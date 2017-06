Noch einmal mit Gefühl: Markus Poschner dirigiert die Bremer Philharmoniker in der Glocke. (Christina Kuhaupt)

Etwas anderes als das Optimum hat niemand erwartet beim Abschiedskonzert von Markus Poschner. So weit ist es in den zehn Jahren der Zusammenarbeit der Bremer Philharmoniker mit ihrem nun scheidenden Generalmusikdirektor gekommen. Wer hätte das 2007 gedacht, als die Verpflichtung des damals 36-Jährigen als durchaus kühn gehandelt wurde?

Und nun dies. „Diesen Kuss der ganzen Welt“ haben die Philharmoniker ihr letztes Philharmonisches Konzert dieser Saison genannt, und Poschner hat sich zwei Beethoven-Sinfonien ausgesucht, um dem Bremer Publikum tschüss zu sagen. Die Zuhörer jubelten dem Dirigenten, der vor einigen Wochen bei einem schweren Autounfall eine Schulterverletzung erlitten hat, am Sonntagmorgen in der Glocke schon zu, als er zu Konzertbeginn seinen Platz einnahm. Er hat tiefe Spuren hinterlassen in Bremens Musikleben, nicht nur als Ausnahmekünstler, sondern auch als jemand, der sich für die Musikpädagogik und überhaupt für Musikvermittlung stark gemacht hat. Ein hochsympathischer Gesprächspartner ist er zudem. Alles in allem: ein Publikumsliebling.

Emotional packendes Ergebnis

Zweimal Beethoven also zum Schluss, der erste sinfonische Streich des Komponisten und der letzte, der eines der Über-Stücke der klassischen Konzertliteratur ist: die neunte. Bei beiden ist wie immer dieser typische Poschner-Ansatz erlebbar; er lässt sich nicht beirren von gängigen Interpretationen. Das pathetische Raunen, als das Beethovens Sinfonien auch gespielt werden können, ist Poschner fremd. Er bricht lieber gern gepflegte Konventionen und setzt eine eigene Interpretation dagegen. Zu hören ist stets, dass Poschner nicht einfach junger Wilder spielen will. Er beginnt mit einer genauen, kritischen Analyse des Stücks, weil am Ende ein durch klar herausgearbeitete Strukturen emotional packendes Erlebnis stehen soll.

Die Sinfonie Nr. 1, ein noch stark von Haydn und Mozart beeinflusstes, in sonnigem C-Dur angelegtes Werk, lässt er zügig und manchmal beinahe schwebend spielen, ohne den Fluss der Legato-Stellen im ersten Satz zu vernachlässigen. Nach der fein entwickelten Lyrik des zweiten Satzes kann man im Menuetto und im abschließenden Adagio gut nachvollziehen, wie sensibel Poschner mit der Beethovenschen Entwicklung von Motiven umgeht. Der Furor des Suchens ist immer da, dieses Nach-vorne-Drängen, was bei den Bläsern zu geradezu scharfen Akzenten führt. Gleichzeitig setzt Poschner durch Pausen und deutliche dynamische Einschnitte Ausrufezeichen.

Nach der Pause dann die Neunte, die Poschner ebenfalls in sehr hohem Tempo und mit erfrischender, zwingender Dynamik angeht, was gerade diesem hochsymbolisch aufgeladenen Werk guttut und nur im zweiten Satz (Molto vivace) den Bläsern vereinzelt Intonationsprobleme bereitet. Sowieso steuert in dieser Sinfonie alles auf das Finale zu. Die Heroik, Zartheit und Tanzliedhaftigkeit der ersten drei Sätze gehen in einer Feier des Neuen auf. Beethoven lässt seine letzte Sinfonie mit einer damals musikalisch als unerhört empfundenen Eruption des Vokalen enden. Und textlich mit der dazu passenden Leidenschaft Friedrich Schillers: „Alle Menschen werden Brüder“ fordert die „Ode an die Freude“, Europahymne seit 1972, ein.

Der Chor des Theaters, der Norddeutsche Figuralchor, Patricia Andress, Nadine Lehner, Patrick Zielke und Luis Olivares Sandoval aus dem Sänger-Ensemble des Theaters sorgen mit geradezu furios über sich hinauswachsenden Philharmonikern dafür, dass einem beim Zuhören das Herz ganz weit aufgeht. Wer das am Ende dieses Konzert nicht spürt, der hat kein Herz, soviel ist sicher.

Der Jubel bricht sofort los. Er gilt allen, im Mittelpunkt steht ein erschöpfter Markus Poschner, der zwar nicht der ganzen Welt einen Kuss widmet, aber seinem Publikum in der Glocke einen Handkuss zuwirft.

„Diesen Kuss der ganzen Welt“ gibt es noch einmal am Montag, 19. Juni , 20 Uhr (ausverkauft), und am Dienstag, 20. Juni, 19 Uhr (Restkarten an der Abendkasse). Vom Theater Bremen verabschiedet sich Markus Poschner am Sonnabend, 24. Juni, 19.30 Uhr, mit der Gala „Anything goes“ (Restkarten).