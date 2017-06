Rubin (Meret Becker) und Karow (Mark Waschke) ermitteln in einer Neuköllner Schule bei der Lehrerin Lena Guhlke (Katrin Wichmann). (rbb/Andrea Hansen)

Alles, was von Enno Schopper noch übrig ist, sind seine verbrannten Überreste auf einem Gartenstuhl. Er wurde erschlagen und anschließend verbrannt. Schopper war Lehrer und bekannte sich offen zu seiner Homosexualität. Haben sein Ehemann Armin Berlow (Jens Harzer) oder sein Ziehsohn Duran etwas mit dem Mord zu tun? Oder ist er einer homophoben Schülerbande zum Opfer gefallen? Schon in der Vergangenheit hatten es Schüler der Gesamtschule im Neuköllner Rollbergkiez auf ihn abgesehen.

Für das Berliner Ermittler-Duo Nina Rubin (Meret Becker) und Robert Karow (Mark Waschke) ist „Amour Fou“ (Montag, 5.6. 20.15 Uhr, ARD) der fünfte Fall und gleichzeitig der erste, in dem es nicht nebenbei um die Ermordung von Karows ehemaligen Partner geht. Das Privatleben der beiden Kommissare, die sich gegenseitig noch nicht so richtig leiden können, und eher nebeneinander als miteinander arbeiten, bleibt weiterhin ein Thema im Berliner „Tatort“. Rubin schafft es nicht so richtig, Familie und Job unter einen Hut zu bringen, und Karow mimt den Casanova, der vermeintlich nichts anbrennen lässt – egal ob Mann oder Frau. Allgemein dreht sich dieser „Tatort“ um Vorurteile. Vorurteile gegenüber Homosexuellen, genauso wie gegenüber Jugendlichen aus einem Brennpunkt-Viertel. Christoph Darnstädt lieferte das Drehbuch, Grimme-Preisträgerin Vanessa Jopp führte Regie. Eine gute Mischung, auch wenn die Geschichte nur langsam Fahrt aufnimmt. Nach und nach allerdings wird der Zuschauer dann doch noch mit überraschenden Wendungen versorgt und so ins Geschehen hineingezogen. Man kann gespannt sein, was das Duo aus Berlin in Zukunft noch so zu bieten hat.