenbude des Schwimmbads am See hat mit zu lange stehendem Kartoffelsalat fast die ganze Gemeinde „angemordet“. Außerdem hat nebenan ein Spaßbad aufgemacht. Deshalb kommt keiner mehr, und die Rettungsschwimmer beschließen, eine Burlesque-Show auf die Beine zu stellen.

Das erinnert ja schon ein wenig an das Vorgängerstück „Schwanensee in Stützstrümpfen“, in dem es auch darum ging, eine Insolvenz durch Entertainment zu verhindern. Sind das die Themen, die das Publikum aktuell sehen will?

Stücke wie diese behandeln eine Thematik, die gerade richtig in ist. Das klassische Boulevardtheater ist nur noch ein kleiner Teil des Angebots. Jetzt sind die sogenannten Musikkomödien gefragt, bei denen tolle Stimmung aufkommt.

Wonach wählen Sie ihre Stücke aus?

Ich weiß, wo was läuft. Außerdem haben wir erfolgreich Eigenproduktionen aufgebaut, also mit einer Idee den Autor gesucht, das Stück schreiben lassen und auf die Bühne gebracht. Das war in der Vergangenheit zum Beispiel bei „Liebe, Lust und Lockenwickler" so. In der kommenden Saison präsentieren wir unter anderem „Alles Sülze“ als Uraufführung. Wir haben gute Autoren, die zum Teil selbst schon sehr lange in dem Genre drin sind und ein sehr gutes Gefühl dafür haben, Themen umzusetzen. Mittlerweile haben wir auch einen eigenen Verlag, über den wir unsere Stücke verlegen können. „Liebe, Lust und Lockenwickler“ geht dadurch zum Beispiel bald nach Würzburg.

Wie wird es auf dem Theaterschiff weitergehen?

Erst einmal ist Pause bis Mitte September. Dann geht es weiter mit dem Stück „Hitparade“ mit Dieter Thomas Schleck. Da geht es um die Generalprobe der Sendung im Studio. Es stellt sich heraus, dass der Flieger, in dem die ganzen Stars sitzen, wegen Spritmangel nach Moskau umgeleitet werden musste. Darum müssen Dieter Thomas, der Regisseur, die Assistentin und alle anderen in die Positionen der Stars – von Nena und Wolfgang Petry – springen. Es wird lustig und musikalisch.

Außerdem soll es im November ein Stück zur Vorgeschichte des Silvesterklassikers „Dinner for One“ geben?

Ja, zwei Schauspieler und ein Regisseur kommen dabei zu einer Audition für „Dinner for One“ zusammen. Es stellt sich heraus, dass die Schauspieler ein Paar sind, dass sich bis zum Erbrechen liebt und hasst. Dem Regisseur bleibt aber nichts anderes übrig, als die beiden zu engagieren, weil kein anderer gekommen ist. Der zweite Teil wird dann das Original „Dinner for One“ und ich möchte es gerne in Schwarz-weiß rausbringen. Ich weiß aber noch nicht, ob das mit der Beleuchtung gelingt.

Auf welche Wiederaufnahmen kann das Publikum sich freuen?

Im Packhaustheater werden „Tussipark“, „Schwanensee in Stützstrümpfen“ und „Landeier 2“ zu sehen sein. Außerdem wird es auf dem Theaterschiff wieder „Heinz Erhardt“ geben. Dann machen wir „Macho Man“, zu dem es außerdem eine Nachfolge mit dem Titel „The Boss“ geben wird und das Ein-Personen-Stück „Total voll“ mit 44 verschiedenen Rollen. Ganz toll finde ich auch, dass wir „Piaf“ wieder einmal machen. Das hatten wir vor sieben oder acht Jahren schon einmal.

Für 2018 ist laut Vorschau außerdem ein Musical geplant, das in einem Bestattungsunternehmen spielt.

„Sarg niemals nie“, heißt es und ist in Berlin und München bereits erfolgreich gelaufen. Es geht um den Bankrott eines Bestattungsunternehmens, das dann versucht zu sparen, indem es aus Ikea-Schränken Särge macht. Das funktioniert aber natürlich auch nicht richtig. Also kommt man auf die Idee, die Asche der Verstorbenen mit Tabak zu mischen und eine neue Partydroge daraus zu machen.

Mit fünf Bremer Privattheatern und dem Weyher Theater haben Sie sich 2015 zur Interessengemeinschaft „Bremer Privattheater“ zusammengeschlossen. Warum?

Sich nach außen zu präsentieren, ist gerade für kleine Theater eine schwierige Sache. Wir wollten eine Plattform schaffen, damit mehr Leute mitbekommen, was wir eigentlich alles so machen. Alleine ich mache hier 540 Vorstellungen im Jahr. Dass wir gemeinsam viel Farbe ins Theaterleben bringen, das kriegt man manchmal gar nicht so mit. Wir wollen nicht in Konkurrenz gehen, sondern zeigen: Wir machen unheimlich viel und kosten wenig.

Gibt es auch in irgendeiner Form Kooperationen mit dem Theater Bremen?

Kooperationen gibt es nicht. Unter Klaus Pierwoß war das anders. Pierwoß war offen für solche Sachen. Da war eine große Akzeptanz da. Die ist im Augenblick nicht da. Ist ja auch nicht so schlimm. Das kann ja jeder halten, wie er will.

Ihre Stücke setzen in der Regel eher auf Humor als auf Tiefgang. Warum diese Richtung?

Das war ein Zufall. Ich komm ja selbst aus dem dramatisch-tragischen Fach, hab jahrelang selbst gespielt, auch an großen Häusern wie dem Schauspielhaus Frankfurt oder dem Schauspielhaus Hamburg. Irgendwann habe ich „Cats“ gesehen und selbst eine Musicalausbildung gemacht. Musik machen, singen, das fand ich toll. Jeden Abend hat man einen Kampf mit dem Publikum, wann kriegt man sie endlich? Diese Auseinandersetzung ist so schön, genauso wie das direkte Feedback: Lachen sie, lachen sie nicht? Richtig gute Unterhaltung, das ist eine Zeit lang ein bisschen verloren gegangen. Ich sag immer: Man muss zumindest den dicken Zeh auf der dramatischen Matte lassen, sonst ist es Klamauk. Und das funktioniert.

Das passt dazu, dass Sie sich selbst einmal als „Gaukler und Trommler auf hohem Niveau“ bezeichnet haben.

Ja. Genau so sehe ich mich. Ich bin wie früher der Dorftrommler. Irgendwann wurde das Theater plötzlich wie ein Art Tempel zelebriert. Vorher haben alle ihre kleinen Bühnen gehabt und einfach gespielt – wem es nicht gefallen hat, der hat eben sein Essen auf die Bühne geworfen. So muss das natürlich nicht wieder sein, aber da war eine Offenheit. Das möchte ich auch gern wieder zurück. Es macht Spaß, die Form des elitären Theaters manchmal ein bisschen über Bord zu schmeißen. Es gibt noch viele andere tolle Sachen.

Das Interview führte Alexandra Knief

Knut Schakinnis (61) war viele Jahre lang selbst als Schauspieler in ganz Deutschland unterwegs. Mittlerweile lebt er in Bremen. Seit inzwischen 16 Jahren ist er Geschäftsführer und künstlerischer Leiter des Theaterschiffs Bremen, seit 2012 ist er außerdem für das Packhaustheater im Schnoor verantwortlich. Bundesweit gehören ihm vier weitere Theater in Lübeck, Kassel, Bielefeld und Worpswede.

